Tendințe culori de păr în această iarnă: Pecan Pie, Bambi Brunette, Teak, Suede Blonde, Sombré Brunette, Soft Black, Grunge

Iarna aceasta, paleta de culori pentru păr se joacă între contraste seducătoare: căldura caramelului, a nuanței de alună și a lemnului de tec se împletește cu tonuri reci, inspirate de cerurile plumburii. Rezultă nuanțe versatile, care evocă atmosfera cozy a sezonului și se potrivesc oricărui tip de ten, adaptând subtonurile pentru un efect mai cald sau mai glaciar.

Pentru a aduce profunzime și mișcare, hairstyliștii mizează pe tehnici moderne precum balayage-ul, smudging-ul (estomparea la rădăcină) și gloss-ul, ce oferă luminozitate și un finish natural, transformând fiecare culoare într-o declarație de stil. De la castaniul catifelat la blondul mineral, trendurile pun accent pe naturalețea radiantă, gândite să evidențieze baza, să încălzească trăsăturile și să transforme părul într-o podoabă mai bogată, plină de reflexe.

Culori de păr pentru iarnă: tonuri calde și reconfortante

„În acest sezon, trendurile în materie de culoare mizează pe nuanțe moi, cremoase și luminoase, perfecte pentru cine caută căldură, strălucire și o naturalețe plină de subtilități. Castaniul se îmbogățește cu reflexe catifelate, accente caramelizate și lumini care se așază delicat pe lungimi, oferind un efect rafinat și elegant.”, declară Gabriel Ilie, stilist Londa Professional.

Pecan Pie – un castaniu ciocolată îndulcit cu note de alună, caramel și toffee. Este o nuanță gurmandă, luminoasă, ideală pentru persoanele care vor mișcare în păr fără decolorări evidente.

Este culoarea purtată de Amal Clooney, care a declarat că această nuanță este must-have-ul sezonului.

Bambi Brunette – inspirat de blana căprioarelor, acest castaniu catifelat cu reflexe beige-caramel are un aspect glossy, natural și delicat, care aduce instant luminozitate tenului.

Vedete precum Hailey Bieber, Zendaya și Kaia Gerber au fost recent văzute adoptând astfel de nuanțe.

Șaten arămiu (“teak”)

Părul șaten a oscilat între multe nuanțe în ultimii ani, către piersică, vin rosé, scorțișoară, șofran... În 2026, ne îndreptăm spre un tec cald și strălucitor. E culoarea delicioasă pe care ar avea-o părul tău șaten dacă fi non stop sub o lumină aurie.

Este o culoare de bază maro auriu cu o reflexie miere-chihlimbar. O culoare mai intensă la rădăcină oferă puțină profunzime, în timp ce strălucirea chihlimbarului prinde lumina într-un mod romantic.

Tonuri reci sofisticate

„Pentru iubitoarele de nuanțe reci, paleta sezonului propune reflexe catifelate, minerale, ombré și cenușii. Aceste culori sunt ideale pentru cine preferă un look curat, intens și ușor glaciar. Rădăcinile se estompează delicat în lungimi, creând acel efect <lived-in chic> – natural, dar elegant.”, subliniază stilistul.

Suede Blonde – un blond sofisticat, obținut dintr-un mix de bej, nisip și cenușiu. Strălucitor, dar nu excesiv de cald, este alegerea perfectă pentru un blond modern și rafinat.

Platinum metalic este un blond rece, super cool, cu un finisaj metalic ultra-reflectorizant, futurist. Nuanțele metalice ca aceasta vor domina anul 2026, pe măsură ce tendințele în materie de frumusețe se îndreaptă spre estetica high-tech, inspirată de mediul digital. Cu tendințe precum genele aurii de pe podiumurile de primăvară/vară și Jenna Ortega care face furori purtând diverse chestii metalice, cireașa de pe tort ar fi acest păr alb-auriu lichid.

Sombré Brunette – un castaniu foarte închis, cu reflexe de cărbune. Intens, profund și strălucitor, acest ton ferm dar nu tern este pus în valoare de efectul gloss, care reflectă lumina și îi conferă vibrație.

Soft black - părul "negru moale" și mătăsos este sexy, misterios și luxos. Părul negru coafat corect creează o impresie puternică. Această tendință se referă la cea mai naturală nuanță de negru, evitând negrul puternic, nenatural.

Spre deosebire de negrul negru, care este foarte intens, ca cerneala sau chiar dur în anumite condiții de iluminare, "negrul moale" are nuanțe subtile. De obicei, este un amestec de nuanțe de maro închis sau aproape negru care îl fac să pară bogat, nu plat, e o culoare mai naturală, blândă față de negrul intens.

Culoare pură și atât

Dacă te gândești să faci o schimbare majoră legată de culoarea părului, ia în considerare și metoda „color drenching”, unde blondul este blond, brunetul este brunet și roșul este roșu, fără nuanțe între ele. Părul într-o singură culoare, pură, o singură nuanță cu o dimensiune ultra-subtilă sau fără.

Dar doar pentru că este ceva simplu nu înseamnă că este plictisitor conform Allure.com. O singură nuanță poate reda strălucirea și vitalitatea părului tău. Oferă încredere - ca și cum ști exact ce vrei și ce vrei este 100% blond (sau brunet, sau roșcat).

Grunge este din nou la modă

Ți-ai lăsat părul vopsit să crească și acum se văd rădăcinile nevopsite demult? Contrastul puternic a atras întotdeauna bine, oferă acel plus de nuanță ca o umbră la rădăcină, iar mulți experți consideră că asta este destul de rock and roll.

Deci, dacă nu alergi imediat să-ți revopsești rădăcinile poți spune totuși că ești în tendințe.

Îngrijirea care completează culoarea

Pentru menținerea sănătății și strălucirii părului, încearcă să folosești și produse de îngrijire îmbogățite cu uleiuri naturale, cunoscute pentru proprietățile lor reparatoare și nutritive.

Iar dacă vrei să obții o strălucire instantă, uleiurile spray de păr conferă un finish luminos, un aspect sănătos și pune în valoare reflexele fiecărei nuanțe. Astfel, sezonul rece devine momentul ideal nu doar pentru a experimenta culori noi, ci și pentru a completa look-ul cu o rutină de îngrijire premium, care transformă părul într-o adevărată podoabă.

