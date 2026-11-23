O româncă stabilită în Italia a dezvăluit ce cheltuieli are în fiecare lună pentru familia sa. Suma totală a luat-o chiar și pe ea prin surprindere!

O româncă stabilită în Italia a dezvăluit în mediul online cât o costă traiul timp de o lună pentru familia sa, formată din doi adulți și un copil de trei ani.

Cât costă traiul în Italia pentru o familie cu un copil mic

Femeia a prezentat principalele cheltuieli, de la chirie și facturi până la cumpărături, combustibil și terapia celui mic.

Femeia a început lista cheltuielilor cu locuința. Pentru chirie, familia plătește 700 de euro în fiecare lună, la care se adaugă facturile la utilități, estimate la aproximativ 270 de euro. Acestea reprezintă doar o parte din bugetul necesar pentru a acoperi costurile de bază.

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O altă cheltuială importantă este cea pentru cumpărături. Livia a explicat că atât ea, cât și soțul său merg la magazine, iar suma alocată lunar pentru alimente, apă, detergenți și alte produse necesare gospodăriei ajunge la aproximativ 700 de euro.

Cât plătește lunar familia pentru mașină, abonamente și ieșiri

Transportul reprezintă o altă categorie de cheltuieli. Pentru combustibil, familia alocă aproximativ 150 de euro pe lună. În plus, femeia a precizat că în luna precedentă a avut de achitat 200 de euro pentru lucrări de întreținere a mașinii. Aceasta a subliniat însă că suma respectivă reprezintă o cheltuială suplimentară, care nu apare în fiecare lună.

Tot la categoria cheltuielilor ocazionale a inclus și asigurarea autoturismului, în valoare de 500 de euro, achitată în luna iunie.

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Abonamentele de streaming și serviciile de telefonie mobilă reprezintă o altă cheltuială constantă. Pentru acestea, Livia estimează că plătește aproximativ 150 de euro lunar. Nici ieșirile în familie nu lipsesc din buget, iar pentru activitățile de acest fel sunt alocați în jur de 200 de euro pe lună.

O sumă importantă este destinată și terapiei fiului său. Pentru ședințele celui mic, familia plătește aproximativ 400 de euro în fiecare lună.

Livia, surprinsă de cheltuielile familiei: „Sunt șocată!”

După ce a adunat toate costurile, femeia a ajuns la un total de 2.720 de euro pe lună. Aceasta a precizat că suma reprezintă cheltuielile obișnuite ale familiei și că nu a inclus aici toate costurile suplimentare care pot apărea pe parcurs.

„Cel mai important este chiria, pe care dăm 700 de euro pe lună. În fiecare lună, vrei, nu vrei, dai banii pe chirie. Facturile ajung undeva de la 250 la 300 de euro pe lună, hai să estimăm undeva la 270 de euro. Cumpărăturile, aici noi avem când plec eu la cumpărături sau soțul, cheltuim și din contul meu, și al lui. Cheltuim cam 700 de euro pe lună, detergenți, mâncare, apă și așa mai departe. Avem un total de 2.720 de euro. Asta e baza cheltuielilor noastre în fiecare lună, ce nu am pus aici sunt lucrurile extra, am pus doar strictul necesar. Eu sunt șocată, sincer să vă zic, câți bani oare trebuie să câștige o femeie ca să se ajungă de la o lună la alta și să pună și deoparte”, a povestit Livia în mediul online.

La final, românca și-a întrebat urmăritorii cât cheltuiesc ei într-o lună pentru traiul familiilor lor și dacă reușesc să economisească bani după achitarea tuturor obligațiilor.