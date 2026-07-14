Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Șuvițele gri argintiu pe păr: alternativa modernă la blond pentru părul castaniu, negru, blond și alb

Șuvițele gri argintiu pe păr: alternativa modernă la blond pentru părul castaniu, negru, blond și alb

Griul nu mai este culoarea pe care o ascundeam cu orice preț. Astăzi, șuvițele gri pe părul castaniu, negru, blond sau alb sunt un statement modern, o alternativă cool la blondul clasic. Nu vorbim despre o nuanță uniformă, ci despre reflexe lucrate cu intenție, care explorează tonuri reci de gri, argintiu și chiar accente albăstrui.

Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 12:26 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 12:38
Șuvițele gri pe păr: alternativa modernă la blond pentru părul castaniu, negru, blond și alb / Coafură hairstilist Ana Negulescu
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Relația cu firele albe s‑a schimbat radical: femeile nu mai fug de ele, ci le integrează, le evidențiază sau le transformă în detalii de stil. Iar tendința nu are vârstă. Gen Z adoră contrastele puternice, în timp ce femeile peste 50 de ani preferă un melanj rafinat, armonizat cu culoarea naturală. Griul devine astfel o expresie personală — elegant, contemporan și surprinzător de luminos.

Șuvițe gri pe părul castaniu și negru

Șuvițele gri pe părul castaniu sau negru nu mai simbolizează trecerea timpului, ci exprimă stil și personalitate. Generațiile tinere le poartă în contraste evidente, iar femeile mature aleg un melanj subtil, integrat în textura naturală a părului.

„Pentru cele care își doresc o schimbare fără a apela la blond sau caramel, șuvițele gri sunt o opțiune originală și elegantă. Griul poate evolua spre argintiu sau poate include pigmenți subtili de albastru, oferind profunzime, volum vizual și o lumină rece, sofisticată”, explică Ana Negulescu, stilist Londa Professional.

Articolul continuă după reclamă

Face framing și efect multidimensional

Șuvițele gri sunt spectaculoase în tehnica de face framing, unde sunt plasate în jurul feței pentru a crea un contrast modern și luminos. Câteva șuvițe inserate în interiorul părului adaugă tridimensionalitate și amplifică volumul, mai ales pe părul închis la culoare.

Potrivit specialistului, „Șuvițele gri capătă un impact vizual aparte atunci când sunt lucrate în zona «triunghiului feței», pe punctele de lumină, unde creează un efect ce amintește de estetica anilor ’90”. Mai mult decât atât „obținerea unui gri curat pe părul brunet sau negru este un proces delicat: reflexele galbene și portocalii pot apărea ușor, motiv pentru care nuanța trebuie construită treptat, prin colorări programate și ajustări succesive”, subliniază Ana Negulescu.

Îngrijire și menținere

Pentru a păstra intensitatea și puritatea tonurilor reci, este esențial ca rutina să continue acasă. Produsele dedicate nuanțelor gri și tratamentele de reconstrucție din salon mențin luminozitatea și previn apariția reflexelor calde.

Balayage gri pe păr castaniu

Balayage‑ul gri este reinterpretarea modernă a balayage‑ului clasic în tonuri de alună. Nuanțele reci se concentrează pe lungimi și vârfuri, iar unele șuvițe pornesc chiar de la rădăcină, creând un look proaspăt, tridimensional și actual.

CITEȘTE ȘI: Tendințe în îngrijirea pielii: ce trebuie să iei în considerare și ce trebuie evitat​

Șuvițe gri pe păr creț castaniu

Părul creț, prin dinamica lui naturală, este ideal pentru jocuri de culoare. Șuvițele gri se potrivesc de minune pe buclele castanii, unde pot fi combinate cu reflexe mai blonde, uneori apărute natural după expunerea la soare. Când sunt extrem de fine, adaugă profunzime și relief fără să domine culoarea de bază.

Peste 50: tranziția delicată

Pentru femeile peste 50 de ani, șuvițele gri pe părul castaniu sunt o modalitate elegantă de a face trecerea către părul grizonat. Ele îmblânzesc look‑ul, integrând firele albe într‑un melanj rafinat care luminează chipul și păstrează armonia culorii naturale.

Tranziția începe cu șuvițe gri pe părul încă castaniu, iar pe măsură ce părul devine mai alb, se pot crea alternanțe subtile între gri și argintiu. Rezultatul este o culoare ton‑pe‑ton, modernă, care însoțește firele albe fără să le ascundă complet.

Șuvițe gri naturale: ton pe ton

Uneori, șuvițele gri se formează aproape singure, atunci când un hairstylist priceput armonizează nuanțele naturale ale părului cu o tehnică discretă. Intervenția în salon intensifică luminozitatea reflexelor, previne tonurile galbene și protejează fibra capilară.

Un păr cu șuvițe naturale în tonuri de gri are nevoie de hidratare constantă și de produse nutritive, pentru ca reflexele să rămână curate, reci și strălucitoare în timp.

Îngrijirea nuanțelor reci: produse care mențin griul impecabil

Pentru menținerea nuanțelor reci și neutralizarea reflexelor galbene, este important să folosești câteva produse specifice în rutina de îngrijire. De exemplu, un șampon și tratament nuanțator cu pigment violet, este ideal pentru părul blond, gri sau argintiu, care astfel elimină reflexele galbene și păstrează tonurile curate și reci. Pentru împrospătarea culorii între vizitele la salon, un balsam nuanțator ușor, va fi perfect pentru menținerea luminozității și prospețimii șuvițelor gri. Iar pentru corectarea rapidă a tonurilor calde, un tonerul va neutraliza nuanțele găbui, conferind un aspect rece, uniform — o completare ideală pentru tehnici precum balayage-ul gri sau mèche‑urile ton pe ton.

Când părul este sănătos, la fel sunt și nuanțele lui, inclusiv reflexele gri. Indiferent de vârstă, un fir de păr bine îngrijit își păstrează luminozitatea, iar tonurile reci pot deveni la fel de expresive și elegante ca orice altă culoare.

CITEȘTE ȘI: Mit sau adevăr: trebuie să te speli cu șampon de două ori? Explicația pe care nu ți‑a spus-o nimeni până acum

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră
Observatornews.ro Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie Locul din România unde poți culege cireșe gratis. Cu o singură condiţie
Antena 3 O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
SpyNews Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat Ada Galeș a pierdut o sarcină. Actrița a vorbit pentru prima dată despre ce s-a întâmplat
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
(P) Cum asortezi sandalele pentru fetițe cu rochii de vară? 7 sfaturi de styling
(P) Cum asortezi sandalele pentru fetițe cu rochii de vară? 7 sfaturi de styling
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Cea mai bună clinică pentru Invisalign în București
(P) Cea mai bună clinică pentru Invisalign în București
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu
Un manelist celebru a murit! Colegii de breaslă i-au adus un ultim omagiu Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele a avut o surpriză
O elevă din Galați a fost nemulțumită de media 9,10 la Bac 2026 și a făcut contestație. Când s-au afișat... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“
Avertismentul lui Victor Ponta: „Nu-i treaba președintelui să facă majorități!“ BZI
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE
O cameră de bord îndreptată permanent spre șofer, obligatorie în mașinile din UE Jurnalul
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20
O nouă performanță pentru România! Darius Sas urcă pe podium la CE de Lupte U20 Kudika
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN Redactia.ro
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi
Cum să recunoști semnele anxietății la copii și cum să reacționezi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x