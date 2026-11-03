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Soarele pe Insula Iubirii arde la fel de tare ca focul din inimile concurenților. Produsele preferate le oferă protecția necesară

Claudia și Eduard au luat decizia de a merge pe plajă singuri. Soarele fierbinte i-a făcut să-și pună ordine în gânduri, iar produsele de la Springfarma i-au ajutat să se protejeze de razele puternice.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 11:31 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 11:32
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Departe de agitația din vilă, Claudia și Eduard au avut parte de câteva momente de relaxare pe plajă, unde au stat împreună, s-au bucurat de vremea frumoasă și au profitat de ocazie pentru a se bronza. Atmosfera a fost una liniștită, iar cei doi au părut să se simtă bine unul în compania celuilalt.

Soarele pe Insula Iubirii arde la fel de tare ca focul din inimile concurenților

Claudia s-a bucurat că Eduard a trezit-o pentru a petrece timp împreună. „Ce mă bucur că m-ai trezit să stau și eu”, i-a spus ea, admirând apoi peisajul: „Ce frumoasă e apa azi!”.

Cei doi au vorbit și despre posibilitatea de a intra în mare, Claudia fiind încântată de ideea unei zile perfecte la plajă. „În apă pe rând vom intra. Dacă aveam și muzică, era minunat”, a spus aceasta.

Pe lângă momentele de relaxare, între Claudia și Eduard s-a observat și o grijă reciprocă. Ea a povestit că Eduard este atent la nevoile sale, îi amintește să bea apă și are grijă de ea, iar la rândul ei încearcă să îi ofere aceeași atenție, atât cât poate.

Nici pregătirile pentru bronz nu au lipsit. Cei doi au avut nevoie de produse pentru protecția pielii în timpul expunerii la soare, iar SpringFarma a fost destinația pentru produse de îngrijire și protecție solară. O zi la plajă înseamnă și atenție la sănătatea pielii, nu doar relaxare și voie bună.

Discuția a luat însă o turnură diferită atunci când Claudia a adus în discuție bonfire-ul final și întâlnirea cu Ionuț. „Mamă, ce bonfire final o să am eu cu Ionuț! Măcar în sfârșit mi se îndeplinește visul să-și dea lumea cu părerea la certurile noastre”, a mărturisit ea.

Claudia a făcut referire și la faptul că Ionuț își justifică acțiunile de infidelitate prin ceea ce s-a întâmplat în urmă cu trei ani între ei. Eduard a încercat să înțeleagă mai bine situația și a întrebat-o dacă este confuză, făcând aluzie la Ionuț și la ceea ce ar trebui acesta să facă în continuare.

Claudia și Eduard au demonstrat că pe Insula Iubirii până și o zi liniștită pe plajă poate aduce subiecte importante legate de sentimente puternice.

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