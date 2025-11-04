Antena Căutare
Home Lifestyle AntenaPLAY Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY

Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY

AntenaPLAY vine cu rețeta spectacolului total prin noutățile lunii noiembrie! Descoperă în rândurile de mai jos care sunt noutățile acestei luni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:19 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:27
Descoperă ce surprize aduce luna noiembrie 2025 în AntenaPLAY | Antena 1

Emoțiile se aprind în bucătărie, pe trasee pline de adrenalină, dar și pe insule, unde iubirea este pusă la încercare. Sezonul 16 Chefi la cuțite promite gusturi memorabile, în timp ce Asia Express - Drumul Eroilor continuă aventura în peisaje spectaculoase din Coreea de Sud. Din 20 noiembrie, Insula Iubirii | Argentina & Chile, Insula Iubirii | Mexic și Insula Iubirii | Brazilia aduc pasiune, tentație și decizii care pot schimba destine.

Noutățile lunii noiembrie 2025 în AntenaPLAY

Echipele rămase în Asia Express | Drumul Eroilor continuă traseul și luptă să câștige fiecare provocare pentru a juca marea finală din data de 12 noiembrie. Aceasta va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu pregătesc episoade noi Express Talk: Aventura Asia - amintiri intense, lecții de viață și momente amuzante din cursa aventurii, exclusiv în AntenaPLAY.

Articolul continuă după reclamă

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu dau startul sezonului 16 Chefi la cuțite. Show-ul culinar prezentat de Irina Fodor va avea premiera pe 16 noiembrie.

Un moment așteptat al lunii este meciul echipei naționale a României. Partida România - San Marino e programată pe 18 noiembrie, de 21:45, live în AntenaPLAY. Naționala lui Mircea Lucescu își continuă drumul în preliminariile CM 2026.

Insula Iubirii | Temptation Island

După succesul fenomenului mondial Insula Iubirii | Spania și al sezonului 9 Insula Iubirii, AntenaPLAY aduce în luna noiembrie alte producții plină de pasiune, intrigă și provocări, imposibil de ignorat.

În Insula Iubirii Argentina & Chile / La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile, Insula Iubirii | Mexic / Temptation Island: México, Insula Iubirii | Brazilia / Ilha da Tentação: Brasil cuplurile decid să-și testeze relația și să dea piept cu tentația, gelozia și trădarea. Oare îndoielile și infidelitățile ies la suprafață? Vor putea partenerii să flirteze cu ispita fără să cedeze în fața ei?

Insula le testează limitele tocmai pentru a afla adevărul despre relația lor. Nu rata aceste producții cunoscute la nivel mondial, din 20 noiembrie, în AntenaPLAY.

Filme românești și blockbustere

De la povești românești, până la blockbustere internaționale cu distribuții impresionante, luna noiembrie aduce o selecție de titluri care te vor ține cu sufletul la gură.

Odată pentru totdeauna urmărește povestea unui regizor de success, care se confruntă cu o depresie profundă. În Legații, o echipă de IT-iști pornește într-un teambuilding care se transformă într-o aventură extremă, iar Faci sau Taci este o comedie plină de umor în care polițiști, miniștri și infractori se trezesc prinși într-o operațiune internațională haotică.

Diane Kruger, Lupita Nyong’o și Penélope Cruz încearcă în 355 (The 355) să salveze lumea. Contractorul (The Contractor) îl aduce pe Chris Pine în rolul unui fost soldat trădat într-o misiune secretă. Urmărește-le pe Charlize Theron, Nicole Kidman și Margot Robbie în Bombshell: Scandalul (Bombshell), o dramă inspirată din fapte reale. În Waldo (Last Looks), Charlie Hunnam și Mel Gibson se implică într-o investigație plină de mister și ironie, iar Asasin American (American Assassin) urmărește transformarea unui tânăr îndurerat într-un agent CIA de elită.

Documentare

În luna noiembrie, AntenaPLAY aduce și o selecție impresionantă de documentare care surprind curajul, puterea și complexitatea unor celebrități din domenii diverse: In the Arena: Serena Williams, o producție emoționantă care dezvăluie, chiar din perspectiva legendei tenisului, momentele ce i-au definit cariera și viața personală. Alături de povestea Serenei, platforma completează luna cu titluri care explorează ambiția, influența și controversele: Berlusconi: Condemned to Win, The Two Escobars, Be Water, Playing for the Mob, The Life and Trials of Oscar Pistorius și Lance. În AntenaPLAY realitatea are întotdeauna propria scenă.

Serialele lunii noiembrie în AntenaPLAY

Nu rata episoadele noi din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2 și Iubire cu parfum de Lavandă | Sezonul 3, povești despre dragoste, iertare și curaj.

De luni până vineri, trăiește intens fiecare moment din Adevărul ascuns (Hidden Truth), unde Firat Bulut (Onur Tuna) continuă lupta cu trecutul său și cu adevărurile dureroase care ies la iveală în ultimele episoade.

Joia este dedicată pasiunii și intrigilor din Tărâmul iubirii (Land of Love), care se apropie de final cu un deznodământ spectaculos. Lunea îți aduce un nou episod din Dacă iubești (If You Love), serialul cu Kerem Bürsin în rol principal, despre fragilitatea sufletului.

Ai competiții sportive de top în AntenaPLAY

Luna noiembrie aduce adrenalină pură în AntenaPLAY cu cele mai tari competiții din lumea sportului. Trăiește emoția sportului spectacol cu motoare turate la maximum, meciuri spectaculoase și confruntări legendare din NBA și NHL.

Fanii vitezei pot urmări LIVE cursele Formula 1™ din Brazilia (7–9 noiembrie), Las Vegas (20–22 noiembrie) și Qatar (28–30 noiembrie), într-un final de sezon plin de tensiune și strategii pentru un loc pe podium.

Tot în Qatar are loc și etapa de Formula 2™, în timp ce F1™ Academy va tura motoarele pe circuitul din Las Vegas.

Între 4 - 9 noiembrie, WTT Champions Frankfurt 2025 aduce șase zile de spectacol absolut la Süwag Energie ARENA.

La final de lună, între 30 noiembrie - 7 decembrie, are loc ITTF Mixed Team World Cup 2025, competiția care reunește elita tenisului de masă mondial în cel mai inovator format, echipe mixte ce pregătesc debutul la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028.

Pasionații curselor de anduranță pot urmări între 6 - 8 noiembrie 8 Hours of Bahrain, una dintre cele mai spectaculoase etape din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC).

Fotbal & hochei și baschet la superlativ, exclusiv în AntenaPLAY

Dacă hocheiul pe gheață este pasiunea ta, în AntenaPLAY ai parte de două transmisiuni live pe săptămână din liga unde evoluează cei mai buni jucători ai lumii. Trăiește intensitatea și energia meciurilor NHL pe canalul dedicat.

Spectacolul din NBA, cea mai mare ligă de baschet din lume, se vede și el exclusiv în AntenaPLAY, cu meciuri live, confruntări de Crăciun, All-Star Game, dar și emisiuni dedicate: NBA Daily și NBA Action.

Trăiește intens fiecare etapă din Liga Portugal, LIVE, exclusiv în AntenaPLAY! Nu rata meciuri spectaculoase și evoluția lui Ianis Stoica, aflat în plină ascensiune la Estrela Amadora.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2025 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi.

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: &#8220;Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Noutăţile din sport ale lunii noiembrie în AntenaPLAY
Noutăţile din sport ale lunii noiembrie în AntenaPLAY
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Filme din AntenaPLAY ideale pentru Halloween. La ce să te uiți să te surprindă cu adevărat
Filme din AntenaPLAY ideale pentru Halloween. La ce să te uiți să te surprindă cu adevărat
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în cadrul evenimentului
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița: „Bărbați ca tine sunt…”
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița:... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze Kudika
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie? Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x