Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Ce a aflat Alina despre diagnosticul ei. Cine o poate ajuta și ce a cerut

În episoadele anterioare ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, viața Anei a devenit tot mai complicată. Află ce se petrece în episodul 14, difuzat pe 4 decembrie 2025, din sezonul 2 al producției de la Antena 1.

Episodul de astăzi a început cu tensiuni deja în familia Anei și cea a lui Tudor, după ce sora lui merge la consultație la doctor pentru a afla mai multe despre condiția ei.

Tot ce s-a întâmplat în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025. Iată ce au aflat Ana, Tudor și Alina

Victoria se ceartă cu Alexia la firmă, după ce ea vrea să plece cu Sofia la cafea, desigur asta fiind o minciună, ea dorindu-și să iasă cu noul ei iubit, Alexandru.

Citește și: Interviu Adrian Ștefan. Actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre rolul din serial, dar și cel de tată: „M-a îmbogățit”

Sora lui Tudor află de la doctor că are nevoie să facă mai multe investigații, iar Tudor și Ana se îngrijorează pentru ea, alături de Basti, tatăl ei.

Sofia încearcă să o tragă de limbă pe Alexia despre Alexandru, noul ei iubit. Își dorește să-l vadă, însă Alexia nu are nicio proză.

Victoria începe să afle mai multe despre Alexandru, de la angajatul ei care o îndeamnă pe Victoria să o întrebe pe Sofia despre el, pentru că ea e suspicioasă. „Ai spus doar adevărul!”, îi spune Victoria lui.

Damian și soțul Victoriei au avut parte de o discuție despre Alexandru, pretendentul Alexiei. Damian îl atenționează pe acesta despre dorințele tânărului. Ulterior, Alexandru și Damian poartă și ei o discuție, iar tânărul îl amenință pe acesta.

Toby a mers și el la spital pentru a vedea cum se simte Alina, iubita lui, iar Ana îl liniștește și încearcă să-l îmbărbăteze. „Acum mă gândeam la mine, mi-e frică pentru Alina, dacă o să pățească ceva!”, spune Toby.

„Sunt șanse să fie rău, dar sunt și șanse să fie bine! Contează să fii cu ea”, îi spune Ana. Tudor îi spune lui Toby că Alina vrea să-l vadă și să meargă în cabinet.

Citește și: Vlad Gherman se alătură distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Noile episoade ale serialului promit o avalanșă de emoții

„Sunt foarte îngrijorat, iar medicul e la fel!”, spune Tudor.

Toby și Alina au rămas singuri în cabinet. „Fizic sunt ok, dar psihic se duce lupta grea!”, spune Alina.

Basti, Sandra și Alina au parte de o discuție foarte sinceră și vulnerabilă. Alina o imploră să se întoarcă acasă la Basti, fiindcă el suferă după femeia pe care o iubește.

Lili și Tudor au o discuție despre Alina și durerea pe care o resimte toată familia. Aceasta îi face un mic bagaj Alinei pentru spital, iar Tudor se gândește ce fotografii să-i ducă să o facă să se simtă mai bine sau să nu se simtă singură.

Alexandru și Alexia au ieșit la un restaurant pentru a se cunoaște mai bine. Alexia îi cere detalii despre ce a făcut Damian. „Nu înțeleg de ce vrei să știi lucrurile astea?”, întreabă Alexandru.

„Că vreau să-i fac rău Anei!”, răspunde ea.

Tudor și Ana au un moment de vulnerabilitate, ea încearcă să-l facă să se simtă mai bine, după ce situația cu Alina i-a acaparat pe toți. „Cred că e greu pentru tine acum să-i pregătești bagajul Alinei”, îi spune Ana lui Tudor.

Basti îi cere din nou ajutorul lui Damian pentru situația cu Alina. „Zi-mi ce trebuie să fac!”, îi spune el lui Damian.

Toby i-a adus o nouă carte Alinei în spital ca să facă timpul să treacă mai ușor. Damian îi anunță și pe Tudor și Ana că a venit acasă la ei pentru a-i ajuta să găsească un donator pentru Alina.

Alexia vine la spital și se ia de Ana. Aceasta i-a spus că Damian la ucis pe Leo. Ana o confruntă pe Victoria fiindcă și ea știa această informație. „Nu am crezut!”, spune Victoria.

Basti ia asupra lui moartea lui Leo, în fața lui Tudor, a anei și a Sandrei. Tudor îl confruntă pe Basti și se ia de el. „Tudor, eu l-am omorât pe Leo!”, spune Basti.

Alexia e compatibilă la analize cu Alina și ar putea să-i salveze viața. Ce a aflat personajul în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, 4 decembrie 2025

Alexia și Victoria s-au certat în birou! Aceasta a aflat că e compatibilă cu Alina, însă nu le-a zis nimănui. „Trebuie să o ajuți, altfel fata aia moare!”, îi spune Victoria.

Victoria îi spune Anei că Alexia e compatibilă cu Alina, deși Alexia o roagă să nu îi spună. Damian se asigură de la Basti că păstrează secretul cu crima lui Leo.

Ana încearcă să o convingă pe Alexia să facă operația să o salveze pe Alina. „Ana, ieri m-ai acuzat că i-am luat apărarea. Nu vreau să crezi că îți ascund lucruri. Vorbim după?”, spune Victoria.

„Alina are o șansă, asta e tot ce contează!”, spune Ana.

Alina a făcut un atac de panică fiindcă nimeni nu i-a răspuns la telefon, însă s-a calmat. „Am fost cu Tudor și Ana”, spune Basti.

Tudor primește vestea că Alexia e compatibilă cu Alina. „O ajut cu o condiție!”, spune Alexia.

„Fac orice!”, îi spune Tudor Alexiei.

„Cred că știi ce vreau!”, spune Alexia.

Sezonul 2 din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.