Anne - Mary și Claudio au întreținut relații intime în casa Mireasa, după petrecerea de sâmbătă. Cei doi au vorbit despre apropierea lor și au explicat de ce nu formează încă un cuplu.

Anne - Mary și Claudio au fost protagoniștii unui moment intim în casa Mireasa. Spre finalul petrecerii de sâmbătă, cei doi au cerut permisiunea să doarmă împreună, iar staff-ul emisiunii le-a acceptat cererea. Între cei doi lucrurile au devenit mai apropiate, iar aceștia au întreținut relații intime.

Ce spune Claudio despre relația cu Anne - Mary

După momentul petrecut împreună, Claudio a vorbit despre apropierea dintre el și Anne - Mary. Concurentul a recunoscut că o place, dar a explicat că amândoi au discutat despre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina dacă ar începe o relație.

Acesta nu vrea să se grăbească și consideră că nu are rost să își asume o relație doar pentru că se află în casa Mireasa. Totuși, nu exclude posibilitatea ca sentimentele dintre ei să se schimbe pe parcursul competiției.

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„Îmi place de Anne, dar amândoi am vorbit destul de clar că afară o să fie greu să avem o relație și nu are sens să fim aici într-o relație deocamdată. Dacă se schimbă ceva aici, se schimbă. Poate în viitor se schimbă, nu știu”, a spus Claudio.

Fostul concurent a mai explicat că el și Anne - Mary au început această experiență împreună și își doresc să o ducă la capăt tot împreună. Cei doi au stabilit că vor vorbi deschis dacă între ei se va schimba ceva.

„Am început experiența aici împreună și o să o terminăm împreună. Facem tot împreună și dacă se schimbă ceva între noi, spunem”, a mai declarat Claudio.

Ce le-a transmis Simona Gherghe lui Anne - Mary și Claudio

Imaginile cu cei doi concurenți au fost prezentate în emisiune, iar Simona Gherghe a ținut să le transmită câteva lucruri. Aceasta le-a atras atenția asupra comportamentului lor și le-a explicat că formatul Mireasa presupune parcurgerea unor etape înainte de a ajunge la anumite momente în relație.

„-Având în vedere că v-ați sărutat, că ați făcut amor și alte chestii...

-Dar n-am făcut amor!

-Vrei să îți arăt ție sau cum? Că tu știi! Nu mă face să vorbesc niște lucruri nepotrivite la ora 14:00, că nici mie nu îmi face plăcere. Și eu mă simt așa...chiar nu înțeleg care e treaba”, a fost dialogul dintre Simona Gherghe și Claudio, la Mireasa.

Simona Gherghe a făcut și o comparație cu alte emisiuni de televiziune, subliniind că Mireasa are un alt scop. Prezentatoarea le-a spus celor doi că trebuie să fie conștienți de felul în care aleg să se comporte în fața camerelor și de expunerea la care se supun.

„Vreau să înțelegeți că totuși, cine vrea distracție și așa, poate merge la Insula Iubirii, formate care permit genul ăsta de apropiere, dar la Mireasa, oamenii trec prin niște etape, de aceea se oferă și o cameră la hotel după ce se întâmplă logodna. (...) Vă expuneți voi pe voi”, le-a spus Simona Gherghe.

Așadar, deși între Anne - Mary și Claudio există o apropiere evidentă, cei doi nu au decis încă să își asume o relație. Rămâne de văzut dacă sentimentele lor vor evolua și dacă vor face următorul pas în casa Mireasa.

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