Moment complet neașteptat în ediția din 17 ocotmbrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, după ce una dintre concurente a trecut prin momente dificle la bonfire și a ajuns să spună că va fi cazul să se ceară ambulanță.

Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 17:54 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 18:30

Ediția din 17 octombrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, aduce o situație complet neașteptată la ceremonia focului, căci una dintre concurente pleacă de la bonfire cerând să se pregătească ambulanța!

Află în rândurile de mai jos detalii în premieră, înainte de difuzarea lor la TV! Întregul moment se va vedea diseară, de la ora 20:00, la Antena 1.

Detalii în premieră! O concurentă cere ambulanța la Insula Iubirii, imediat după bonfire! Momente intense, azi, la Antena 1, la 20:00

Momente neașteptate în ediția din această seară a show-ului fenomen de la Antena 1! Cel de-al zecelea sezon al emisiunii Insula Iubirii a promis că va fi unul extrem de intens și se pare că acest lucru se adeverește din plin de la o ediție la alta! O dovadă clară în acest sens este chiar ceea ce se întâmplă în ediția din 17 octombrie 2026, atunci când concurentele vor avea parte de o ceremonie a focului deosebit de tumultuoasă, cu momente dificile și dezvăluire neașteptate. Și de data aceasta, tableta va scoate la iveală gesturi și replici ce vor răscoli din plin sufletele tinerelor de la bonfire.

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Una dintre concurentele care au acceptat testul iubirii în Thailanda va avea parte de momente intense atunci când va descoperi imaginile pregătite de Radu Vâlcan. Filmările au fost atât de neașteptate încât cu greu a putut suporta să le privească.

La finalul ceremoniei focului, concurenta nu și-a mai putut stăpâni reacțiile pe fondul supărării și chiar a ajuns să spună ceva complet neașteptat:

„Să dați mesaj să pregătească ambulanța”, a zis ea, îndurerată.

Cu lacrimi în ochi, aceasta a plecat de la bonfire gândindu-se doar la imaginile văzute, care au răscolit-o din plin și care au pus-o pe gânduri.

Întregul moment va fi difuzat diseară, de la ora 20:00, pe Antena 1, atunci când va ieși la iveală ce s-a întâmplat, de fapt. Insula Iubirii, show-ul fenomen care i-a cucerit pe români.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.