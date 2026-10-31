Prințul Marco și Gabriella, tot mai apropiați la Insula Iubirii! Ispita a recunoscut că s-a îndrăgostit de concurent. Cum a reacționat Bianca la imagini?

Prințul Marco și Gabriella, tot mai apropiați la Insula Iubirii. Reacția Biancăi după gesturile tandre: „O să vezi tu” - dam azi

Prințul Marco și Gabriella sunt tot mai apropiați la Insula Iubirii, iar gesturile tandre dintre cei doi sunt tot mai dese.

Prințul Marco și Gabriella, tot mai apropiați la Insula Iubirii

Într-unul dintre momentele surprinse de camere, concurentul a fost sărutat pe gât și pe obraz de ispita feminină, în timp ce se aflau împreună pe canapea. Apropierea lor pare să devină tot mai intensă, iar declarațiile pe care și le fac ridică semne de întrebare despre ceea ce simt unul pentru celălalt.

„Sunt îndrăgostit de povestea asta, de cum suntem, de cum s-a trăit totul până acum”, a mărturisit Prințul Marco.

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În timp ce cei doi își continuau apropierea pe insula băieților, Bianca a avut o reacție dură la adresa ispitei feminine. Concurenta a comentat imaginile și nu și-a ascuns nemulțumirea față de comportamentul Gabriellei.

„Gabriellei îi place relația noastră și după era cu... Atâta știe să facă. Cine mă cunoaște, mă știe, am un vocabular destul de colorat, mai ales în situații de genul”, a spus Bianca.

Gabriella, declarații neașteptate despre Prințul Marco. Ce i-a mărturisit concurentului

La un moment dat, Prințul Marco a întrebat-o pe Gabriella dacă și-ar dori să o întâlnească pe Bianca după încheierea experienței de pe insulă, pentru a-i putea explica faptul că între el și ispită a existat doar o relație de prietenie.

Răspunsul Gabriellei a fost însă unul care nu lasă prea mult loc de interpretări.

„Mie îmi place Marco și o să ți-l fur”, i-a spus ispita concurentului.

Mai mult, Gabriella a recunoscut că vede în Marco un bărbat care îi oferă lucruri pe care le-a căutat în relațiile anterioare, dar pe care nu le-a primit.

„Eu îl vreau pe bărbatul ăsta. Văd în Marco tot ce le-am dat altora și nu am primit înapoi”, a mărturisit ispita feminină.

Nici Bianca nu a rămas fără replică după ce a ajuns înapoi în vila fetelor. Concurenta a făcut o remarcă ironică la adresa Gabriellei și a explicat de ce crede că aceasta este atrasă de iubitul ei.

„Lasă că îl vede ea ce o să fie după insulă, sub pod. Normal că îi place relația noastră, e îmbrăcat bine, spălat, curat, parfumat”, a spus Bianca pe insula fetelor.

Între timp, Gabriella a făcut o altă mărturisire în fața uneia dintre ispite. Apropierea dintre cei doi pare să depășească limitele unei simple atracții, în timp ce Bianca devine tot mai nemulțumită de ceea ce vede la ceremonia focului.