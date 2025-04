Alina Chivulescu și soțul ei, Dan Chișu, sunt împreună de mai bine de un deceniu, însă puțini sunt cei care știu care este diferența de vârstă dintre ei. Descoperă ce pasiuni comune împărtășesc și ce spune actrița despre relația lor: „Știu că s-a vorbit și despre diferența de vârstă, dar...”.

Alina Chivulescu, una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, este împreună cu Dan Chișu de mai bine de 10 ani, iar de peste 6 ani sunt și căsătoriți.

Celebra actriță de teatru, film și televiziune, care o interpretează pe Victoria, în serialul original românesc Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, și soțul ei se cunosc de peste 30 de ani și amândoi au fost implicați în căsnicii anterioare care s-au încheiat prin divorț.

Deși regizorul Dan Chișu a jurat că nu se va mai însura niciodată, se pare că cea care l-a convins din nou să facă pasul cel mare a fost chiar actrița Alina Chivulescu.

Iată cât de frumoși sunt împreună și care este diferența de vârstă dintre cei doi!

Cine este și cum arată soțul Alinei Chivulescu. Dan Chișu este guest star în Iubire cu parfum de lavandă

Dan Chișu este actor, regizor, scenarist, producător, dar și fondatorul Festivalului Internaţional de Film DaKINO şi cel care a pus bazele Nopţii Devoratorilor de Publicitate în România, dar și Café DeKo, locul în care au avut loc primele spectacole de stand-up şi teatru de improvizaţie din România, de pe lângă Teatrul Naţional Bucureşti.

De-a lungul timpului a jucat în filme precum Senatorul melcilor (1995), Asfalt Tango (1996), Faimosul paparazzo (1999), dar şi în scurtmetrajele Datorie (2006) şi Excursie (2014).

În anul 2010 a debutat ca regizor, scenarist şi producător cu lungmetrajul WebSiteStory, iar apoi au urmat Ursul (2011), Şi caii sunt verzi pe pereţi (2012), dar și Bucureşti NonStop (2013).

În prezent, în serialul original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production Iubire cu parfum de lavandă, Dan Chișu joacă rolul lui Anton Moraru, tatăl protagonistei Anda Moraru (Michaela Prosan).

El este invitat special al proiectului, mai ales că Anton Moraru, cel care, înainte să moară, lasă un testament care va schimba complet viaţa celor doi protagonişti, Anda şi Ştefan Lungu (Adi Nartea).

„La început am vrut să refuz dar între timp, de la primul rol din viaţa mea, am făcut eu, ca regizor, 8 filme de lungmetraj. Am lucrat eu cu mulţi actori şi trebuie să recunosc că am înțeles cât de grea e meseria asta de actor. Pe Ruxandra o ştiu de mult si am vazut cât de multe a făcut şi clar nu am putut să o refuz. Dar aici a fost si curiozitatea. Cum voi reacţiona eu, la indicațiile altuia şi dacă sunt în stare să fac ce mi se cere. Și după ce am jucat acum, mi-a crescut şi mai mult respectul pentru cei care fac această meserie” povestea acesta în urmă cu doar câteva luni.

Așadar, cei doi soți împart și aceleași pasiuni pentru lumea actoriei și se bucură împreună de rezultatele pe care le au în cadrul celor două seriale fenomen de la Antena 1.

Ce diferență de vârstă este între Alina Chivulescu și soțul ei, Dan Chișu

De-a lungul timpului, cei doi au stârnit mult interes din cauza diferenței de vârstă, iar de cele mai multe ori reacțiile publicului aveau tentă negativă. Cu toate acestea, soții au trecut cu vederea peste răutățile celor din jur și au demonstrat că iubirea lor nu cunoaște limite chiar dacă între ei există o diferență de 15 ani.

„A fost o admirație a mea față de el, a lui față de mine, habar nu am. Este un om pe care îmi place să îl aud vorbind, povestind. Este un om extrem de deștept, de cald, deși nu pare. Căsătoria nu a venit ca o proiecție, ci a fost o decizie matură. Știu că s-a vorbit și despre diferența de vârstă, dar așa a fost să fie! Nu cred că este o barieră. Nu cred că cineva își propune să se căsătorească cu o femeie cu 15 ani mai tânără sau un bărbat nu știu cum. Lucrurile se întâmplă!” povestea aceasta într-un interviu acordat pentru Playtech în urmă cu doar câteva luni.

Descoperă mai jos și în galerie cum arată Dan Chișu în prezent!