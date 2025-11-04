Noutățile lunii noiembrie în AntenaPLAY

AntenaPLAY vine cu rețeta spectacolului total prin noutățile lunii noiembrie! Descoperă în rândurile de mai jos care sunt noutățile acestei luni.

Emoțiile se aprind în bucătărie, pe trasee pline de adrenalină, dar și pe insule, unde iubirea este pusă la încercare. Sezonul 16 Chefi la cuțite promite gusturi memorabile, în timp ce Asia Express - Drumul Eroilor continuă aventura în peisaje spectaculoase din Coreea de Sud. Din 20 noiembrie, Insula Iubirii | Argentina & Chile, Insula Iubirii | Mexic și Insula Iubirii | Brazilia aduc pasiune, tentație și decizii care pot schimba destine.

Noutățile lunii noiembrie 2025 în AntenaPLAY

Echipele rămase în Asia Express | Drumul Eroilor continuă traseul și luptă să câștige fiecare provocare pentru a juca marea finală din data de 12 noiembrie. Aceasta va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu pregătesc episoade noi Express Talk: Aventura Asia - amintiri intense, lecții de viață și momente amuzante din cursa aventurii, exclusiv în AntenaPLAY.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu dau startul sezonului 16 Chefi la cuțite. Show-ul culinar prezentat de Irina Fodor va avea premiera pe 16 noiembrie.

Un moment așteptat al lunii este meciul echipei naționale a României. Partida România - San Marino e programată pe 18 noiembrie, de 21:45, live în AntenaPLAY. Naționala lui Mircea Lucescu își continuă drumul în preliminariile CM 2026.

Insula Iubirii | Temptation Island

După succesul fenomenului mondial Insula Iubirii | Spania și al sezonului 9 Insula Iubirii, AntenaPLAY aduce în luna noiembrie alte producții plină de pasiune, intrigă și provocări, imposibil de ignorat.

În Insula Iubirii Argentina & Chile / La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile, Insula Iubirii | Mexic / Temptation Island: México, Insula Iubirii | Brazilia / Ilha da Tentação: Brasil cuplurile decid să-și testeze relația și să dea piept cu tentația, gelozia și trădarea. Oare îndoielile și infidelitățile ies la suprafață? Vor putea partenerii să flirteze cu ispita fără să cedeze în fața ei?

Insula le testează limitele tocmai pentru a afla adevărul despre relația lor. Nu rata aceste producții cunoscute la nivel mondial, din 20 noiembrie, în AntenaPLAY.

Filme românești și blockbustere

De la povești românești, până la blockbustere internaționale cu distribuții impresionante, luna noiembrie aduce o selecție de titluri care te vor ține cu sufletul la gură.

Odată pentru totdeauna urmărește povestea unui regizor de success, care se confruntă cu o depresie profundă. În Legații, o echipă de IT-iști pornește într-un teambuilding care se transformă într-o aventură extremă, iar Faci sau Taci este o comedie plină de umor în care polițiști, miniștri și infractori se trezesc prinși într-o operațiune internațională haotică.

Diane Kruger, Lupita Nyong’o și Penélope Cruz încearcă în 355 (The 355) să salveze lumea. Contractorul (The Contractor) îl aduce pe Chris Pine în rolul unui fost soldat trădat într-o misiune secretă. Urmărește-le pe Charlize Theron, Nicole Kidman și Margot Robbie în Bombshell: Scandalul (Bombshell), o dramă inspirată din fapte reale. În Waldo (Last Looks), Charlie Hunnam și Mel Gibson se implică într-o investigație plină de mister și ironie, iar Asasin American (American Assassin) urmărește transformarea unui tânăr îndurerat într-un agent CIA de elită.

Documentare

În luna noiembrie, AntenaPLAY aduce și o selecție impresionantă de documentare care surprind curajul, puterea și complexitatea unor celebrități din domenii diverse: In the Arena: Serena Williams, o producție emoționantă care dezvăluie, chiar din perspectiva legendei tenisului, momentele ce i-au definit cariera și viața personală. Alături de povestea Serenei, platforma completează luna cu titluri care explorează ambiția, influența și controversele: Berlusconi: Condemned to Win, The Two Escobars, Be Water, Playing for the Mob, The Life and Trials of Oscar Pistorius și Lance. În AntenaPLAY realitatea are întotdeauna propria scenă.

Serialele lunii noiembrie în AntenaPLAY

Nu rata episoadele noi din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2 și Iubire cu parfum de Lavandă | Sezonul 3, povești despre dragoste, iertare și curaj.

De luni până vineri, trăiește intens fiecare moment din Adevărul ascuns (Hidden Truth), unde Firat Bulut (Onur Tuna) continuă lupta cu trecutul său și cu adevărurile dureroase care ies la iveală în ultimele episoade.

Joia este dedicată pasiunii și intrigilor din Tărâmul iubirii (Land of Love), care se apropie de final cu un deznodământ spectaculos. Lunea îți aduce un nou episod din Dacă iubești (If You Love), serialul cu Kerem Bürsin în rol principal, despre fragilitatea sufletului.

Ai competiții sportive de top în AntenaPLAY

Luna noiembrie aduce adrenalină pură în AntenaPLAY cu cele mai tari competiții din lumea sportului. Trăiește emoția sportului spectacol cu motoare turate la maximum, meciuri spectaculoase și confruntări legendare din NBA și NHL.

Fanii vitezei pot urmări LIVE cursele Formula 1™ din Brazilia (7–9 noiembrie), Las Vegas (20–22 noiembrie) și Qatar (28–30 noiembrie), într-un final de sezon plin de tensiune și strategii pentru un loc pe podium.

Tot în Qatar are loc și etapa de Formula 2™, în timp ce F1™ Academy va tura motoarele pe circuitul din Las Vegas.

Între 4 - 9 noiembrie, WTT Champions Frankfurt 2025 aduce șase zile de spectacol absolut la Süwag Energie ARENA.

La final de lună, între 30 noiembrie - 7 decembrie, are loc ITTF Mixed Team World Cup 2025, competiția care reunește elita tenisului de masă mondial în cel mai inovator format, echipe mixte ce pregătesc debutul la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028.

Pasionații curselor de anduranță pot urmări între 6 - 8 noiembrie 8 Hours of Bahrain, una dintre cele mai spectaculoase etape din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC).

Fotbal & hochei și baschet la superlativ, exclusiv în AntenaPLAY

Dacă hocheiul pe gheață este pasiunea ta, în AntenaPLAY ai parte de două transmisiuni live pe săptămână din liga unde evoluează cei mai buni jucători ai lumii. Trăiește intensitatea și energia meciurilor NHL pe canalul dedicat.

Spectacolul din NBA, cea mai mare ligă de baschet din lume, se vede și el exclusiv în AntenaPLAY, cu meciuri live, confruntări de Crăciun, All-Star Game, dar și emisiuni dedicate: NBA Daily și NBA Action.

Trăiește intens fiecare etapă din Liga Portugal, LIVE, exclusiv în AntenaPLAY! Nu rata meciuri spectaculoase și evoluția lui Ianis Stoica, aflat în plină ascensiune la Estrela Amadora.

Vrei să afli care sunt noutățile disponibile în AntenaPLAY? Descoperă cele mai recente știri despre filme de top, super-seriale, emisiuni TV preferate și competiții sportive pe trends.antenaplay.ro. Ai un 2025 de excepție în AntenaPLAY cu conținut nou în fiecare zi.