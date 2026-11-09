Ana Bodea a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Valentin Butnaru și cine le-a făcut cunoștință. Cei doi s-au reîntâlnit după câțiva ani, la Observator.

Puțini știu că în spatele poveștii de dragoste dintre Ana Bodea și Valentin Butnaru se află și o prezentatoare TV cunoscută. Olivia Păunescu este cea care le-a făcut cunoștință celor doi, iar întâlnirea a reprezentat primul pas al unei povești care avea să se transforme, mai târziu, într-o relație. Ana Bodea a povestit că l-a remarcat pe Valentin încă de la început, însă apropierea dintre ei s-a produs abia după ce s-au reîntâlnit la Observator.

Cine este persoana celebră care le-a făcut cunoștință Anei Bodea și lui Valentin Butnaru

Ana Bodea și Valentin Butnaru formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc. Actrița și prezentatorul TV au o relație discretă, însă, de-a lungul timpului, au oferit câteva detalii despre începuturile poveștii lor de iubire. Puțini știu că cei doi se cunoșteau cu mult înainte să devină un cuplu și că prima lor întâlnire a avut loc prin intermediul unor prieteni comuni.

Actrița a recunoscut că aspectul fizic al prezentatorului TV i-a atras atenția încă de atunci. Totuși, după prima întâlnire, drumurile lor s-au separat pentru o perioadă, iar cei doi nu au mai ținut legătura.

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Reîntâlnirea a avut loc abia după ce Ana a început să joace în serialul „Lia – Soția soțului meu”. Actrița a fost invitată în platoul Observator pentru a vorbi despre proiect, iar acolo s-a revăzut cu Valentin.

„L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet”, a povestit Ana Bodea.

Momentul în care relația lor a devenit specială

Într-un alt interviu, actrița a explicat că reîntâlnirea cu Valentin a fost momentul în care au început să vorbească mai mult, iar lucrurile au evoluat firesc. Ana a mărturisit că îl aprecia deja, însă sentimentele au devenit mai puternice pe măsură ce a ajuns să îl cunoască dincolo de imaginea pe care și-o formase inițial.

„Am început să vorbim și lucrurile au decurs ca și cum ne-am fi știut de o viață întreagă”, a povestit actrița.

În prezent, cei doi locuiesc împreună și au vorbit inclusiv despre posibilitatea de a se căsători. Ana Bodea a dezvăluit că nu își dorește să grăbească lucrurile, preferând ca fiecare pas important să vină natural, atunci când amândoi se simt pregătiți.

Deși numele prietenilor care le-au făcut cunoștință nu a fost dezvăluit, povestea lor arată că prima întâlnire nu a fost și momentul în care a început relația. Uneori, este nevoie de o reîntâlnire pentru ca doi oameni să descopere că pot avea un viitor împreună.