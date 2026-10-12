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(P) Casa di Francesca. Un concept 360° pentru constructii, amenajari si mobilier

Casa di Francesca este un partener pentru executia si amenajarea completa a spatiilor rezidentiale si comerciale, de la case si apartamente pana la hoteluri, restaurante sau cafenele.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 16:03 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 16:06
Descoperă totul despre Casa di Francesca | www.casadifrancesca.ro
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Despre acest concept inedit aflam mai multe de la Francesca Marginean, fondatoarea Casa di Francesca.

  1. Pentru cine descopera acum Casa di Francesca, ce este mai exact acest business si ce servicii oferiti?

Casa di Francesca s-a nascut din experienta de peste 20 de ani a familiei mele in domeniul constructiilor si din dorinta mea de a dezvolta o directie noua, orientata spre finisaje, mobilier si design.

Noi putem intra intr-un proiect inca din faza in care arhitectul sau designerul il dezvolta sau putem prelua un proiect deja finalizat si autorizat si sa ne ocupam de implementarea lui, respectand conceptul si specificatiile existente.

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Aici, experiența noastră în construcții face diferența. Nu este suficient ca un proiect să arate bine; trebuie să știm cum îl executăm, în ce buget și în ce termen.

Obiectivul Casa di Francesca este ca, odata ce exista proiectul, clientul sa aiba un singur punct de contact pentru implementarea lui, de la prima zi de santier pana in momentul in care intra intr-un spatiu complet finisat si mobilat.

  1. Cum a aparut Casa di Francesca si ce ai simtit ca lipseste pe piata atunci cand ai decis sa construiesti acest proiect?

Totul a început când părinții mei au decis să își renoveze casa. Firma de construcții o aveam, însă când am ajuns la mobilier mi-am dat seama cât de greu era să găsim produse în care calitatea să justifice prețul.

Foto: casadifrancesca.ro

Așa am început să mă interesez de industrie și am ajuns la Salone del Mobile, unde mi s-a schimbat percepția asupra mobilierului. Am descoperit producători cu experiență, materiale foarte bune și mult know-how, dar și că un produs de calitate nu înseamnă automat cel mai mare preț. De aici a pornit Casa di Francesca.

  1. Cum arata, concret, colaborarea cu Casa di Francesca, de la prima discutie cu un client pana la un interior finalizat?

Uneori, clientul vrea doar să schimbe câteva piese. În cazul unui proiect complet, colaborăm cu arhitectul sau designerul și propunem mobilierul, iluminatul, textilele și finisajele potrivite proiectului și bugetului. Dacă proiectul este deja finalizat, îl preluăm pentru implementare și putem propune alternative acolo unde este necesar.

Foto: casadifrancesca.ro

În funcție de proiect, putem acoperi execuția și finisajele, iar pentru produsele selectate ne ocupăm de ofertare, comenzi, coordonarea producătorilor, livrare și montaj. Clientul poate apela la noi exact în etapa în care are nevoie.

  1. Casa di Francesca lucreaza astazi cu o serie de branduri internationale importante. Care sunt principalele nume din portofoliu si cum le-ati ales?

Portofoliul nostru este format în mare parte din branduri italiene: Lema și Gervasoni pentru mobilier, Davide Groppi și Penta pentru iluminat, RES Italia pentru uși și placări, iar pentru textile și tapet, Casamance și Misia. Din Portugalia lucrăm cu Mezzo, iar în proiecte putem integra electrocasnice Miele, Liebherr și Smeg.

In paralel, am inceput sa dezvoltam si produse proprii Casa di Francesca. Primul pas a fost colectia de perne decorative, realizate in atelierul nostru.

  1. Intr-o industrie in care termenul „premium” este folosit foarte des, ce inseamna pentru tine, de fapt, calitatea si cum decizi ce produse ajung la clientii Casa di Francesca?

Pentru mine, calitatea trebuie demonstrată prin materiale, execuție, precizia detaliilor, experiența producătorului și felul în care produsul se comportă în timp.

Premium inseamna optiunea de a alege: sa nu fiu obligata sa aleg intre trei produse standard, ci sa pot adapta produsul proiectului.

Cred foarte mult si in informare. Cu cat intelegi mai bine cum este facut un obiect, cu atat devii mai greu de convins doar de o fotografie frumoasa.

Asta imi doresc si pentru clientii Casa di Francesca: sa stie ce cumpara si, mai ales, sa inteleaga pentru ce platesc.

  1. Cine este Francesca din spatele Casa di Francesca si ce din parcursul tau personal si profesional se regaseste astazi in business?

Casa di Francesca este felul meu de a aduce ceva propriu intr-un business construit in peste 20 de ani.

Cred ca cel mai mult din mine se regaseste in felul in care aleg lucrurile pe care le recomand si foarte important, nu vreau sa vand povesti. Vreau sa vand realitate.

Daca un scaun de 500 de lei, folosit zilnic, are realist o anumita durata de viata, nu o sa ii spun clientului ca va arata la fel peste zece ani doar pentru a-l vinde.

Pe parcurs am descoperit și pasiunea de a alege piese, materiale, texturi și finisaje care funcționează împreună.

Profesional, ultimii patru ani m-au invatat sa caut solutii. Si poate asta ma defineste cel mai bine: am invatat sa privesc in acelasi timp imaginea de ansamblu si detaliul.

  1. Casa di Francesca este inca la inceput. Ce vrei sa devina acest brand in urmatorii ani si cat de departe iti doresti sa duci conceptul?

Casa di Francesca este inca la inceput si cred ca ar fi prematur sa vorbesc acum despre unde poate ajunge.

Imi doresc sa duc mai departe ceea ce am invatat si continui sa invat de la parintii mei: seriozitatea cu care tratezi un proiect si responsabilitatea fata de client.

În următorii ani vreau să ne concentrăm pe proiecte foarte bine făcute și pe clienți suficient de mulțumiți încât să ne recomande mai departe.

Cred că adevărata provocare este să crești fără să pierzi valorile pe care ai construit brandul.

De aici vine „Casa ta, inceputul unei mosteniri”. Nu l-am gandit doar ca pe un slogan. Cred ca o casa se construieste in timp si ca lucrurile pe care le alegem pentru ea ar trebui, pe cat posibil, sa aiba aceeasi perspectiva.

imagine cu fotolii mari roz intr-o casă cu decor preponderent alb

Momentan, cel mai important pentru mine este sa castigam increderea oamenilor si sa avem grija sa o meritam de fiecare data.

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