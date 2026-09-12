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Copacul spectaculos care îți poate transforma curtea și este ușor de îngrijit. Cât costă o Catalpa și unde trebuie plantată

Dacă îți dorești un copac care să schimbe complet aspectul unei curți, dar care să nu presupună o întreținere extrem de complicată, Catalpa poate fi una dintre variante. Arborele impresionează prin frunzele foarte mari, coroana generoasă și florile spectaculoase care apar în perioada caldă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 12 Septembrie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 23:37
Copacul spectaculos care îți poate transforma curtea și este ușor de îngrijit | Profimediaimages.ro
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În plus, există mai multe varietăți de Catalpa, inclusiv unele potrivite pentru grădinile în care proprietarii își doresc în primul rând un copac ornamental și o zonă umbrită.

Ce este Catalpa și de unde provine

Catalpa este un arbore ornamental din familia Bignoniaceae. Una dintre cele mai cunoscute specii este Catalpa bignonioides, originară din sud-estul Statelor Unite ale Americii, conform Royal Horticultural Society. Este ușor de recunoscut datorită frunzelor sale foarte mari, care pot ajunge la aproximativ 25 de centimetri lungime și au o formă asemănătoare unei inimi. Vara, arborele devine și mai spectaculos. Catalpa produce buchete de flori albe, în formă de clopot, cu pete galben-portocalii și violet. După înflorire apar fructele lungi și subțiri, asemănătoare unor păstăi, motiv pentru care în limba engleză copacul mai este cunoscut și drept „Indian bean tree”.

O altă denumire întâlnită pentru anumite specii de Catalpa este „cigar tree”, tocmai datorită formei fructelor sale.

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Cât de mare poate ajunge o Catalpa

Aici trebuie făcută diferența între varietăți. Catalpa bignonioides poate deveni un copac impresionant. La maturitate poate depăși 12 metri înălțime, iar coroana se poate întinde pe mai mult de opt metri. Din acest motiv, nu este indicat să fie plantată foarte aproape de casă sau într-un spațiu extrem de mic. Pentru grădinile mai mici există însă și Catalpa bignonioides ‘Nana’, foarte apreciată pentru coroana compactă și rotunjită. Este exact acel copac ornamental pe care îl vedem frecvent plantat în curți, pe alei sau în amenajările moderne.

Este Catalpa greu de îngrijit?

Unul dintre avantajele Catalpei este că nu este considerată o specie cu pretenții extraordinare. Royal Horticultural Society o include inclusiv între plantele potrivite pentru grădini cu întreținere redusă. Arborele preferă un loc însorit și un sol fertil, umed, dar bine drenat. Se poate adapta însă mai multor tipuri de sol și tolerează inclusiv solurile argiloase grele. Există însă un lucru important de luat în calcul atunci când alegi locul în care o plantezi: vântul.
Frunzele Catalpei sunt foarte mari și pot fi deteriorate de vânturile puternice. De aceea, specialiștii recomandă un loc cât mai adăpostit. Exemplarele tinere trebuie protejate și de înghețurile târzii de primăvară. În primii ani după plantare este importantă udarea în perioadele secetoase. Ulterior, tăierile sunt reduse în principal la îndepărtarea ramurilor deteriorate, bolnave sau care se intersectează.

De ce este Catalpa atât de spectaculoasă într-o curte

Principalul atu este coroana. Frunzele mari creează rapid senzația unei vegetații bogate și oferă o zonă generoasă de umbră atunci când arborele ajunge la dimensiuni suficiente. Florile sunt un bonus important. Acestea apar grupate în inflorescențe și pot transforma pentru câteva săptămâni copacul într-un adevărat punct de atracție al grădinii. Catalpa este însă un arbore foios, ceea ce înseamnă că toamna își pierde frunzele, iar primăvara produce un frunziș nou.

Cât costă o Catalpa în România în 2026

Prețurile diferă foarte mult în funcție de vârsta copacului, înălțime, varietate și modul în care este livrat. În ofertele disponibile în septembrie 2026 în București și Ilfov apar puieți de Catalpa bignonioides în jurul valorii de 50 de lei, dar și exemplare la ghiveci în jurul valorii de 85–100 de lei. Pentru Catalpa Nana sau Catalpa globulară, prețurile sunt mai ridicate. Ofertele consultate pornesc de la aproximativ 180 de lei și ajung la 300–400 de lei pentru anumite exemplare. Acestea sunt însă prețuri de ofertă și pot varia considerabil în funcție de dimensiunea arborelui și comerciant.

Catalpa Nana sau Catalpa clasică. Ce alegi pentru curte

Alegerea depinde în primul rând de spațiul disponibil. Dacă ai o curte mare și îți dorești în timp un arbore impunător, cu multă umbră și flori spectaculoase, Catalpa bignonioides poate fi alegerea potrivită. Dacă spațiul este mai restrâns și urmărești mai ales efectul decorativ al unei coroane rotunde, Catalpa Nana este varianta care merită luată în calcul. Indiferent de varietate, trebuie verificată dimensiunea pe care o va avea copacul la maturitate, nu doar cea pe care o are în momentul cumpărării. Catalpa clasică poate ajunge la dimensiuni impresionante, iar un exemplar plantat într-un loc nepotrivit poate deveni dificil de gestionat după mai mulți ani.

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