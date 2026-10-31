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Primul „Te iubesc” din sezonul 10 Insula Iubirii! Ce ispită și-a declarat sentimentele pentru un concurent

Un moment de tandrețe dintre Gabriella și Prințul Marco a luat o turnură neașteptată la Insula Iubirii. Ce mărturisire a schimbat totul și ce a urmat?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 22:40 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 22:42
Primul „Te iubesc” din sezonul 10 Insula Iubirii! Ce ispită și-a declarat sentimentele pentru un concurent | Antena 1
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Apropierile dintre unii concurenți și ispitele de la Insula Iubirii devin tot mai intense, iar unele interacțiuni par să depășească deja limitele unei simple atracții.

Primul „Te iubesc” din sezonul 10 Insula Iubirii

Una dintre poveștile care au captat atenția telespectatorilor încă de la începutul sezonului este cea dintre ispita Gabriella și Prințul Marco. Cei doi au avut parte de un moment de tandrețe, în care tânăra și-a mărturisit deschis sentimentele față de concurent.

În timp ce se aflau îmbrățișați, Gabriella a făcut o declarație care l-a luat prin surprindere pe Marco. Fără să își ascundă emoțiile, ispita feminină i-a spus că îl iubește, iar reacția concurentului a arătat că mărturisirea nu a fost una la care se aștepta.

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„Marco, te iubesc!”, i-a spus Gabriella.

„Adică?”, a întrebat concurentul, vizibil surprins de cuvintele ei.

„Adică te iubesc mult”, a continuat tânăra.

Marco a încercat să definească relația dintre ei și i-a amintit că sunt prieteni, însă Gabriella nu a fost de acord cu această explicație.

„Suntem prieteni”, a spus el.

„Nu suntem prieteni. Eu nu pot să fiu prietenă. Te iubesc mult și mi-e frică să nu-ți dai seama de tot prea târziu”, i-a mărturisit ispita.

Ce mesaj a avut Prințul Marco pentru Gabriella

Concurentul a încercat să o oprească, însă Gabriella a insistat că nu își poate ascunde ceea ce simte.

„Gabriella, nu mai zice așa”, i-a spus Marco.

„Dar inima mea îmi spune că te iubesc mult”, a adăugat ea.

Declarația a avut un impact puternic asupra Prințului Marco, care a recunoscut ulterior, în testimonial, că nu se aștepta ca lucrurile să ajungă într-un asemenea punct. Pentru el, cuvintele Gabriellei au fost deopotrivă măgulitoare și greu de gestionat.

„Este o vorbă mare. Mă face să mă simt și bine, și rău. Nu mă așteptam niciodată să se ajungă la așa ceva”, a spus Marco.

De cealaltă parte, Gabriella nu a părut dispusă să își mai țină sentimentele în frâu. În timp ce îl ținea în brațe pe concurent, ispita a explicat că nu o interesează dacă declarația îl pune într-o situație dificilă, simțind nevoia să spună ceea ce are pe suflet.

„Nu mă interesează ce spui, pentru că eu trebuie să o spun”, a afirmat Gabriella.

Ulterior, ispita a recunoscut că îi este tot mai greu să-și pună frână sentimentelor. Momentul a devenit și mai emoționant atunci când s-a gândit la faptul că Marco este căsătorit cu Bianca. Gândul la relația concurentului și la soția acestuia a copleșit-o pe Gabriella, care a izbucnit în lacrimi.

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