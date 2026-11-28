Bianca Ghiurcă a ales să poarte la ultimul bonfire de la Insula Iubirii accesorii cu o semnificație specială, primite de la soțul ei, Prințul Marco. Ce detalii a sperat concurenta că acesta le va observa?

Ultimul bonfire de la Insula Iubirii a fost un moment încărcat de emoție pentru Bianca Ghiurcă. Concurenta a ales să poarte câteva accesorii care îi amintesc de nunta cu Prințul Marco.

Printre acestea s-au numărat o brățară primită de la soțul ei, dar și o trenă pe care tot el i-a cumpărat-o. Bianca a sperat că partenerul său va recunoaște aceste detalii și își va aminti de momentele speciale din relația lor.

Ce accesorii a ales Bianca Ghiurcă pentru ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Ce a sperat să observe soțul ei, Prințul Marco

Ultimul bonfire de la Insula Iubirii a fost un moment special pentru Bianca Ghiurcă. Concurenta a ales să poarte câteva accesorii care au o semnificație aparte pentru ea și soțul său, Prințul Marco. Nu a fost vorba despre simple bijuterii sau detalii vestimentare, ci despre obiecte legate de unul dintre cele mai importante momente din viața lor: nunta.

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Bianca a mărturisit că speră ca soțul ei să recunoască accesoriile și să își amintească de momentele frumoase pe care le-au trăit împreună. Printre obiectele alese s-a numărat și o brățară primită de la Prințul Marco. Aceasta are o valoare sentimentală pentru concurentă, mai ales că reprezintă ultimul cadou pe care l-a primit de la el.

Bianca Ghiurcă a purtat la ultimul bonfire brățara primită de la Prințul Marco

Pentru apariția de la ultimul bonfire, Bianca Ghiurcă a ales să includă în ținuta sa câteva accesorii care îi amintesc de nunta cu Prințul Marco. Concurenta a vrut ca acestea să fie observate de soțul ei și să îi transmită un mesaj fără să fie nevoie de prea multe cuvinte.

Unul dintre cele mai importante obiecte a fost brățara pe care a primit-o cadou de la partenerul său. Bijuteria are gravate inițialele „M și B”, care fac trimitere la numele celor doi. Pentru Bianca, acest accesoriu are o însemnătate aparte, deoarece este ultimul cadou primit de la Prințul Marco.

De asemenea, concurenta a ales să poarte și trena pe care tot soțul ei i-a cumpărat-o. Aceasta este un alt detaliu legat de nunta lor și de amintirile pe care le au împreună.

Bianca nu a ales întâmplător aceste accesorii. Ea și-a dorit ca Prințul Marco să le recunoască și să înțeleagă de ce a decis să le poarte tocmai în seara ultimului bonfire de la Insula Iubirii.

Ce mesaj a transmis Bianca Ghiurcă prin accesoriile alese

Înainte de întâlnirea cu soțul ei, Bianca a vorbit despre semnificația obiectelor pe care le-a ales. Concurenta a recunoscut că speră ca Prințul Marco să observe fiecare detaliu și să își amintească de legătura dintre ei.

„Sper să recunoască accesoriile, sunt de la nunta noastră. Am brățara de la el, ultimul cadou care mi-a făcut. Scrie «M și B» și tot el mi-a cumpărat trena asta de prințesă”, a mărturisit Bianca Ghiurcă.

Rămâne de văzut cum a primit Prințul Marco alegerea Biancăi și dacă a recunoscut accesoriile pe care aceasta le-a purtat în seara decisivă de la Insula Iubirii.