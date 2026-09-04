Primele imagini din primul episod Insula Iubirii 2026, în avanpremieră. Cum îi întâmpină Radu Vâlcan pe noii concurenți | VIDEO

Pentru fanii Insula Iubirii, așteptarea a luat sfârșit! Diseară, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, începe sezonul X, care se anunță a fi unul extraordinar!

Așa cum v-am obișnuit, site-ul a1.ro vă oferă în premieră informații și imagini din emisiunile celui mai tare post de televiziune din România.

A1.ro vă prezintă în premieră primele imagini din primul episod! Doar aici, la noi, puteți vedea ce le-a spus prezentatorul Radu Vâlcan concurenților pe Insulă, chiar înainte ca cei care au venit să își testeze iubirea să se despartă și să meargă pe insula fetelor, respectiv pe cea a băieților.

Citește și: Iustina de la Insula Iubirii a trecut prin una din cele mai grele perioade din viața ei! Confesiunea dureroasă a soției lui Cornel

Primele imagini din primul episod Insula Iubirii sezonul X

În primul episod Insula Iubirii sezonul X, Radu Vâlcan îi întâmpină pe concurenții care urmează să își testeze relația în cel mai dur test de fidelitate.

Prezentatorul emisiunii li s-a adresat lui Marcel și Armina, Prințului Marco și Bianca, lui Ionuț și Claudia, Nattasha și Lorenzo și lui Remi și Bianca astfel:

„Ați intrat în acest test, poate în cea mai intensă și revelatoare experiență din viața voastră. Din acest moment, nimic nu va mai fi la fel! Ați decis să luați parte la această experiență, să nu fugiți de adevăr, ci, din contră, să îl căutați. Acest lucru spune foarte multe despre voi. Curajul vostru va fi răsplătit, pentru că Insula Iubirii răspunde la singura întrebare care contează cu adevărat într-un cuplu”, a spus Radu Vâlcan, în primul episod din Insula Iubirii sezonul X.

„Sunt lângă partenerul potrivit sau poate merit altceva? Sunt sincer cu voi, vă așteaptă zile de foc! La finalul acestui test, veți decide dacă plecați împreună, cum sunteți acum, singuri sau, poate, alături de un alt partener”, a adăugat prezentatorul emisiunii.

Citește și: Naba Salem revine la Insula Iubirii, în rolul de Ispita din culise: ”cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când ai curaj"

Cum va arăta căsnicia lor, după 21 de zile, în care vor fi complet separați? Ce vor învăța din acest test și cum vor alege să plece la final? Toate întrebările își vor găsi răspunsul începând de azi, 4 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Vă reamintim că în sezonul X Insula Iubirii, concurenții care au decis să își testeze relația sunt Marcel și Armina, Prințul Marco și Bianca, Ionuț și Claudia, Nattasha și Lorenzo, Remi și Bianca.

Nu uitați, diseară, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, puteți urmări prima ediție a emisiunii Insula Iubirii. Cea de-a doua ediție este programată sâmbăta, de la ora 20:00.

Astfel, fanii emisiunii își dau întâlnire în fiecare vineri și sâmbătă, pe Antena 1, pentru a urmări cele mai intense momente din noul sezon.

Episoadele Insula Iubirii pot fi urmărite și online, în AntenaPLAY, platforma de streaming a Antena 1, unde telespectatorii pot avea acces la producțiile postului.

Noul sezon Insula Iubirii promite tentații puternice, emoții intense și situații-limită, în care relațiile concurenților vor fi puse la grea încercare. Ispitele sunt pregătite să le dea planurile peste cap, iar fiecare alegere poate schimba complet parcursul unui cuplu. Vor exista momente tensionate, declarații neașteptate, apropieri surprinzătoare și răsturnări de situație care îi vor ține pe telespectatori în suspans până la final.