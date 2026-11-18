Viitorul cumpărăturilor în industria nails este aici: cum transformă 111.ro experiența de shopping online

Industria frumuseții evoluează constant, iar odată cu dezvoltarea tehnologiei se schimbă și modul în care consumatorii descoperă și achiziționează produsele preferate. Dacă până de curând un magazin online însemna fotografii, descrieri și un coș de cumpărături, astăzi experiența digitală poate deveni mult mai interactivă. În industria unghiilor, unde creativitatea și atenția la detalii sunt esențiale, 111 by ONE aduce o nouă perspectivă asupra shoppingului online, printr-un concept care îmbină tehnologia, explorarea virtuală și interacțiunea directă cu brandul.

Pe 12 noiembrie 2026, 111 by ONE va lansa oficial un magazin virtual dedicat pasionatelor și profesionistelor din industria unghiilor, marcând începutul unei noi etape în experiența de cumpărare online. Conceptul le permite vizitatoarelor să exploreze un spațiu digital, să descopere produse profesionale și să interacționeze cu elementele magazinului într-un mod diferit de navigarea clasică pe un site de comerț electronic. Prin această inițiativă, brandul își propune să transforme cumpărăturile dintr-un proces pur funcțional într-o experiență care oferă inspirație, curiozitate și implicare.

Un nou concept de shopping pentru industria nails din România

Comerțul electronic a devenit o componentă esențială a industriei beauty. Tehnicienele de unghii își achiziționează frecvent produsele online, compară formule, urmăresc lansările și caută soluții adaptate tehnicilor pe care le folosesc.

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Cu toate acestea, majoritatea magazinelor online păstrează aceeași structură tradițională: categorii de produse, filtre, fotografii și descrieri tehnice. Deși acest model răspunde nevoilor practice, el oferă posibilități limitate de interacțiune.

Prin lansarea magazinului virtual 111, brandul propune o alternativă care pune experiența utilizatorului în centrul procesului de cumpărare. Vizitatoarele pot explora un univers digital conceput special pentru comunitatea nails, pot descoperi produsele într-un cadru interactiv și le pot adăuga direct în coșul de cumpărături.

Conceptul magazinului virtual a fost realizat de pixelatusai.com, care a dezvoltat atât spațiul digital, cât și asistentul virtual integrat în platformă.

Ideea din spatele proiectului este simplă: cumpărăturile online nu trebuie să însemne doar selectarea unor produse, ci pot deveni o activitate captivantă, în care fiecare vizită oferă ocazia de a descoperi ceva nou. Această abordare aduce în mediul digital o parte din plăcerea de a explora un magazin fizic, păstrând avantajele de accesibilitate și comoditate ale comerțului online.

Mai mult decât un site: o experiență digitală interactivă

Unul dintre aspectele care diferențiază noul concept este modul în care utilizatorii interacționează cu spațiul comercial. În locul unei simple succesiuni de pagini și produse, magazinul virtual oferă posibilitatea de a explora un mediu digital construit în jurul identității brandului 111.

Experiența este gândită astfel încât descoperirea produselor să fie mai naturală, iar interacțiunea cu platforma să devină o parte importantă a vizitei.

Pentru o tehniciană de unghii, alegerea materialelor potrivite presupune adesea mai mult decât verificarea prețului. Consistența produselor, caracteristicile tehnice, modul de aplicare și compatibilitatea cu diferite tehnici de lucru pot influența decizia finală.

111 by ONE reunește în portofoliul său produse precum geluri de construcție, baze, oje semipermanente, acrygeluri, instrumente și accesorii profesionale. Noul concept virtual creează un cadru diferit pentru explorarea acestora, oferindu-le vizitatoarelor o alternativă la experiența convențională de shopping.

Prin combinarea funcționalităților comerciale cu elemente vizuale și interactive, brandul urmărește să construiască o relație mai apropiată între utilizatoare și produsele pe care le descoperă.

Ioana virtuală: asistentul digital care răspunde întrebărilor din industria nails

O altă componentă importantă a proiectului este asistentul virtual ONE, reprezentat printr-o versiune digitală a Ioanei. La fel ca magazinul virtual, chatbotul a fost dezvoltat de pixelatusai.com.

Conceptul pornește de la o situație familiară multor profesioniste: apariția unor întrebări tehnice în timpul lucrului și dificultatea de a obține rapid un răspuns. De la problemele de aderență și alegerea materialelor până la înțelegerea anumitor tehnici, activitatea unei tehniciene presupune numeroase decizii care au nevoie de informații relevante.

Asistentul virtual este conceput pentru a facilita accesul la aceste informații, printr-o interacțiune directă și ușor de folosit. Utilizatoarele vor putea adresa întrebări despre produsele potrivite, tehnicile de aplicare sau dificultățile întâlnite în activitatea profesională. Totodată, asistentul va aborda și teme legate de dezvoltarea unei afaceri în industria beauty, inclusiv atragerea clientelor și îmbunătățirea serviciilor oferite.

Integrarea unei asemenea funcționalități evidențiază o direcție importantă în evoluția comerțului electronic: trecerea de la platforme care doar vând produse la ecosisteme digitale care oferă și sprijin informațional.

Deși nu poate înlocui experiența practică sau evaluarea unui specialist, un asistent virtual poate deveni un instrument util pentru orientare și acces rapid la informații.

Tehnologia și creativitatea, două elemente care schimbă experiența de cumpărare

Industria unghiilor este una dintre ramurile sectorului beauty în care creativitatea joacă un rol central. Culorile, combinațiile de materiale, tehnicile de lucru și tendințele sezoniere influențează constant preferințele profesionistelor.

Din acest motiv, felul în care sunt prezentate produsele poate conta la fel de mult ca diversitatea ofertei.

Magazinele virtuale deschid noi posibilități de comunicare vizuală și interacțiune, permițându-le brandurilor să creeze experiențe care depășesc formatul clasic al unui catalog online. În cazul 111 by ONE, această direcție se reflectă în construirea unui univers digital în care experiența de cumpărare este asociată cu explorarea și descoperirea.

Un astfel de proiect poate contribui și la consolidarea relației cu comunitatea. Vizitatoarele nu accesează platforma doar pentru a finaliza o comandă, ci pot interacționa cu brandul, pot descoperi noutăți și pot participa la activități dedicate. Astfel, shoppingul capătă o dimensiune suplimentară, în care componenta comercială este completată de experiența oferită utilizatorului.

Black Friday la 111: o campanie specială pregătită pentru 12 noiembrie

Campania Black Friday la 111 va începe pe 12 noiembrie 2026, la ora 20:00, și va aduce oferte speciale, alături de activități interactive organizate în universul virtual al brandului.

Pentru această ediție, 111 by ONE a pregătit o provocare inspirată din lumea magiei, prin care participantele vor avea posibilitatea de a descoperi un cadou-surpriză.

Mecanismul presupune identificarea a trei cazane magice ascunse în magazinul virtual. Utilizatoarele vor avea la dispoziție trei minute pentru a le găsi și a interacționa cu fiecare dintre ele. După activarea tuturor celor trei cazane, acestea vor deveni roșii, iar în magazin va apărea Spiritul Magic ONE. Participantele care reușesc să îl găsească și să îl acceseze vor primi un cadou-surpriză, adăugat automat în coșul de cumpărături, conform mecanismului campaniei.

Prin această provocare, brandul transformă campania de reduceri într-o experiență interactivă, în care explorarea magazinului devine parte din eveniment.

Tot în perioada Black Friday, 111 by ONE pregătește și precomenzi pentru noua colecție de iarnă, oferindu-le clientelor ocazia de a descoperi produsele sezonului în cadrul campaniei promoționale. Livrările produselor aflate în precomandă vor începe pe 1 decembrie 2026.

Acces prioritar pentru comunitatea ONE Membership

În cadrul campaniei din noiembrie, membrele programului ONE Membership vor beneficia de acces anticipat la evenimentul Black Friday. Astfel, în timp ce deschiderea pentru publicul larg este programată la ora 20:00, persoanele cu abonament activ vor avea acces începând cu ora 16:00, cu patru ore mai devreme.

ONE Membership este un program dedicat comunității brandului, care include beneficii precum accesul prioritar la anumite lansări, colecții și experiențe speciale. Pentru evenimentul Black Friday, avantajul oferit membrelor este accesul anticipat; reducerile permanente din program nu se cumulează cu ofertele promoționale ale campaniei.

Inițiativa arată importanța pe care 111 by ONE o acordă relației cu persoanele care aleg să facă parte din comunitatea sa.

Cum ar putea evolua shoppingul online în industria beauty?

Lansarea magazinului virtual 111 reflectă o tendință tot mai vizibilă în comerțul digital: orientarea către experiențe personalizate, interactive și relevante pentru utilizatori.

Pe măsură ce tehnologiile evoluează, diferența dintre un magazin online obișnuit și o experiență digitală complexă ar putea deveni tot mai importantă. Consumatorii își doresc acces rapid la produse, dar apreciază și platformele care oferă informații, inspirație și modalități noi de interacțiune.

Pentru industria unghiilor, această schimbare poate crea oportunități atât pentru branduri, cât și pentru profesionistele care folosesc zilnic produse specializate.

Explorarea virtuală, asistența digitală și elementele de divertisment sunt modalități prin care experiența comercială poate deveni mai atractivă, fără a pierde funcționalitățile esențiale ale unui magazin online. Succesul pe termen lung al unor astfel de concepte va depinde de utilitatea lor reală, de ușurința navigării și de capacitatea de a răspunde nevoilor clientelor.

111 by ONE deschide un nou capitol în experiența de shopping online

Prin lansarea din 12 noiembrie 2026, 111 by ONE face un pas către un model de comerț electronic în care tehnologia și experiența utilizatorului ocupă un loc central.

Magazinul virtual, realizat de pixelatusai.com, propune o modalitate diferită de a descoperi produsele profesionale pentru unghii, completând procesul tradițional de cumpărare cu explorare, interacțiune și elemente digitale inovatoare.

Campania Black Friday, care începe pe 12 noiembrie, este un eveniment distinct, construit în jurul ofertelor speciale și al activităților pregătite pentru comunitate.

Dincolo de lansări și campanii promoționale, inițiativa evidențiază potențialul unor noi forme de interacțiune între branduri și consumatori.

Într-o industrie definită de creativitate și adaptare continuă, 111 by ONE propune o perspectivă în care viitorul cumpărăturilor online nu înseamnă doar produse accesibile la câteva clickuri distanță, ci și experiența prin care acestea sunt descoperite.

Sursa imagine: 111.ro