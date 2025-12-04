Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Basti șochează pe toată lumea: Eu l-am omorât pe Leo!

În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, tensiunea crește când Basti, disperat să o ajute pe Alina, îi cere sfatul lui Damian și acceptă să își asume moartea lui Leo. În timp ce la spital Alexia o atacă pe Ana, dezvăluind că „Damian l-a ucis pe Leo”, situația degenerează. În cele din urmă, Basti își face confesiunea în fața tuturor: „Eu l-am omorât pe Leo!”.

Joi, 04.12.2025, 22:33