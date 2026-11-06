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Cum scapi de petele de apă de pe pereți și tavan fără să reapară. Ce recomandă specialiștii înainte de a zugrăvi

Ai pete galbene sau maronii pe pereți și tavan? Află cum scapi de urmele de apă și ce pași trebuie să urmezi pentru a preveni reapariția lor.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 16:17 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 16:18
Cum scapi de petele de apă de pe pereți și tavan fără să reapară. Ce recomandă specialiștii înainte de a zugrăvi | Shutterstock
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Petele galbene sau maronii de pe pereți și tavane pot fi destul de inestetice și pot strica aspectul unei locuințe. De multe ori, prima reacție este să acoperim zona afectată cu un strat proaspăt de vopsea, însă această soluție nu garantează că problema va dispărea definitiv.

Cum scapi de petele de apă de pe pereți și tavan fără să reapară

Dacă nu este identificată și remediată cauza infiltrației, petele pot reapărea chiar și după zugrăvire. Specialiștii în amenajări și zugravii profesioniști recomandă câțiva pași importanți care te pot ajuta să scapi de urmele de apă și să previi apariția lor.

Identifică sursa petelor de apă înainte de a zugrăvi

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Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să descoperi de unde provine umezeala. Petele de apă pot apărea din cauza unor scurgeri interioare, precum o țeavă fisurată sau o instalație sanitară defectă, dar și în urma infiltrațiilor provocate de ploaie. O fisură în acoperiș, o problemă la fațada clădirii sau o izolație deteriorată pot permite apei să pătrundă în locuință.

Înainte de orice intervenție cosmetică, trebuie să repari problema care a provocat pata. În caz contrar, vopseaua proaspătă nu va face decât să ascundă temporar urmele, iar umezeala va continua să afecteze suprafața.

Un alt aspect important este uscarea completă a zonei. Specialiștii recomandă aerisirea încăperii și asigurarea unei ventilații corespunzătoare. Dacă au apărut mucegai sau igrasie, acestea trebuie tratate înainte de zugrăvire. În situațiile în care mucegaiul este extins, poate fi necesară intervenția unei firme specializate în remedierea acestuia.

Cum vopsești corect peste petele de apă

După ce ai reparat sursa infiltrației și te-ai asigurat că peretele sau tavanul s-a uscat complet, poți trece la pregătirea suprafeței.

În primul rând, inspectează cu atenție zona afectată. Dacă observi că vopseaua s-a desprins, s-a umflat sau prezintă crăpături, îndepărtează porțiunile deteriorate cu ajutorul unei raclete. Ulterior, repară eventualele imperfecțiuni folosind chit, apoi lasă suprafața să se usuce și șlefuiește-o, dacă este necesar.

Un pas esențial este aplicarea unui grund special care blochează petele. Acesta împiedică urmele galbene sau maronii să migreze prin stratul nou de vopsea.

„Petele pot fi încăpățânate și pot pătrunde în vopseaua proaspătă, așa că este important ca proprietarii de case să folosească un grund care blochează eficient potențiala pătrundere”, spune un specialist pentru The Spruce.

După uscarea grundului, poți aplica vopseaua în nuanța dorită. Dacă stratul de vopsea din jur este relativ nou și nu prezintă diferențe de culoare, este posibil să fie suficientă zugrăvirea doar a porțiunii afectate. În caz contrar, pentru un rezultat uniform, poate fi necesară vopsirea întregului perete sau a tavanului.

De ce pot reapărea petele chiar și după zugrăvire

Una dintre cele mai frecvente greșeli este graba. Chiar dacă suprafața pare uscată la exterior, umezeala poate persista în interiorul peretelui sau al tavanului. Dacă aplici vopseaua înainte ca materialul să se usuce complet, apa poate migra ulterior spre suprafață și poate provoca apariția unor noi pete.

O altă problemă este mucegaiul netratat. Acesta se poate dezvolta în continuare în interiorul materialelor afectate și poate provoca noi deteriorări, chiar și la câteva săptămâni sau luni după zugrăvire.

Prin urmare, pentru a obține un rezultat de durată, nu este suficient să acoperi pata cu vopsea. Repararea infiltrației, uscarea completă a suprafeței, îndepărtarea mucegaiului și folosirea unui grund potrivit sunt pașii care te ajută să redai pereților și tavanelor aspectul îngrijit, fără ca problema să reapară.

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