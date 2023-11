Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Valeriu Ilişie îi îmbie pe colegii săi să se deschidă în fața fanilor

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Valeriu Ilişie își surprinde colegii și îi face să ”dea din casă”.

Valeriu Ilişie îi invită pe fanii serialului Lia - Soția soțului meu în culisele îndrăgitului serial. „O să avem un episod despre talentele noastre și despre ce mai știm noi să facem.”

Acesta îi ia la întrebări pe colegii săi pentru a afla ce hobbyuri au. „Lumea s-a gândit că s-ar putea să mai știm să facem și alte lucruri pe lângă actorie”, spune el.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Valeriu Ilişie își dezvăluie talentele nebănuite

Valeriu Ilişie își determină colegii să ”dea din casă” și să le împărtășească telespectatorilor abilitățile de care sunt mândri sau deloc mândri.

Valeriu Ilişie este primul care recunoaște că are un talent ascuns: gătitul. „Poate pot să inventez ceva să iasă ceva ok.”

Acesta mărturisește că i-ar fi plăcut să cânte și să danseze. „Îmi place foarte tare să râd la bancuri”, recunoaște Valeriu. De asemenea, acestuia îi place fotbalul, practicându-l vreme de ceva ani. Acestuia i-ar fi plăcut să facă sporturi extreme, precum saltul cu parașuta.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Ana Bodea vorbește despre hobbyurile ei

Rămânând în aceeași zonă, Ana Bodea recunoaște că are o relație mai complicată cu gătitul. Deși îi place foarte mult să gătească, întotdeauna riscă să-și taie degetele.

Frumoasa actriță mărturisește că a făcut canto o perioadă, dar a luat o pauză. „Mi-ar fi plăcut să mă nasc cu o voce superbă”, mărturisește Ana. „Tot ce ține de artă” spune tânăra, o atrage și o încântă.

„Mi-ar plăcea să dansez mai des. În copilărie făceam asta zilnic”, dezvăluie tânăra.

„Am făcut echitație la un moment dat”, spune Ana, subliniind faptul că s-ar pricepe dacă ar fi chemată să joace un rol într-un film de epocă.

Ana dezvăluie că se pricepe la bărci, în urma numeroaselor vacanțe petrecute la bordul bărcilor. „Adică știu să merg drept”, glumește ea.

„Îmi plăcea să pictez, dar n-am avut niciodată răbdarea necesară.”

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Doinița Oancea vorbește despre pasiunile și abilitățile sale

De asemenea, Doinița Oancea nu este o persoană care să piardă foarte mult timp în bucătărie. „Nu mă omor.” Acesteia îi place însă să încerce diverse rețete.

Pe de altă parte, ea are o serie de abilități inedite, pe care le numără pe degete: „Știu să machiez”, spune frumoasa actriță și recunoaște că este una dintre pasiunile ei.

„Mi-ar fi plăcut să cânt. (...) Am înregistrat o piesă și am făcut și clip... e pe Youtube”, mărturisește Doinița. Ea recunoaște că i-ar fi plăcut să cânte și pe scenă, nu doar în baie.

De asemenea, îi place foarte mult să danseze. „N-am mers la dansuri”, recunoaște ea, însă asta nu o împiedică să se miște liber pe muzică.

„Mă mai pricep la predat (...) O fac de mai mulți ani de zile, cred că de vreo 13, dar de doi ani am școala mea”, dezvăluie Doinița.

Aceasta își dorește să-și adune curajul pentru a face Bungee Jumping și un salt cu parașuta: „E o limită a mea.”

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Ștefan Floroaica dezvăluie unul dintre aspectele comune cu Petru, personajul pe care îl interpretează în serial

Ștefan Floroaica recunoaște că înainte de duble cântă șlagăre. Însă ține să menționeze că ar putea fi o problemă pentru colegi, dat fiind faptul că nu ar avea neapărat un talent la cântat.

„Toată lumea care m-a auzit cântând mi-a spus că mai bine tac.”

El chiar recită niște versuri pentru telespectatori și spune și bancuri. „Mi-am făcut selecția de prieteni în funcție de acest banc”, spune Ștefan. „Dacă oamenii nu râdeau la acest banc, aveam o problemă”, mărturisește tânărul actor.

„Nu mă consider foarte talentat în ale actoriei, dar mă consider foarte muncitor”, recunoaște el.

Acestuia îi place mult sportul, mic fiind își dorea să ajungă boxer.

Ștefan și Petru au un lucru foarte important în comun, și anume că ambii au lucrat la un service când erau tineri. „Taică-miu e meseriaș”, spune el și consideră că nu o să poată să ajungă niciodată ca acesta, oricât ar încerca.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Alexandru Ion și Oana Zara fac echipă comună pentru a-și scoate în evidență unul altuia calitățile

Alexandru Ion mărturisește că și-ar fi dorit să aibă ureche muzicală. Aceeași dorință o are și Oana Zara, care încearcă să îl facă să i se alăture pentru o demonstrație, însă este refuzată.

„Unul dintre talente, pe lângă magie și prestidigitație”, spune Alexandru Ion în timp ce începe să jongleze cu niște portocale.

„M-aș pricepe foarte bine la făcut liste”, recunoaște Alexandru Ion. „Lista aia cu satisfăcut talentele tale e făcută de mult”, îi spune el Oanei când aceasta îi sugerează să-și noteze dorințele pe care le are.

Împreună cu Oana Zara își arată în fața camrei talentul de dansatori înnăscuți.

Oana Zara își dezvăluie pasiunea pentru dans. De asemenea, tânăra mărturisește că a urmat cursurile facultății de coregrafie, dansând încă de la vârsta de 6 ani.

Oana mărturisește că i-ar fi plăcut să devină pilot de curse, „dar nu știu să fac parcarea laterală”.

Alexandru Ion mărturisește că dacă ar renunța la actorie s-ar dedica tâmplăriei. „Îmi place foarte mult să meșteresc. (...) Nu știu să fac un scaun, dar știu să recondiționez.”

„Îmi place să citesc, să mă uit la filme, să mă duc la teatru”, spune îndrăgitul actor. Cu această ocazie, el le recomandă și telespectatorilor să se îndeletnicească cu astfel de activități.

„Da, mi-a trimis și mie o listă cu filme foarte bune”, completează Oana.

„Și câte dintre ele ai văzut?” o întreabă repede Alexandru.

„Cred că vreo patru”, îi răspunde ea.

„Talentul, în afară de actorie, e să faci talente”, îi spune Alexandru Ion colegei sale.

Despre serialul Lia - soția soțului meu

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.