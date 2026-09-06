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Nattasha de la Insula Iubirii a făcut școală de dominatoare la Londra. Cât costă astfel de cursuri și ce înveți

Nattasha Black a atras atenția la Insula Iubirii după ce a dezvăluit că lucrează ca dominatoare și că, înainte să înceapă această activitate, a urmat o școală specială în Londra.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 19:23 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 19:24
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Nattasha de la Insula Iubirii a făcut școală de dominatoare la Londra. Cât costă astfel de cursuri și ce înveți | Antena 1
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Concurenta susține că a făcut cursuri și ore de pregătire și că a obținut inclusiv o diplomă. Dar cât costă în prezent o astfel de școală în capitala Marii Britanii, cât durează pregătirea și ce se studiază, de fapt?

Nattasha de la Insula Iubirii a făcut școală de dominatoare la Londra

Nattasha Black și Lorenzo formează unul dintre cuplurile care și-au pus relația la încercare în sezonul 10 Insula Iubirii. Cei doi au 31 de ani și locuiesc în Marea Britanie, iar meseria concurentei a devenit unul dintre subiectele discutate în emisiune.

Nattasha a povestit că lucrează de aproximativ șapte ani ca dominatoare și că nu a început să practice această meserie fără o pregătire prealabilă. Concurenta a descoperit că în Londra există cursuri dedicate acestui domeniu, s-a înscris la o școală și, potrivit propriilor declarații, a obținut o diplomă după terminarea pregătirii:

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„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și când am terminat școala, am început să fac sesiuni”, a povestit Nattasha Black la Insula Iubirii.
Concurenta a explicat și că activitatea sa presupune în primul rând ordine și disciplină și a precizat că aceasta reprezintă sursa sa de venit.

Cât costă în Londra o școală precum cea despre care a vorbit Nattasha de la Insula Iubirii

Nattasha nu a precizat public numele instituției la care a studiat, astfel că nu se poate spune cât a costat pregătirea urmată de concurenta de la Insula Iubirii. Există însă în Londra cursuri profesionale de acest tip care își publică programa și tarifele, iar acestea oferă o idee despre costurile pe care le presupune în prezent o asemenea pregătire. În cazul unui program profesional disponibil în Londra, o lecție individuală durează o oră și costă 200 de lire sterline. Același tarif este perceput și pentru consultația inițială.

Programul complet cuprinde consultația și 12 lecții, ceea ce ar duce prețul la 2.600 de lire sterline. Pentru parcurgerea întregului program este oferită o reducere de 100 de lire, astfel că suma finală ajunge la aproximativ 2.500 de lire sterline. La final, cursantele primesc un certificat de absolvire și un manual aferent pregătirii. Aceste tarife aparțin unui program care funcționează în prezent în Londra și nu există informații care să confirme că Nattasha Black a studiat la respectiva instituție.

Cât durează cursurile

Un alt lucru interesant este că o asemenea pregătire nu trebuie neapărat să se întindă pe durata unui semestru sau a unui an. Lecțiile programului profesional analizat durează câte o oră și sunt individuale.

Ritmul în care sunt parcurse poate varia în funcție de cursantă. Există inclusiv posibilitatea concentrării pregătirii într-o perioadă scurtă, dar și varianta în care lecțiile sunt distribuite pe mai multe săptămâni. În acest fel, participantele au timp să exerseze și să aprofundeze informațiile primite.

Pe piața londoneză există și cursuri intensive de o zi. Un astfel de program poate cuprinde șase ore de pregătire, împărțite în două sesiuni, una dimineața și alta după-amiaza. Prețul poate ajunge la 1.200 de lire sterline pentru o singură participantă, în funcție de programul ales.

Ce se învață la o astfel de școală

Dincolo de imaginea pe care mulți și-o pot face atunci când aud pentru prima dată despre o „școală de dominatoare”, programa unui curs profesional include și o parte consistentă de teorie.

Cursantele studiază psihologia dinamicii dintre persoana dominantă și cea care acceptă rolul de supunere, stabilirea și negocierea limitelor, precum și reguli legate de sănătate, igienă și siguranță. O parte importantă este dedicată identificării riscurilor și modului în care trebuie purtată discuția cu un client înaintea unei sesiuni.

Sunt abordate inclusiv semnalele de alarmă care pot apărea încă de la primul contact și măsurile pentru protejarea siguranței fizice și emoționale. Există, de asemenea, pregătire practică, realizată sub supravegherea unui instructor și cu ajutorul unui model.

Pentru persoanele care vor să transforme activitatea într-o profesie, programa merge și în zona de business. Cursantele pot învăța cum se desfășoară o consultație cu un client, cum se gestionează activitatea și care sunt elementele de bază ale promovării serviciilor.

Nattasha spune că practică această meserie de șapte ani

În cazul concurentei de la Insula Iubirii, pregătirea făcută în Londra a fost urmată de începerea activității profesionale.

Nattasha spune că lucrează în acest domeniu de aproximativ șapte ani și că printre persoanele care apelează la serviciile sale se află inclusiv oameni cu funcții importante.

Meseria iubitei sale nu a fost însă ușor de acceptat pentru Lorenzo. Concurentul de la Insula Iubirii a recunoscut că la început nu înțelegea foarte bine ce presupune activitatea Nattashei și că a avut nevoie de timp pentru a se obișnui cu situația.

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Cei doi sunt împreună de un an și șapte luni și locuiesc în Marea Britanie. La Insula Iubirii, Nattasha a precizat că nu intenționează să renunțe la meseria pe care o practică, explicând că din această activitate își câștigă existența

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