Prințul Marco, primul gest romantic pentru ispita Gabriella. Cum a surprins-o la Insula Iubirii: „Mă bagi în boală”

Prințul Marco a surprins-o pe Gabriella cu un gest romantic care a atras toate privirile la Insula Iubirii. Ce i-a oferit și ce au observat cei din jur când au mers împreună.

Prințul Marco a făcut primul gest romantic față de ispita Gabriella, iar apropierea dintre cei doi pare să devină tot mai greu de ignorat.

Primul gest romantic făcut de Prințul Marco față de Gabriella

Concurentul a recunoscut anterior că simte fluturi în stomac atunci când se află în preajma tinerei, deși este căsătorit cu Bianca și susține că își dorește să-și protejeze relația. De această dată, Marco a surprins-o pe Gabriella cu un cadou neașteptat, chiar înainte de o petrecere la care au participat concurenții și ispitele feminine.

După ce au ajuns la destinație, Prințul Marco i-a oferit Gabriellei un buchet uriaș de trandafiri. Gestul romantic a luat-o prin surprindere pe ispita feminină, care a primit florile de la concurentul alături de care a petrecut tot mai mult timp în ultima perioadă.

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Mai mult, cei doi au mers de mână până în club, atrăgând atenția celor din jur. Apropierea lor a părut cea a unui cuplu, iar gesturile lui Marco au arătat că relația cu Gabriella a depășit nivelul unor simple conversații amicale.

Gestul lui Marco nu a trecut neobservat

Ispitele feminine au remarcat imediat atenția pe care Prințul Marco i-a acordat-o Gabriellei. Buchetul impresionant de trandafiri și faptul că cei doi au mers de mână au stârnit comentarii în rândul celor prezenți, mai ales că apropierea lor a devenit tot mai evidentă.

„E un gest foarte frumos. Am fost surprinsă. Au mers de mână prin mulțime, a fost foarte atent cu ea”, au remarcat ispitele feminine.

Gestul lui Marco vine după mai multe discuții în care acesta a recunoscut că Gabriella i-a trezit sentimente pe care nu le-a mai simțit de mult timp. Concurentul a mărturisit că îi place să petreacă timp cu ispita și că apropierea dintre ei îl pune într-o situație dificilă, având în vedere că este căsătorit cu Bianca.

Deși a spus în repetate rânduri că soția sa este foarte importantă pentru el, Marco pare să se lase tot mai mult prins de atracția față de Gabriella. Cadoul oferit la petrecere și gestul de a o ține de mână au alimentat și mai mult întrebările despre intențiile sale.