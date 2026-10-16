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Prințul Marco, mărturisire neașteptată în fața ispitei Gabriella. Ce a recunoscut concurentul: „O să-mi pară rău după”

Prințul Marco a făcut o mărturisire neașteptată în fața Gabrielei. Ce simte pentru ispita de la Insula Iubirii și de ce se teme de consecințele apropierii lor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 21:27 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 21:37
Prințul Marco, mărturisire neașteptată în fața ispitei Gabriella. Ce a recunoscut concurentul: „O să-mi pară rău după” | Antena 1
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Prințul Marco și Gabriella s-au apropiat din ce în ce mai mult, iar sentimentele lor par să devină tot mai puternice.

Prințul Marco, moment de sinceritate cu ispita Gabriella

În ciuda faptului că realizează că nu ar trebui să se apropie atât de mult de ispita feminină, soțul Biancăi spune că nu poate să o vadă pe Gabriella doar ca pe o prietenă. Într-un moment de sinceritate, acesta a recunoscut că știe că depășește limitele relației sale, însă atracția pe care o simte îl face să continue apropierea.

„Gabriella, nu e bine ceea ce fac. Bianca nu merită să-i fac asta. Ea nu mi-a greșit cu nimic. Tot ceea ce fac cu tine o să regret după, dar tot o să o fac”, a spus Prințul Marco.

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Concurentul pare prins între sentimentele pe care le are pentru soția sa și atracția pe care o simte față de Gabriella. Deși este conștient că apropierea dintre ei ar putea avea consecințe asupra căsniciei sale, Marco recunoaște că îi este greu să păstreze distanța.

Mai mult, acesta i-a mărturisit ispitei că simplul fapt că se simte bine în preajma ei reprezintă deja o limită pe care a depășit-o.

Ce a recunoscut concurentul: „O să-mi pară rău după”

„Eu deja am depășit limitele puse de ea. Faptul că eu mă simt bine cu tine este o limită pe care am depășit-o deja. Te rog frumos, mă faci să mă simt prost”, a spus Marco în timp ce stătea de vorbă cu Gabriella.

Prințul Marco recunoaște că Gabriella i-a trezit sentimente pe care nu le-a mai simțit de mult

În cadrul discuției, concurentul a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Bianca și despre felul în care apariția Gabrielei i-a dat peste cap echilibrul. Marco a recunoscut că a intrat în competiție convins de puterea căsniciei sale și de loialitatea soției, însă apropierea de ispita feminină l-a făcut să trăiască emoții neașteptate.

„Eu am intrat aici un bărbat puternic, căsătorit, cu cea mai loială femeie dintre toate. Tu ai intrat în mintea mea și ai făcut un haos pe care nu mi-l doream. Am glumit, dar deja ajungem prea departe. Bianca este universul meu. Mie îmi place să stau cu tine, îmi place dorința pe care o ai. Mi-ai trezit fluturi în stomac, nu mint, n-am mai simțit chestia asta de mult. Problema este că nu pot. Eu cu Bianca am cea mai puternică și frumoasă relație dintre toți”, a spus Marco.

Declarațiile sale scot la iveală conflictul interior prin care trece concurentul. Pe de o parte, acesta își reafirmă iubirea pentru Bianca și consideră că relația lor este una dintre cele mai puternice. Pe de altă parte, recunoaște că Gabriella a reușit să-i trezească emoții pe care nu le-a mai simțit de mult timp.

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