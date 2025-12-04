Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Victoria află că Alexia îi poate salva viața Alinei: Nu este problema mea!
În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, Victoria află că Alexia este compatibilă pentru transplantul de care are nevoie Alina, dar a ascuns adevărul. „Trebuie să o ajuți, altfel fata aia moare!”, insistă Victoria, care ajunge să îi spună Anei, în ciuda rugăminților Alexiei.
Joi, 04.12.2025, 23:30