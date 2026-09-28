Locul din casă pe care este bine să-l pui la punct la început de octombrie. Ce spune Feng Shui despre această zonă

Începutul lunii octombrie poate fi un moment bun pentru ordine și reorganizare în locuință. Potrivit principiilor tradiționale Feng Shui, însă, există o anumită zonă a casei care merită mai multă atenție în primele zile ale lunii octombrie 2026.

Este vorba despre sectorul estic al locuinței, asociat în această perioadă cu Steaua 8 în sistemul Feng Shui Flying Stars. În interpretarea tradițională, aceasta este legată de prosperitate și abundență. Există însă o particularitate importantă: în Feng Shui, configurația lunară nu se schimbă pe 1 octombrie. Harta care guvernează primele șapte zile ale lunii este aceeași care a început pe 8 septembrie și rămâne activă până pe 7 octombrie.

Ce zonă din casă este asociată cu prosperitatea la începutul lunii octombrie

În sistemul Flying Stars, locuința este împărțită în nouă sectoare, iar fiecărei zone îi este atribuită periodic o anumită „stea”. Aceste stele sunt simboluri ale sistemului tradițional Feng Shui și nu corpuri cerești propriu-zise. În intervalul 8 septembrie – 7 octombrie 2026, Steaua 8 se află în Est, potrivit www.fengshuisignal.com. Steaua 8 este asociată tradițional cu prosperitatea și bunăstarea materială. Din acest motiv, Estul este considerat una dintre zonele favorabile ale casei în această perioadă. Mai mult, Steaua 8 se află în Est și în configurația anuală pentru 2026, astfel încât această asociere este accentuată la începutul lunii octombrie. Potrivit www.fengshuisignal.com, tradiția Feng Shui recomandă ca sectoarele considerate favorabile să fie folosite mai mult, să fie luminoase și să nu fie neglijate.

Ce este bine să faci în partea de Est a casei

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Nu este nevoie să renovezi locuința sau să faci schimbări radicale pentru a respecta aceste principii. În practica tradițională Feng Shui, „activarea” unui sector favorabil poate însemna pur și simplu să folosești mai des zona respectivă. Dacă în Estul locuinței se află livingul, biroul sau o altă cameră în care poți petrece timp, aceasta poate fi folosită mai mult în primele zile ale lunii octombrie. Zona poate fi, de asemenea, pusă în ordine și eliberată de obiectele inutile. Lumina și activitatea sunt recomandate în mod tradițional pentru sectoarele considerate favorabile. Plantele sănătoase pot fi, la rândul lor, folosite în această parte a casei. Important este ca acestea să fie îngrijite, nu uscate sau deteriorate.

Cum găsești Estul în propria locuință

Pentru a identifica zona estică a casei, cea mai simplă metodă este folosirea unei busole sau a aplicației de busolă a telefonului. Trebuie stabilit Estul geografic al locuinței, nu peretele pe care răsare aparent soarele văzut de la o anumită fereastră. În practica Flying Stars, harta direcțiilor se suprapune peste planul locuinței, astfel încât fiecare casă are un sector de Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord și Nord-Est, alături de zona centrală. Dacă Estul cade, de exemplu, peste o parte a livingului, aceea este zona care poate primi mai multă atenție în această perioadă.

Zona din casă pe care Feng Shui recomandă să o lași liniștită

Există și o zonă pentru care recomandările sunt diferite. În perioada 8 septembrie – 7 octombrie 2026, Steaua 5, numită în tradiția Feng Shui și „Five Yellow”, se află în Sudul locuinței, potrivit www.fengshuisignal.com. Aceasta este considerată una dintre influențele mai dificile în sistemul Flying Stars. Practica tradițională recomandă ca zona în care se află să fie menținută cât mai liniștită și să nu fie deranjată prin lucrări ample. Asta nu înseamnă că o cameră aflată în Sud nu trebuie folosită. Recomandarea tradițională se referă în special la evitarea unor intervenții precum găurirea pereților, spargerea, renovările importante sau alte lucrări care produc zgomot și deranjează structura zonei. Sudul este o zonă căreia i se acordă oricum o atenție specială în 2026, deoarece Steaua 5 se află aici și în configurația anuală, potrivit www.fengshuisignal.com.

De ce nu se schimbă Feng Shui-ul lunar pe 1 octombrie

Una dintre cele mai frecvente confuzii apare din cauza calendarului. Lunile folosite pentru Flying Stars nu încep în prima zi a lunii din calendarul occidental. Ele urmează calendarul solar tradițional chinezesc și schimbările determinate de termenii solari. Din acest motiv, configurația considerată „a lunii septembrie” rămâne activă până pe 7 octombrie 2026. Noua hartă începe pe 8 octombrie, odată cu termenul solar cunoscut drept Cold Dew (Han Lu). Potrivit www.fengshuisignal.com, harta Feng Shui pentru luna solară următoare este valabilă în perioada 8 octombrie – 6 noiembrie 2026.

Ce se schimbă în casă după 8 octombrie

Odată cu schimbarea configurației, se modifică și zona asociată cu Steaua 8. Din 8 octombrie 2026, aceasta se mută din Est în Sud-Est. În plus, sectorul sud-estic are deja Steaua anuală 9, considerată steaua dominantă a actualei Perioade 9 din Feng Shui. Din acest motiv, Sud-Estul este interpretat drept una dintre cele mai favorabile zone ale casei pentru intervalul 8 octombrie – 6 noiembrie 2026, potrivit www.fengshuisignal.com. Tot pe 8 octombrie se schimbă și zona asociată Stelei 5: aceasta părăsește Sudul și ajunge în Nord pentru următoarea lună solară.

Ce poți face în casă la început de octombrie, potrivit Feng Shui

Pentru perioada 1–7 octombrie, recomandările tradiționale pot fi rezumate simplu: acordă mai multă atenție Estului casei, păstrează-l ordonat, luminos și folosește-l, dacă este posibil. În același timp, Sudul poate fi păstrat mai liniștit, în special dacă plănuiai lucrări precum găurirea pereților sau o renovare. După 8 octombrie, configurația se modifică, iar Sud-Estul devine zona asociată mai puternic cu prosperitatea în interpretarea Flying Stars.