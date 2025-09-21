Cum să îți aerisești eficient casa pentru a evita formarea mucegaiului în sezonul rece. Ce spun specialiștii

Antena Căutare
Atunci când se schimbă anotimpurile și umiditatea crește, apariția mucegaiul este greu de împiedicat, dacă nu aerisim și curățăm corespunzător.

Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 09:00
Nu e nevoie să lași ferestrele deschise ore întregi, ci e suficient să respecți acest interval pentru a evita formarea mucegaiului. | Shutterstock

Pe măsură ce vremea se răcește și umezeala crește, în special dimineața sau noaptea, mucegaiul devine o problemă frecventă în multe locuințe.

Vestea bună este că poți folosi câteva trucuri simple care să te ajute să-l ții la distanță. Iată ce spun specialiștii și ce poți să faci concret acasă pentru a evita dezvoltarea mucegaiului.

Când e bine să aerisești casa pentru a preveni formarea mucegaiului

Mucegaiul apare atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețe reci, precum ferestre, pereți exteriori, zone greu de ventilat. Cele mai comune surse de umiditate într-o casă sunt dușurile, gătitul, uscarea hainelor pe stander în casă și lipsa circulației aerului.

Dacă nu se aerisește încăperea cu umiditate crescută, apar condensul, petele negre de mucegai și mirosurile neplăcute.

Citește și: O femeie a decis să testeze 3 metode de a scăpa de condensul de pe geamuri. Care a fost cea mai eficientă soluție

Specialiștii recomandă aerisirea casei, cu ferestrele larg deschise între 7 și 9 dimineața, pentru 10-15 minute, când aerul exterior este de obicei mai uscat decât cel de la interior, și când casa încă reține ceva căldură.

Aceasta permite eliminarea umezelii acumulate peste noapte, fără să răcească excesiv locuința. Alte recomandări indică să aerisești dimineața și seara sau după activități care generează multă umiditate, precum gătit, duș sau uscarea hainelor în interior.

Aerisitul eficient nu înseamnă lăsarea ferestrelor deschise pe tot parcursul zilei pentru că asta poate răci complet pereții și pe interior. O altă consecință sunt apoi costurile mai mari la încălzire.

Tocmai de aceea, se recomandă ventilația prin “șoc”, adică deschiderea largă a ferestrelor și ușilor de interior pentru câteva minute, permițând astfle un schimb rapid de aer.

În camerele umede, precum baia și bucătăria, este mai util să folosești ventilatoare de evacuare. În bucătărie poți utiliza o hotă, iar în baie un ventilator pentru absorbția umezelii și a mirosurilor. Acestea ar trebui să fie pornite în timpul și după ce faci duș sau gătești.

Este de preferat să eviți uscarea hainelor în interior, în spații închise sau pe calorifere pentru că asta duce la creșterea umidității aerului. Dacă este posibil, folosește un uscător deschis sau usucă rufele pe sârmă la exterior.

Citește și: Planta care nu trebuie să lipsească de la fereastră. Te scapă de umiditate și mucegai

Pentru a evita formarea mucegaiului, e important să asiguri un spațiu minim între mobilier și pereți, pentru ca aerul să circule și în spatele mobilei. De asemenea, poți folosi un higrometru, instrument care indică ce umiditate relativă ai în casă. Specialiștii spun că idealul ar fi ca valoarea să nu depășească 60-65%.

Dacă menții o temperatură constantă, vei putea evita ca încăperile să devină foarte reci pentru că pereții reci atrag condens, iar asta poate duce la mucegai. Atunci când văruiești sau renovezi, e important să folosești lavabil antimucegai sau să folosești gips-carton tratat pentru a preveni și a evita în timp formarea mucegaiului.

Deschiderea ferestrelor timp de 10-15 minute între 7-9 dimineața este suficientă pentru a elimina umezeala acumulată peste noapte, fără a compromite confortul din casă sau a crește semnificativ costurile la încălzire.

Acest interval matinal este ideal deoarece fluxul de aer exterior tinde să fie mai uscat decât aerul de la interior, mai ales dacă ai încălzit casa peste noapte.

Citește și: O ciupercă dăunătoare a devenit deliciu culinar în restaurantele de lux

