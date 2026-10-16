Prințul Marco, pus în dificultate de atingerile ispitei Gabriella. Reacția concurentului de la Insula Iubirii

Prințul Marco a fost surprins într-un moment tandru alături de Gabriella, dar reacția lui de după a atras toate privirile. Ce i-a mărturisit Biancăi și de ce pare tot mai prins între două lumi.

Prințul Marco și Gabriella au avut parte de o discuție sinceră pe canapea, în care concurentul i-a mărturisit ispitei feminine că a început să dezvolte sentimente pentru ea.

Cum a reacționat Prințul Marco la atingerile Gabriellei

Deși este atras de Gabriella, acesta susține că ține la căsnicia lui cu Bianca și nu și-ar dori să depășească și mai mult limitele relației lor. Cu toate acestea, apropierea dintre cei doi a continuat, iar gesturile lui Marco au atras atenția celor din jur.

După mai multe atingeri și mângâieri, Marco a sărutat-o pe frunte pe Gabriella, înainte de a se retrage la culcare. Momentul nu a trecut neobservat, iar ispitele feminine au remarcat schimbarea de comportament a concurentului și au chicotit pe ascuns.

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Deși a încercat să păstreze aparențele și să nu ducă lucrurile mai departe, Prințul Marco a dat semne că îi este tot mai greu să țină distanța față de Gabriella.

Gestul său tandru a venit după o discuție în care a recunoscut că ispita i-a trezit emoții neașteptate, chiar dacă știe că apropierea lor ar putea avea consecințe asupra căsniciei sale.

Prințul Marco i-a cerut scuze Biancăi după apropierea de Gabriella

După momentul petrecut alături de Gabriella, concurentul s-a retras rapid în cameră, unde a început să vorbească cu fotografiile soției sale, Bianca. Copleșit de situația în care se afla, Marco i-a cerut scuze pentru faptul că s-a lăsat dus de val și a ajuns să se apropie atât de mult de o altă femeie.

Reacția lui a arătat că, dincolo de atracția pe care o simte pentru Gabriella, gândul la soția sa continuă să-l urmărească. Marco pare prins între emoțiile pe care i le trezește ispita și dorința de a-și proteja căsnicia, iar această contradicție îl pune într-o situație tot mai dificilă.

În ultimele discuții cu Gabriella, concurentul a recunoscut că îi place să petreacă timp cu ea și că apropierea lor i-a trezit fluturi în stomac, sentimente pe care nu le-a mai trăit de mult. În același timp, a insistat că Bianca rămâne o persoană extrem de importantă pentru el și că relația lor este una puternică.