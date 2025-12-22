Ce alegere în ziua nunții a făcut-o virală pe o tânără mireasă. Motivul din spatele ei

O mireasă a contrazis toate așteptările cu apariția la propria nuntă. Iată ce a ales să facă.

O tânără din Wisconsin, Statele Unite ale Americii, a surprins internetul cu alegerea făcută pentru propria nuntă.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan dezmite zvonurile căsătoriei. Ce spune despre partenera sa, Ioana

Milioane de oameni au apreciat alegerea tinerei. De ce a devenit virală

Filmulețul postat pe TikTok i-a adus milioane de aprecieri unei tinere mirese. Aceasta a arătat lumii întregi că frumusețea naturală poate deveni un trend chiar și în aceste timpuri.

Articolul continuă după reclamă

Dacă machiajul din ziua nunții este unul dintre cei mai anticipați pași pe lista de organizare a evenimentului, ei bine o tânără renunță cu totul la el.

Potrivit People, ea a ales să se căsătorească fără strop de machiaj, folosind doar un balsam de buze, dorind ca viitrul său soț să o vadă așa cum este ea în realitate.

Citește și: Emil Rengle și Alejandro de la Asia Express se pregătesc de nuntă. Ce detalii au pus la punct pentru eveniment

Tânăra a fost apreciată pentru alegerea sa. Deși unii au numit-o curajoasă, actul ei este unul cât se poate de natural.

Aceasta a vorbit și despre lupta îndelungată pe care a dus-o împotriva acneei, precum și cu acceptarea propriei imagini. În adolescență a utilizat machiajul pentru a se ascunde, însă acum totul s-a schimbat în percepția de sine.

„A avea grijă de pielea mea mă ajută să mă simt bine în pielea mea, îmi dă mai multă încredere, decât să o acopăr”, a spus tânăra.

Ea este acum mândră de corpul ei, de pielea ei și a dorit să trăiască experiența aceasta fără niciun fel de barieră.

Citește și: Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. Imaginile din biserică, înconjurați de cele două fiice și nepoți

„Îmi place că mulţi dintre oameni nu au fost surprinși că nu purtam machiaj. A fost o perioadă când eu nu suportam să mă uit în oglindă din cauza acneei mele, iar acum sunt mândră că îmi las pielea așa cum este”, a spus ea.

Madison Azevedo are doar 26 de ani și s-a căsătorit în luna octombie într-o ceremonie în natură. Fotografiile de nuntă au fost făcute publice recent și au devenit rapid virale pentru că mireasa nu este machiată. Acest lucru a atras atenția a 4 milioane de oameni.

De asemenea, cei doi tineri au optat pentru decoruri handmade sau vintage, iar în loc de tort soacra mare le-a pregătit un Crème Brûlée.

„Nu am purtat machiaj în ziua nunţii mele. (...). Nu m-am simţit niciodată atât de frumoasă şi încrezătoare, sigură pe mine. Eu am vrut să mă căsătoresc cu soţul meu arătând așa cum sunt în realitate, nu așa cum credeau alții că ar trebui să arăt”, a împărtășit ea cu urmăritorii de pe rețelele de socializare.

Citește și: Andreea Bălan a dezvăluit dacă își va invita sau nu tatăl la nunta cu Victor Cornea. Ce a spus despre marele eveniment

Într-o societate tot mai atentă la imaginea ”perfectă”, ruptă din reviste, cu retușuri, ajustări și îmbunătățiri, Madison a demonstrat că frumusețea naturală este de neegalat.

Madison a fost susținută în decizia sa de soț, care a asigurat-o că nu este nevoie să se schimbe pe sine doar pentru așteptările societății. Cody nu a văzut-o pe soția sa niciodată machiată, iar asta nu i-a ”știrbit” deloc frumusețea.

„Își dorea să mă simt frumoasă și să mă simt bine în pielea mea fiind eu însămi. I-am spus că mă temeam că ar putea fi ciudat să nu port machiaj la propria mea nuntă, iar el m-a asigurat imediat că nu va fi deloc așa – pentru că aceasta sunt eu cu adevărat și nu am nevoie să schimb asta sau să cedez în fața unor așteptări”, a mai adăugat Madison.

Citește și: Ce tarif cere Jennifer Lopez atunci când cântă la o nuntă. Suma colosală i-ar surprinde și pe cei mai bogați miri

„O mare parte din decor a fost cumpărată din magazine de antichități sau realizată manual, ceea ce a făcut ca totul să se simtă cu adevărat special. Am păstrat un eveniment restrâns, doar cu prieteni apropiați și membri ai familiei, iar DJ-ul nostru ne-a surprins chiar cu artificii la finalul serii, un moment cu adevărat magic”, a declarat Madison Azevedo.

Deși fotografiile ei au devenit virale din acest motiv, Madison mărturisește că a fost surprinsă de numărul mare de femei care i-au scris spunându-i că și ele au renunțat la machiaj în ziua nunții.

„Eu am fost cu adevărat surprinsă de câte alte mirese au ales să nu poarte machiaj. Nu este ceva despre care se vorbește sau se arată prea des, iar acesta este un lucru pe care sper să-l schimb”, a dezvăluit ea.