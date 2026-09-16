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(P) Pielea hidratată e mereu frumoasă! Iar sfatul farmaciștilor e mereu de ajutor

Pielea are nevoie să fie ascultată, înțeleasă și corect îngrijită. Baza pielii frumoase și sănătoase este hidratarea, atât din interior, cât și de la exterior.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:14 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:17
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Stratul cornos al pielii, sau stratum corneum, este format din corneocite, suprapuse asemenea cărămizilor, iar lipidele sunt grăsimi naturale care mențin practic această structură, acționând precum o barieră care nu permite evaporarea apei prin piele (pierdere transepidermică de apă). Din păcate însă, această barieră nu funcționează întotdeauna așa cum ar trebui, fie din cauze genetice, fie din cauza factorilor externi.

Tocmai de aceea, se recomandă ca produsele de îngrijire a pielii să conțină ceramide, peptide, acid hialuronic. Fără ceramide, pielea devine deshidratată, uscată, și se senibilizează. Ceramidele acționează precum o barieră, reducând evaporarea apei prin piele și menținând astfel hidratarea.

În egală măsură, se recomandă să evitați unele obiceiuri care duc la uscarea pielii, printre care dușurile lungi cu apă fierbinte, utilizarea unor produse de curățare și exfoliere care agresează pielea, consumul unei cantități insuficiente de apă.

Ce ingrediente sunt recomandate pentru a hidrata pielea?

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Umectante – substanțe care atrag și rețin apa:

  • ceramidele;
  • glicerina;
  • ureea;
  • acidul hialuronic.

Ocluzive – formează o peliculă protectoare la suprafața pielii, prevenind deshidratarea:

  • vaselina;
  • siliconul;
  • lanolina;
  • diverse uleiuri, ce ajută la reținerea umidității în interiorul pielii.

Emoliente – înmoaie pielea și îi refac bariera de protecție:

  • uleiul de cocos;
  • untul de shea;
  • ovăzul coloidal.

Ce produs să aleg pentru hidratarea pielii?

Vă puteți achiziționa astfel de produse hidratante din gama Face Facts Ceramide, chiar din farmaciile Catena. În farmaciile Catena beneficiați de recomandările profesioniste ale farmaciștilor, iar astfel alegerea va fi mult mai ușoară.

Hidratarea pielii începe întotdeauna cu o curățare atentă și blândă. Face Facts Ceramide Gel de duș hidratant este ideal pentru utilizarea zilnică. Hidratează și calmează pielea, contribuie la menținerea barierei sale naturale, oferind totodată confort și prospețime. Conține 5 tipuri de ceramide, glicerină, acid hialuronic și ovăz. Împreună, aceste ingrediente îndepărtează celulele moarte, hrănesc pielea în profunzime și îi mențin elasticitatea. Astfel, dușul zilnic se va transforma într-un moment de relaxare, odată cu atingerea delicată a gelului de duș.

Cremă sau loțiune, care din ele hidratează mai bine?

Atât cremele, cât și loțiunile sunt produse indispensabile când vine vorba de hidratarea pielii. Dar dacă nu știți exact ce să alegeți, diferențele dintre ele țin de textură, consistență și ingrediente.

Loțiunile conțin, de regulă, mai multă apă, fiind mai fluide, în timp ce cremele au mai multe uleiuri și emolienți și o textură mai bogată, onctuoasă.

Tocmai acest raport dintre apă și ulei influențează modul în care produsul hidratant alunecă pe piele, se absoarbe, dar și senzația pe care o lasă ulterior.

Așadar, când alegeți între cremă și loțiune, nu este vorba neapărat despre a desemna un „câștigător”, ci despre a alege varianta potrivită pielii. Tipul ei, condițiile meteo și chiar momentul zilei pot influența decizia privind alegerea unei creme sau a unei loțiuni.

Face Facts Ceramide Loțiune hidratantă pentru corp are o textură lejeră și se absoarbe rapid, fără a lăsa acea senzație lipicioasă. Conține 5 tipuri de ceramide, acid hialuronic, ovăz și vitamina E, ingrediente care calmează și catifelează pielea, refac bariera cutanată, îmbunătățindu-i elasticitatea și hidratând-o intens. Se poate aplica zilnic pe pielea curată, masând până la absorbția completă.

Cremă cu textură bogată pentru o senzație luxoasă de catifelare

Cremele sunt produse cu texturi mai dense, mai bogate, ce oferă acea senzație de protecție care învăluie, în special când pielea este uscată.

Deoarece cremele conțin mai multe ingrediente ocluzive, ele pot ajuta la încetinirea evaporării apei prin piele și la menținerea hidratării pentru mai mult timp. De aceea, alegerea între cremă și loțiune depinde adesea de gradul de catifelare și de persistența efectului pe care le doriți de la produsele hidratante folosite.

Dacă vă confruntați cu acea senzație de piele foarte uscată, aspră, care „ține”, crema este adesea o alegere mai potrivită.

Face Facts Ceramide Cremă hidratantă pentru corp oferă îngrijire intensivă pielii uscate, ajutând la refacerea barierei cutanate. Textura sa bogată hrănește pielea, lăsând-o moale și catifelată. Conține 5 tipuri de ceramide, acid hialuronic și ovăz și poate fi utilizată pe corp, dar și pe față. Oferă confort de lungă durată și întărește bariera cutanată.

De ce sunt ceramidele atât de importante pentru hidratarea pielii

Ceramidele sunt lipide care există în mod natural la nivelul pielii, rolul lor fiind de a preveni evaporarea apei prin piele. Acestea formează practic un strat protector, menținând pielea hidratată și protejând-o împotriva factorilor de mediu.

Întrucât ceramidele fac parte din structura pielii, fiind o componentă a acesteia, ele pot fi utilizate pentru toate tipurile de piele, chiar și pentru pielea sensibilă, reactivă. Asocierea lor în produsele de îngrijire cu acidul hialuronic, de exemplu, oferă un plus de hidratare, ajutând pielea să își recapete elasticitatea.

De asemenea, pe măsura înaintării în vârstă nivelul de ceramide scade, tocmai de aceea produsele care conțin aceste ingrediente pot fi folosite indiferent de vârstă.

De ce să vă achiziționați produse dintr-o farmacie?

În farmaciile Catena veți primi întotdeauna detalii despre ingredientele produselor pe care vreți să le achiziționați, precum și despre modul de utilizare. Farmaciștii sunt mereu gata să vă ajute și să vă sfătuiască în funcție de nevoile pielii, mai ales că farmaciile Catena sunt mereu în drumul dumneavoastră și vă puteți opri câteva minute înainte de a ajunge la serviciu sau acasă.

De asemenea, în farmaciile Catena găsiți tratamentele de care aveți nevoie și un sfat din inimă, de câte ori este necesar.

femeie cu piele hidratata si fundal albastru

Gama Face Facts Ceramide conține ingrediente care hidratează, mențin bariera cutanată, calmează pielea, hrănind-o în profunzime și învăluind-o în texturi lejere sau bogate, în funcție de nevoile acesteia.

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