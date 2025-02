Începând de vinerea aceasta, de la 20.30, la Antena 1 telespectatorii îi vor putea revedea pe micile ecrane pe Valeriu Ilisie, în rolul lui Filip și pe Ioana Abur, care o va interpreta pe Romanița, sora Floarei (Magda Catone).

Nume noi completează distribuția serialului original produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production pentru Antena 1, Iubire cu parfum de lavandă.

Nume noi se alătură distribuției serialului Iubire cu parfum de lavandă

Ce roluri vor interpreta Valeriu Ilisie și Ioana Abur

Absolvent al U.N.A.T.C. Bucureşti, Valeriu Ilisie, actorul care l-a adus în fața telespectatorilor pe Sorin Pescaru, în Lia – Soția soțului meu, îi dă viață personajului Filip, despre care dezvăluie că: „Este foarte diferit de omul Valeriu și sunt sigur că nimeni nu e obișnuit să mă vadă în ipostazele în care mă va vedea în acest serial. Ador să joc roluri de genul! Vă las pe voi să dați verdictul!”.

Filip este un baiat crescut departe de satul natal, dar care revine și le face multe probleme celor din jur.

Întrebat despre începuturile sale în actorie, Valeriu povestește: „Când eram mic, unul dintre visurile mele era să joc într-o producție de-ale doamnei Ruxandra Ion. Mă fascinau mereu grupurile pe care reușea să le creeze și distribuțiile inedite. Pe urmă, când am mai crescut și m-am lăsat de fotbal în detrimentul actoriei, am visat ca, la un moment dat, să joc rolul unui fotbalist. Credeam că așa pot să împac și copilul din mine, și adultul care devine mulțumit că face ceea ce iubește. Și, iată-mă la nici 25 de ani, într-o nouă producție originală semnată de Ruxandra Ion, fiind coleg cu o mulțime de actori pe care îi admiram când eram puști și jucând rolul unui fotbalist, Filip. Nu pot decât să fiu recunoscător și să dau tot ce am mai bun din mine, pentru a nu dezamăgi”.

Ioana Abur, actriță de renume în teatrul și filmul românesc, revine și ea pe micile ecrane, în rolul Romaniței, în serialul difuzat în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1. De-a lungul carierei sale, Ioana a interpretat personaje memorabile în diverse producții ale postului, ultima sa apariție fiind aceea în rolul Elenei Maxim, deținătoarea unei agenții de impresariat fotomodele, în Lia - Soția soțului meu.

Acum, în Iubire cu parfum de lavandă, Ioana Abur aduce la viață un nou personaj complex, despre care mărturisește că: „Romanița mi-a oferit șansa de a aduce la lumină o nouă parte din mine! Iubesc lavanda de când mă știu și ador mușețelul – sau romanița, altfel spus. Ce ar fi putut fi mai frumos decât să mi se ofere rolul Romaniței în Iubire cu parfum de lavandă? Această experiență este o adevărată bucurie, mai ales că am ocazia de a juca alături de actori de excepție, oameni pe care îi cunosc și pe care îi respect de mulți ani”.

Despre personajul pe care îl interpretează, actrița povestește că: „Romanița reușește să aducă la lumină o părticică din mine. Mă regăsesc în această femeie care nu a avut deloc o viață ușoară, care a făcut și alegeri greșite, dar pe care și le asumă și le regretă. Romanița și-a păstrat lumina, încrederea în oameni, în bine, în frumos și în iubire”.

Din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune: Michaela Prosan, Adi Nartea, Andreea Vasile, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Gelu Niţu, Claudiu Istodor, Dan Chişu, Sara Ghimpu, Alexia Caras, Mihai Smarandache, Anca Florescu, Ciprian Teodorescu, Ella Prodan, Maria Ţăpuşă, Juno, Cătălin Gheorghe, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Liliana Hodorogea, Ana Turcu, Alina Florescu, Dima Trofim.