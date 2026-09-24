Descoperă ce gafă a făcut Marius Urzică, atunci când a vrut să trimită un mesaj. Dezvăluire de senzație, în ediția din 22 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele.

Marius Urzică a dezvăluit care a fost cea mai mare gafă făcută, atunci când a trimis un mesaj pe telefon. Momentul comic a fost dezvăluit în show-ul Furnicuțele, din programul TV al Antenei 1.

Care e fost cea mai mare gafă făcută de Marius Urzică, atunci când a trimis un mesaj din greșeală. Ce a zis, la Furnicuțele

În ediția din 22 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Marius Urzică a dezvăluit care a fost cea mai mare gafă făcută, atunci când a trimis un mesaj pe telefon.

„Simona, ce face Marius cel mai mult pe telefon: comunică, face poze, urmărește conținut sau rezolvă lucruri administrative”, au dorit Furnicuțele să afle.

„Se joacă”, a fost răspunsul sincer, dat imediat de Simona Urzică.

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„Unde e mai amuzant Marius, în viața reală sau în mesajele pe care le trimite pe telefon?”, au mai întrebat gazdele emisiunii de la Antena 1.

„În viață”, a recunoscut partenera de viață a marelui sportiv.

„Marius, care a fost cel mai grav mesaj pe care l-ai trimis din greșeală la un grup sau la o persoană greșită și nu ai mai apucat să îl ștergi”, a fost o altă întrebare adresată de Furnicuțe.

„În loc de Crăciun am trimis de Paști. Eram de Crăciun și nu știu ce am făcut, că am trimis de Paște”, a recunoscut Marius Urzică.

„Da, a selectat pe toți din listă și a trimis mesajul, apoi toată lumea ne suna să ne ureze Paște fericit”, a completat soția acestuia.

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