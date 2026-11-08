Marina Almășan, cerută în căsătorie pentru a doua oară de Sorin Mărcuș. Momentul emoționant în care a spus „DA”

Marina Almășan a avut parte de o surpriză romantică din partea lui Sorin Mărcuș, în timpul unei escapade în Bulgaria. Prezentatoarea TV a fost cerută din nou în căsătorie, iar de această dată a spus un „DA” răspicat.

Marina Almășan trăiește o nouă etapă fericită în viața sentimentală, după perioada dificilă prin care a trecut în urma despărțirii.

Prezentatoarea TV și Sorin Mărcuș își construiesc povestea de dragoste departe de agitația cotidiană, iar o escapadă în Bulgaria s-a transformat într-un moment pe care jurnalista nu îl va uita prea curând. Partenerul ei a surprins-o cu o nouă cerere în căsătorie, iar răspunsul acesteia a fost de această dată unul fără ezitare.

Sorin Mărcuș i-a oferit Marinei Almășan un inel cu o semnificație aparte

Cei doi au ales să petreacă o seară specială într-un orășel de munte din Bulgaria. Întâlnirea a început cu un pahar de băutură și amintiri despre prima lor întâlnire, care a avut loc în urmă cu aproximativ un an. Surprizele nu s-au oprit însă aici.

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Sorin Mărcuș i-a oferit partenerei sale un trandafir roșu, însoțit de câteva cuvinte frumoase, după care a scos o cutiuță din catifea, în formă de inimă. În interior se afla un inel deosebit, care a avut o valoare sentimentală importantă pentru el, deoarece îi aparținuse mamei sale.

Marina Almășan a povestit întregul moment pe Facebook și a recunoscut că a fost atât de emoționată, încât aproape că nu a mai putut vorbi. De această dată, însă, nu a mai fost loc de ezitări, iar răspunsul ei a fost un „DA” hotărât.

Marina Almășan a mai fost cerută în căsătorie

Nu este pentru prima dată când Sorin Mărcuș îi adresează prezentatoarei TV marea întrebare. Prima cerere în căsătorie a avut loc în urmă cu aproximativ șase luni, în Dallas, chiar de ziua lui.

La momentul respectiv, Marina Almășan a povestit că ziua aniversară a partenerului ei s-a încheiat cu un inel pe degetul său. Și atunci a împărtășit vestea cu urmăritorii din mediul online, printr-un mesaj în care a vorbit despre iubire, speranță și încredere.