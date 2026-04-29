Tendințe în îngrijirea pielii: ce trebuie să iei în considerare și ce trebuie evitat

Îngrijirea pielii continuă să urce în topul știrilor de pe rețelele de socializare. Dar vremurile se schimbă - și la fel și tendințele. Esteticiana Ashlyn Yanke împărtășește cele mai recente știri notabile despre strategiile populare de îngrijire a pielii - și un comportament pe care ar trebui să îl eviți.

Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 11:57 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 16:05

Întărirea barierei pielii, folosirea produselor cu ingrediente active care dau cele mai bune rezultate, rutinele simple și minimizarea produselor sunt tendințe populare și continue.

Iluminarea pielii

Când vine vorba de iluminarea pielii și iluminarea petelor întunecate, serurile cu vitamina C rămân o tendință populară supremă. Esteticiana Ashlyn Yanke sugerează utilizarea unui ser cu vitamina C în timpul zilei pe față și gât sau ca tratament local pentru hiperpigmentare. De asemenea, acestea funcționează cel mai bine după utilizarea unui demachiant exfoliant. Doar să nu te aștepți la o schimbare imediată a nuanței pielii.

„Exfolierea pielii este importantă deoarece va îndepărta celulele moarte ale pielii de pe față care au acel pigment mai închis la culoare”, explică Yanke. „Vitamina C vă ajută, de asemenea, să vă protejați de orice pigmentare suplimentară, precum și să iluminați ceea ce există în prezent.”

Repararea barierei pielii

Îngrijirea pielii nu înseamnă doar obținerea unei piele mai netede și mai luminoase. În industria cosmetică, s-a făcut un efort considerabil pentru a consolida sănătatea barierei pielii (sau a stratului exterior al pielii). Acest lucru se datorează faptului că este prima linie de apărare a organismului împotriva infecțiilor.

Ce poți face în acest sens:

Utilizează produse blânde, fără parfum, care nu vor deteriora sau irita pielea.

Hidratează pielea în mod regulat.

Protejează pielea utilizând zilnic o cremă de protecție solară cu bandă largă, cu un SPF de 30 sau mai mare.

Dacă ai o barieră a pielii deteriorată, e mai bine să începi cu un demachiant blând.

Dacă ai pielea uscată, aplicarea unei creme hidratante care conține un ser hidratant, cum ar fi acidul hialuronic, poate ajuta la revitalizarea pielii.

Ceramide

Oamenii au început să acorde mai multă atenție ceramidelor din produsele de îngrijire a pielii, în special pentru capacitatea lor de a întări bariera pielii. Aproximativ 50% din epidermă (stratul protector al pielii) este alcătuită din aceste grăsimi care leagă celulele pielii.

„Ceramidele ajută la protejarea pielii de factorii de stres din mediu și ajută la prevenirea oricărei pierderi de umiditate”, spune Yanke pentru Clinica Cleveland. „Procesul natural de îmbătrânire și daunele solare pot descompune colagenul, ceea ce slăbește bariera pielii. Ceramidele ajută la reconstruirea acesteia.”

Niacinamide

Niacinamidele sunt excelente și pentru întărirea barierei pielii. Acest tip de vitamină B3 ajută la construirea keratinei, o proteină care face pielea mai puternică și mai luminoasă. S-a demonstrat că aceasta:

Reduc inflamația și iritația pielii asociate cu acneea și eczema.

Minimizează aspectul porilor.

Previne erupțiile cutanate.

„Dacă ai pielea mai sensibilă, niacinamida este o opțiune excelentă care ajută la aspectul și senzația generală a pielii tale”, spune Yanke.

Tratamente anti-îmbătrânire

Dacă există o tendință care nu va dispărea prea curând, aceasta este cea a tratamentelor anti-îmbătrânire. Acidul glicolic este unul dintre cei mai buni acizi faciali care ajută la penetrarea și exfolierea pielii moarte pentru a dezvălui o piele mai netedă și mai luminoasă dedesubt. Includerea sa în rutina de îngrijire a pielii, împreună cu retinolul seara, ajută la netezirea liniilor fine și a ridurilor. Iar peelingurile chimice cu acid glicolic la cabinet pot produce o gamă mai largă de îmbunătățiri pentru probleme precum:

Cicatrici ușoare

Pete închise la culoare

Pete de vârstă

Acnee

O îngrijire simplă a pielii

Deși nu a existat niciodată o lipsă de produse de îngrijire a pielii și de rutine de înfrumusețare, a existat o presiune pentru simplificarea procesului în general. O parte din „skinimalism” se învârte în jurul ideii că, cu cât folosești mai multe produse pe piele, cu atât este mai mare șansa de a o irita sau de a o deteriora.

Dacă vrei să începi o rutină simplă de îngrijire a pielii, specialista recomandă:

Aplică zilnic cremă de protecție solară.

Folosește un demachiant ușor dimineața și seara.

Folosește o cremă hidratantă zilnic seara.

Evită produsele dure și iritante care conțin parfumuri.

„Skinification”-ul produselor

O parte din simplificarea rutinei tale de îngrijire a pielii implică utilizarea a mai puține produse. Așadar, caută produse care conțin mai mult de un ingredient activ pentru a obține rezultate multiple. Tendința de „skinification” a dus la crearea de produse de înfrumusețare precum primer-uri și fonduri de ten care încorporează lucruri precum creme hidratante și seruri. Scopul: de a minimiza utilizarea excesivă a produselor, revitalizând în același timp pielea și menținând în același timp aspectul.

„Există creme hidratante colorate care conțin acid hialuronic sau cremă de protecție solară, astfel încât să obții acea protecție două-în-unu pentru pielea ta”, spune Yanke. „Totuși, dacă vei folosi produse noi, îți recomand cu căldură să faci mai întâi un test cutanat pentru a te asigura că nu ai o reacție la acestea.”

Un test cutanat implică aplicarea unei cantități mici de produs pe o anumită zonă a pielii pentru a vedea cât de bine îl tolerezi. Dacă apare o erupție cutanată sau pielea se irită, știi că produsul nu este potrivit pentru tine. Dar dacă nu prezinți semne sau simptome negative, probabil că este sigur să crești cantitatea utilizată până când ajungi la o doză normală.

Îngrijirea pielii cu probiotice și postbiotice

Tendința probioticelor topice este în creștere de câțiva ani. Studiile arată că probioticele pot ajuta la echilibrarea nivelului pH-ului pielii prin susținerea unor niveluri sănătoase de bacterii „bune”. Rezultatul: Poate ajuta la gestionarea anumitor afecțiuni ale pielii, cum ar fi:

Dermatită atopică

Acnee

Psoriazis

Rozacee

Există, de asemenea, produse de îngrijire a pielii postbiotice pe piață care se bazează pe utilizarea:

Enzimelor

Peptidelor

Proteinelor

Acizilor grași cu lanț scurt

Aceste produse secundare lăsate în urmă de bacterii sunt menite să întărească bariera pielii și să susțină microbiomul natural al pielii.

Deși poate exista o oarecare utilitate în a le integra în rutina de îngrijire a pielii, Yanke subliniază că nu ar trebui să aplici nimic pe piele fără aprobarea unui dermatolog - mai ales dacă încerci să tratezi o afecțiune a pielii.

„Este întotdeauna bine să consulți dermatologul dacă ai nelămuriri legate de îngrijirea pielii, mai ales dacă ai antecedente de afecțiuni ale pielii sau piele sensibilă”, spune ea. „Nu vrei să riști să utilizezi un produs care îți va agrava simptomele sau va crea simptome noi.”

Evitarea sfaturilor bazate pe inteligență artificială și pe rețelele sociale

ChatGPT și alte instrumente bazate pe inteligență artificială pot fi utile, dar când vine vorba de oferirea de sfaturi pentru îngrijirea pielii și rutine de înfrumusețare, Yanke spune că cel mai bine este să le eviți pe acestea și pe influencerii de pe rețelele sociale.

De asemenea este important să-ți cunoști și să-ți înțelegi cu adevărat tipul de piele. Pentru început, pielea fiecăruia reacționează diferit la o varietate de produse - și dacă ai un istoric de afecțiuni ale pielii, inflamații sau iritații, devine din ce în ce mai important să-ți evaluezi pielea cu un profesionist calificat. Așa cum ar trebui să fii precaut cu orice vezi pe internet, ar trebui să iei sfaturile online despre sănătate pentru îngrijirea pielii și alte probleme legate de sănătate cu prudență.

