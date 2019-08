Ai un magazin online? Iata cum trebuie sa ambalezi produsele

Ideea de a lansa un magazin online este cu siguranta una promitatoare, din punct de vedere al profitului. Mare parte dintre cumparaturi s-au orientat deja catre shopping-ul online, care este mai rapid, mai accesibil si, de multe ori, mai putin costisitor comparativ cu metoda traditionala de a face cumparaturi.

Daca ai in plan sa-ti deschizi o astfel de afacere sau daca ai inceput deja sa activezi in acest domeniu, mai mult ca sigur stii ca trebuie sa acorzi atentie detaliilor. Impachetarea coletelor care ajung la clientii tai este un aspect care, desi pare nesemnificativ, are o importanta majora in crearea unei experiente placute de cumparaturi.

Afla din acest articol cum se ambaleaza corect un colect, ce materiale dar si ce metode sunt potrivite pentru a proteja obiectele fragile, dar si cum poti gestiona mai bine multimea de pachete din depozit!

Ce variante ai pentru ambalarea coletelor fragile?

Produsele confectionate din materiale casante, dar si cele care se pot zgaria usr trebuie ambalate folosind materiale speciale. Astfel, poti opta pentru materiale cu proprietati antisoc care sa previna lovirea, spargerea sau zgarieturile produselor din colet. Accesoriile antisoc pe care le poti folosi si tu sunt folia cu bule, talasul ori polistirenul. Foarte potrivita este, insa, si hartia mototolita.

Cum impachetezi produsele lichide si pe cele care parfumate?

In cazul in care comercializezi bauturi, mancare, parfumuri sau diverse produse cosmetice, trebuie sa ai in vedere faptul ca ele trebuie ambalate tinand cont de cateva reguli simple. Avand in vedere ca exista riscul ca ele sa curga sau sa emane un parfum intens, este indicat sa le impachetezi in materiale izolante. Prin urmare, produsele lichide si cele semi-lichide trebuie așezate în pungi groase. În schimb, produsele parfumate necesita a fi invelite in banda adeziva, pentru a impiedica raspandirea mirosului.

Cum impachetezi bunurile in functie de greutatea lor?

Pentru a transporta in siguranta comenzile, e foarte important sa tii cont si de greutatea lor atunci cand le impachetezi. Prin urmare, daca vrei sa expediezi bunuri cu o greutate mai mare, iata ce alternative ai:

Impacheteaza totul intr-o cutie de carton, pe care aseaz-o mai apoi intr-o alta cutie. Spatiul format intre cele doua cutii poate fi umplut cu oricare dintre materialele antisoc mentionate mai sus. Foloseste cutii din carton cu cel putin cinci straturi, pentru ca sunt mai rezistente.

Compartimenteaza cutia folosind cartoane sau polistiren, drept separatoare. Astfel, vei conferi un plus de stabilitate produselor din colet si, in plus, vei utiliza la maximum spatiul disponibil din interiorul cutiei.

Daca, din contra, vrei sa livrezi bunuri cu o greutate redusa, poti folosi cutii de carton subtire, cu trei straturi (CO3).

Cum etichetezi cutiile și pachetele?

Indiferent daca alegi sa impachetezi produsele pe care le vei livra in cutii de carton, in plicuri (cum este cazul documentelor) sau in pachete, e foarte important sa le sigilezi dar mai ales sa le etichetezi corect. Pentru sigilare, poti folosi banda adeziva din polipropilena sau din PVC.

Mai apoi, este important sa notezi pe colet informatiile de contact ale destinatarului, precum si observatiile pe care le ai referitoare la continutul pachetului. Pentru asta, vei avea nevoie de etichete, care vor face mai vizibile datele inscrise pe colet. Poti opta pentru etichete autoadezive LabelPrint, care prezinta o multime de caracteristice menite sa faciliteze identificarea.