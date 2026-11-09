Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Cine este persoana celebră care le-a făcut cunoștință Anei Bodea și lui Valentin Butnaru

Cine este persoana celebră care le-a făcut cunoștință Anei Bodea și lui Valentin Butnaru

Ana Bodea a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Valentin Butnaru și cine le-a făcut cunoștință. Cei doi s-au reîntâlnit după câțiva ani, la Observator.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 16:14
Cine este persoana celebră care le-a făcut cunoștință Anei Bodea și lui Valentin Butnaru | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Puțini știu că în spatele poveștii de dragoste dintre Ana Bodea și Valentin Butnaru se află și o prezentatoare TV cunoscută. Olivia Păunescu este cea care le-a făcut cunoștință celor doi, iar întâlnirea a reprezentat primul pas al unei povești care avea să se transforme, mai târziu, într-o relație. Ana Bodea a povestit că l-a remarcat pe Valentin încă de la început, însă apropierea dintre ei s-a produs abia după ce s-au reîntâlnit la Observator.

Cine este persoana celebră care le-a făcut cunoștință Anei Bodea și lui Valentin Butnaru

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc. Actrița și prezentatorul TV au o relație discretă, însă, de-a lungul timpului, au oferit câteva detalii despre începuturile poveștii lor de iubire. Puțini știu că cei doi se cunoșteau cu mult înainte să devină un cuplu și că prima lor întâlnire a avut loc prin intermediul unor prieteni comuni.

Actrița a recunoscut că aspectul fizic al prezentatorului TV i-a atras atenția încă de atunci. Totuși, după prima întâlnire, drumurile lor s-au separat pentru o perioadă, iar cei doi nu au mai ținut legătura.

Articolul continuă după reclamă

Reîntâlnirea a avut loc abia după ce Ana a început să joace în serialul „Lia – Soția soțului meu”. Actrița a fost invitată în platoul Observator pentru a vorbi despre proiect, iar acolo s-a revăzut cu Valentin.

„L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet”, a povestit Ana Bodea.

Momentul în care relația lor a devenit specială

Într-un alt interviu, actrița a explicat că reîntâlnirea cu Valentin a fost momentul în care au început să vorbească mai mult, iar lucrurile au evoluat firesc. Ana a mărturisit că îl aprecia deja, însă sentimentele au devenit mai puternice pe măsură ce a ajuns să îl cunoască dincolo de imaginea pe care și-o formase inițial.

„Am început să vorbim și lucrurile au decurs ca și cum ne-am fi știut de o viață întreagă”, a povestit actrița.

În prezent, cei doi locuiesc împreună și au vorbit inclusiv despre posibilitatea de a se căsători. Ana Bodea a dezvăluit că nu își dorește să grăbească lucrurile, preferând ca fiecare pas important să vină natural, atunci când amândoi se simt pregătiți.

Deși numele prietenilor care le-au făcut cunoștință nu a fost dezvăluit, povestea lor arată că prima întâlnire nu a fost și momentul în care a început relația. Uneori, este nevoie de o reîntâlnire pentru ca doi oameni să descopere că pot avea un viitor împreună.

Ramona Bădescu a aflat după 20 de ani că fostul soț avea un copil cu o altă femeie: "Dar din fericire..."...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile
Observatornews.ro Guvernul Franţei creşte salariul minim cu 1,6% în urma protestelor, aproximativ 23 de euro Guvernul Franţei creşte salariul minim cu 1,6% în urma protestelor, aproximativ 23 de euro
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
Ramona Bădescu a aflat după 20 de ani că fostul soț avea un copil cu o altă femeie:
Ramona Bădescu a aflat după 20 de ani că fostul soț avea un copil cu o altă femeie: "Dar din fericire..."
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată mama Ramonei Bădescu. A fost invitata specială a vedetei în platou la Furnicuțele
Cum arată mama Ramonei Bădescu. A fost invitata specială a vedetei în platou la Furnicuțele
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x