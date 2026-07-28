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5 culori de lac de unghii must‑have pentru vara 2026

Vara 2026 este aici și nu oricum, ci cu un nou cod cromatic: după sezoane dominate de nuanțe lăptoase și manichiuri minimaliste, paleta se aprinde din nou. Tonurile intense, pline de energie, revin în prim‑plan și pun bronzul în valoare ca niciodată.

Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 16:41 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 16:54
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„Inspirate de cele mai iconice simboluri ale verii — cerul senin, florile în plină înflorire, citricele vibrante și apusurile aurii — culorile pentru unghii devin vara aceasta mai luminoase, mai optimiste și mai expresive. Este sezonul în care manichiura nu doar completează look-ul, ci îl transformă”, declară Roxana Bența, Nail Artist Opi.

De la albastru‑cer la galben‑lămâie: paleta verii 2026

Albastrul cer rămâne nuanța care surprinde cel mai bine spiritul verii: proaspăt, curat, relaxant. Amintește de zilele senine de vacanță și se potrivește impecabil atât cu ținutele din in alb, cât și cu denimul. Delicat, dar vizibil, devine alternativa modernă la clasicele nude.

Pentru sezonul cald, galbenul lămâie intră în lumina reflectoarelor: o nuanță intensă, solară, care evocă coaja vibrantă a fructului și strălucirea apusurilor aurii. Vesel și sofisticat, este alegerea ideală pentru cele care vor să experimenteze fără a intra în zona neon.

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Manichiura fucsia și portocaliu roșcat

Fucsia rămâne nuanța care concentrează toată energia verii: intensă, feminină și îndrăzneață, transformă instant chiar și cea mai simplă manichiură. În tendințe revin rozurile saturate și luminoase, adesea îmbogățite cu finisaje shimmer sau efect cat‑eye, pentru un look spectaculos și modern.

La granița dintre roșu și portocaliu, blood orange este surpriza sezonului. Cald, vitaminic și cu aer mediteranean, evocă citricele coapte și limonadele savurate în aer liber. „Este nuanța perfectă pentru a pune în valoare bronzul și pentru a adăuga un accent vibrant atât mâinilor, cât și picioarelor”, punctează specialistul.

Revenirea culorii verde‑mentă

Verdele mentă revine în prim‑plan într-o versiune mai sofisticată ca oricând: cu subtonuri pudrate, fine, și mult mai puțin „zaharisite” decât în trecut. Este o nuanță proaspătă, versatilă și extrem de flatantă, care luminează orice tip de piele și aduce acel aer cool, modern, perfect pentru această vară.

Un lucru e cert: Vara 2026 este despre culoare, energie și expresivitate. Fie că alegi albastrul‑cer, galbenul‑lămâie sau fucsia intensă, manichiura devine accesoriul care îți luminează look-ul și îți pune bronzul în valoare. Experimentează, combină, joacă-te cu texturi și nuanțe — este sezonul în care unghiile spun povestea verii tale.

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