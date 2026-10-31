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Nattsha, reacție dură la Insula Iubirii, după imaginile cu iubitul ei și ispita Frankie: „Eu nu am clienți”

Nattsha a avut o reacție neașteptată la Insula Iubirii, după ce a văzut imaginile cu Lorenzo și ispita Frankie. Ce le-a transmis concurenta ispitelor feminine?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 20:15 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 20:20
Nattsha, reacție dură la Insula Iubirii, după imaginile cu iubitul ei și ispita Frankie: „Eu nu am clienți” | Antena 1
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A sosit momentul ca Nattsha să vadă mai multe imagini cu Lorenzo, iubitul ei. La ceremonia focului, concurenta a putut să urmărească discuțiile pe care acesta le-a purtat cu ispitele de pe insulă, iar unele dintre declarațiile lui au atras atenția.

Nattsha, reacție dură la Insula Iubirii, după imaginile cu iubitul ei și ispita Frankie

Ispitele au observat că Lorenzo pare să accepte multe lucruri în relația lor, în timp ce concurentul a încercat să explice că este vorba despre o alegere asumată.

Întrebată de Radu ce părere are despre imaginile văzute, Nattsha a avut o reacție neașteptată. Concurenta a vorbit despre relația cu Lorenzo, dar și despre independența sa financiară și planurile pe care le are pentru viitor. Aceasta a mărturisit că nu este pregătită să se mute în România și că nu își dorește să depindă financiar de un bărbat.

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„Nu sunt dispusă să mă mut acum în România. Ce să fac acum în România? Eu, chiar dacă nu aș mai practica această meserie, cu siguranță o să fac altceva. Eu nu o să stau niciodată să fiu întreținută de un bărbat”, a spus Nattsha la ceremonia focului.

Concurenta a explicat și cum arată timpul petrecut alături de iubitul ei și de copiii acestuia din relația cu fosta parteneră. Nattsha a povestit că, uneori, își petrece weekendurile alături de ei și a ținut să precizeze că nu consideră acest lucru un sacrificiu, ci o alegere pe care și-a asumat-o în relația cu Lorenzo.

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Nattsha, replică acidă la adresa ispitelor feminine de la Insula Iubirii

Spre finalul discuției, concurenta a făcut o remarcă la adresa unei declarații venite din partea uneia dintre ispitele feminine. Nattsha a ținut să clarifice un aspect legat de activitatea sa profesională și a avut un comentariu tranșant, prin care a făcut o distincție între termenii folosiți.

„Înainte să continui, vreau să lămuresc o chestie. Eu nu am clienți, la mine sunt supuși. În domeniile astea, clienții sunt undeva și supușii sunt altundeva, pentru domnișoarele care nu știu”, a declarat Nattsha.

Replica sa a venit în contextul discuțiilor despre relația cu Lorenzo și despre imaginile urmărite la ceremonia focului. Declarațiile concurentei au adus în prim-plan atât alegerile pe care le face în viața personală, cât și modul în care privește independența și relația cu partenerul său.

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