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Care e fost cea mai mare gafă făcută de Marius Urzică, atunci când a trimis un mesaj din greșeală. Ce a zis, la Furnicuțele

Descoperă ce gafă a făcut Marius Urzică, atunci când a vrut să trimită un mesaj. Dezvăluire de senzație, în ediția din 22 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 15:20 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 15:23
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Marius Urzică a dezvăluit care a fost cea mai mare gafă făcută, atunci când a trimis un mesaj pe telefon. Momentul comic a fost dezvăluit în show-ul Furnicuțele, din programul TV al Antenei 1.

Care e fost cea mai mare gafă făcută de Marius Urzică, atunci când a trimis un mesaj din greșeală. Ce a zis, la Furnicuțele

În ediția din 22 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Marius Urzică a dezvăluit care a fost cea mai mare gafă făcută, atunci când a trimis un mesaj pe telefon.

„Simona, ce face Marius cel mai mult pe telefon: comunică, face poze, urmărește conținut sau rezolvă lucruri administrative”, au dorit Furnicuțele să afle.

„Se joacă”, a fost răspunsul sincer, dat imediat de Simona Urzică.

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„Unde e mai amuzant Marius, în viața reală sau în mesajele pe care le trimite pe telefon?”, au mai întrebat gazdele emisiunii de la Antena 1.

„În viață”, a recunoscut partenera de viață a marelui sportiv.

„Marius, care a fost cel mai grav mesaj pe care l-ai trimis din greșeală la un grup sau la o persoană greșită și nu ai mai apucat să îl ștergi”, a fost o altă întrebare adresată de Furnicuțe.

„În loc de Crăciun am trimis de Paști. Eram de Crăciun și nu știu ce am făcut, că am trimis de Paște”, a recunoscut Marius Urzică.

„Da, a selectat pe toți din listă și a trimis mesajul, apoi toată lumea ne suna să ne ureze Paște fericit”, a completat soția acestuia.

De sărbători sau la ocazii speciale, nu doar Marius Urzică, ci și milioane de români apelează la SMS-uri, mesaje video, apeluri sau social media pentru a lua legătura cu cei dragi. Pentru toți, serviciile de telefonie convenabile sunt extrem de importante, indiferent de situație. DIGI România înțelege nevoile clienților săi și oferă servicii de calitate la prețuri accesibile.

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