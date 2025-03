Maria Țăpușă a participat la show-ul digital Roata Vedetelor. Actrița a răspuns provocărilor și a scos la iveală secrete nebănuite.

Maria Țăpușă, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale momentului, a acceptat provocarea Roata Vedetelor și a făcut o seride mărturisiri mai puțin știute atât despre rolul său din prezent, cât și despre viața ei privată.

Tânăra a luat primul contact cu actoria încă din clasa a IX-a, atunci când a fost acceptată în trupa de teatru a liceului, însă a cochetat și cu modelling-ul, reușind să își construiască o carieră de care se bucură și în prezent.

De-a lungul timpului ea a câştigat o serie de premii importante pentru interpretarea unor roluri importante, însă cei de acasă o cunosc cel mai bine în rolul Marei din comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609 și în rolul Ioanei din serialul original Iubire cu parfum de lavandă.

Maria Țăpușă: Secretul din spatele celor mai grele scene. Povestea Ioanei și a lui Rocky văzută prin ochii ei | EXCLUSIV

În cadrul show-ului digital Roata Vedetelor disponibil în AntenaPLAY, Maria Țăpușă a răspuns unor întrebări interesante, prin intermediul cărora s-au aflat anumite detalii pe care doar foarte puțini le cunosc despre ea.

Prima provocare care a picat după ce a învârtit roata a fost de a face un exercițiu de imaginație. Tânăra a trebuit să se imagineze în locul scenaristului serialului în care joacă și să spună cum vede ea că s-ar termina povestea dintre Ioana și Rocky.

„De dragul personajelor și de dragul feedback-ului și recenziilor pe care le-am avut în urma episoadelor care s-au difuzat momentan, drăguț ar fi să aibă un final fericit povestea. Ca să fie un răspuns la fel de wild ca provocarea, cred că cea mai nebună chestie ar fi să ajungă căsătoriți deși sunt cam tineri amândoi, dar să zicem ipotetic într-un univers, să fie căsătoriți.

Ioana trebuie să fie medic, trebuie să își atingă scopul, acesta este scopul ei, trebuie să fie într-o lume ideală. Și Rocky... nu știm ce va fi cu el, pentru că săracul e pierdut în spațiu, își caută ba acolo, ba acolo, lucrează. (...) Să preia biseria. Să se apuce de teologie și să se facă preot. Dar nu știu dacă îl mai primește acolo după ce prostii face. Să se căiască, da... wild!” a spus Maria extrem de amuzată pe final.

La categoria „aer” actrița a fost provocată să numească 3 lucruri de care are nevoie ca de aer pe platoul de filmare, iar aceasta a răspuns:

„Sticla de apă. Noi avem bidoanele mari de apă, unde îți iei un pahar de unică folosință, bei apă și apoi îl arunci la gunoi. Și eu mi-am dat seama că ăsta e un motiv pentru care eu nu beau multă apă. Pentru că ba mi-e lene să mă duc... și atunci am dezvoltat acest obicei, am o butelcă foarte mare pe care o pierd tot timpul. O umplu la începutul zilei și mă ajută foarte mult.

Am întotdeauna o carte la mine pe care nu o citesc tot timpul, dar în cazul în care am timp de ars am întotdeauna o carte la mine. Și căștile!”

Tot la această rubrică, Maria Țăpușa a dezvăluit care este secretul ei pentru a reuși să intre în stare în funcție de emoțiile pe care trebuie să le transmită.

„Dacă am scene foarte grele pe mine mă ajută foarte mult muzica. Să mă încarc, să îmi adun emoțiile și așa mai departe (...). În general dacă am scene de forță și cu furie, nervi nu ascult neapărat muzică, dar mă ajută mai mult când am scene în care trebuie să plâng și scene emoționante și ascult muzică tristă” a explicat aceasta.

Vă invităm să descoperiți și alte detalii interesante despre actrița Maria Țăpușă în episodul intergral Roata Vedetelor disponibil în AntenaPLAY.

