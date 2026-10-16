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Un nou cuplu vine la Insula Iubirii! Cutia cu surprize aduce declarații surprinzătoare în vila băieților, azi, de la 20:30

Un nou cuplu începe cel mai dur test al relațiilor! Cutia cu surprize aduce declarații surprinzătoare în vila băieților, azi, la Insula Iubirii!

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:16 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 09:22
Descoperă ce surprize aduce ediția din 16 octombrie 2026 a emisiuni Insula Iubirii | Antena 1
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Când o poveste se încheie, alta își așteaptă rândul. Când un test a scos la iveală ce era nevoie, un altul pornește pentru a demonstra dacă există iubire, loialitate și drum comun spre un viitor împreună. În această seară, de la ora 20:30, Insula Iubirii revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu una dintre cele mai dure și intense ediții din sezonul MAXIM!

Un nou cuplu vine la Insula Iubirii! Cutia cu surprize aduce declarații surprinzătoare în vila băieților, azi, de la 20:30

Seara va începe la bonfire, acolo unde Radu Vâlcan le va face cunoștință celor de acasă cu un nou cuplu! Cei doi vin aici după trei ani de relație și multe semne de întrebare apărute din cauza unor gesturi care au schimbat totul între ei. Unul dintre parteneri caută să-și recapete încrederea, celălalt speră că odată cu această participare, vor reveni între ei gesturile romantice și momentele intime. Sunt pregătiți pentru ceea ce le-a pregătit această perioadă în care vor fi despărțiți și nu vor putea să comunice?

Odată cu intrarea ei în vila fetelor, ispitele își vor declara rapid intenția de a o cunoaște! Jaguarul nu se va feri să spună că o vede ca pe Scufița Roșie 2.0. Oare în acest an, lucrurile se vor scrie diferit? Va fi și ea interesată? Rămâne de văzut!

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În vila băieților, cel mai așteptat date, cel în club, va începe atipic! Cutia cu surprize va porni, nu doar o dată, ci de două ori! Pentru cine, urmează să aflăm diseară, însă un lucru este sigur – mesajele ascultate vor impacta comportamente, vor aduce incertitudini și vor arăta că nimic nu va mai fi la fel.

Noi apropieri, declarații sincere despre un viitor mai bun, cu mai multă încredere de sine și mai multă deschidere înspre ceea ce ar putea veni, apar la final de seară, într-una dintre vile. Cine vor fi protagoniștii și unde vor conduce vorbele, descoperim în doar câteva ore!

imagine cu radu valcan si concurenti insula iubirii

Nu ratați Insula Iubirii, la Antena 1! În plus, materiale în exclusivitate pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, acolo unde duminică este disponibil un nou episod din Fierți pe Insulă, cu Speak și Ristei, iar Insula Iubirii – Parodia vine cu ediții noi în fiecare săptămână!

Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră...

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