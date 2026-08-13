(P) Casă și grădină cu buget redus: ce produse merită să cauți online înainte să le cumperi noi

Amenajarea unei locuințe sau a unei grădini poate deveni rapid costisitoare. O canapea, o masă pentru terasă, câteva scaune, un dulap, un grătar și uneltele necesare pentru întreținerea curții pot aduna un buget considerabil, chiar dacă fiecare achiziție luată separat pare rezonabilă.

Casă și grădină cu buget redus: ce produse merită să cauți online înainte să le cumperi noi | Shutterstock

Înainte să cumperi totul nou, există însă o alternativă: să verifici ce produse pentru casă și grădină sunt disponibile online, inclusiv în anunțurile second-hand sau ofertele comercianților.

Pentru anumite categorii, diferența dintre nou și folosit ține mai degrabă de aspect decât de funcționalitate. O masă din lemn masiv, un set de scaune pentru grădină sau o unealtă folosită de câteva ori pot avea încă mulți ani de utilizare.

Iată ce merită să cauți online înainte să mergi direct la magazin și cum poți amenaja casa sau grădina cu un buget mai bine controlat.

1. Mobilierul – una dintre primele categorii în care merită să compari ofertele

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Mese, scaune, comode, biblioteci, noptiere, dulapuri sau corpuri de depozitare pot fi găsite la prețuri foarte diferite pe piața de mobilă second-hand.

Avantajul este că mobilierul nu devine automat mai puțin funcțional după câțiva ani de utilizare.

O masă solidă poate avea câteva zgârieturi, dar poate fi utilizată fără probleme mult timp. O comodă poate necesita doar schimbarea mânerelor. Un corp de mobilier din lemn poate fi șlefuit și revopsit.

Înainte să cumperi, verifică:

dimensiunile exacte;

materialul;

stabilitatea;

îmbinările;

balamalele și sertarele;

eventualele urme de umezeală;

posibilitatea de demontare pentru transport.

Măsurătorile sunt esențiale. Un preț foarte bun nu te ajută dacă mobilierul nu încape în spațiul disponibil sau nu poate fi transportat până în locuință.

2. Mobilierul de grădină și terasă

Mesele și scaunele pentru exterior, băncile, șezlongurile sau seturile pentru terasă sunt produse sezoniere, iar prețurile pot varia mult.

Înainte să cumperi un set nou, verifică anunțurile disponibile online.

Produsele din metal sau lemn masiv pot fi, în anumite cazuri, recondiționate relativ simplu. O masă care nu mai arată impecabil poate avea nevoie doar de curățare, șlefuire sau un nou strat de protecție.

În cazul mobilierului pentru exterior, urmărește în special:

rugina;

fisurile;

stabilitatea;

starea elementelor de prindere;

degradarea cauzată de apă sau soare;

starea pernelor și huselor.

Uneori este mai avantajos să cumperi o structură de calitate și să înlocuiești accesoriile textile decât să alegi un set nou dintr-o categorie inferioară.

3. Unelte pentru casă și grădină

Bormașina, mașina de înșurubat, fierăstrăul electric, mașina de tuns iarba sau trimmerul sunt produse pe care mulți oameni le folosesc doar ocazional.

Tocmai de aceea, uneltele second-hand pot reprezenta o categorie interesantă.

Un produs cumpărat pentru un proiect de renovare și utilizat de câteva ori poate ajunge ulterior la vânzare într-o stare foarte bună.

Înainte de achiziție, verifică funcționarea, cablurile, acumulatorii, componentele mobile și eventualele zgomote neobișnuite.

Pentru echipamentele cu acumulator, verifică și costul unei baterii noi. O unealtă ieftină cu un acumulator aproape inutilizabil poate să nu mai fie o ofertă atât de bună după ce adaugi costul înlocuirii.

4. Grătare și accesorii BBQ

În sezonul cald, un grătar poate deveni rapid una dintre achizițiile principale pentru curte sau terasă.

Dar nu toate grătarele trebuie cumpărate noi.

Modelele cu structură metalică solidă pot fi utilizate ani la rând dacă sunt întreținute corect. Pe platformele de anunțuri poți găsi inclusiv produse cumpărate pentru o curte sau o terasă și folosite foarte puțin.

Verifică:

stabilitatea structurii;

rugina;

grătarele și suprafețele de gătit;

elementele de prindere;

roțile;

capacul;

componentele specifice modelului.

În cazul aparatelor pe gaz sau al altor echipamente cu componente tehnice, verificarea trebuie făcută cu mai multă atenție. Dacă ai dubii privind siguranța, apelează la o persoană calificată înainte de utilizare.

5. Ghivece, jardiniere și obiecte decorative

Amenajarea unei terase sau grădini nu presupune doar mobilier.

Ghivecele mari, jardinierele, suporturile pentru plante, obiectele decorative și accesoriile pot genera împreună un buget surprinzător.

Acestea sunt însă produse pentru care urmele minore de utilizare contează foarte puțin.

Un ghiveci ceramic, un suport metalic sau o jardinieră pot fi curățate și reutilizate fără ca funcționalitatea să fie afectată.

Mai mult, combinația dintre obiecte noi și second-hand poate crea o amenajare mai personală decât cumpărarea tuturor produselor din aceeași colecție.

6. Corpuri de iluminat

Veiozele, lampadarele, lustrele și alte corpuri de iluminat pot fi găsite în numeroase stiluri pe piața second-hand.

Mai ales dacă amenajezi o locuință cu buget redus, aceste obiecte pot avea un impact vizual mare fără să necesite o investiție similară cu cea pentru mobilier.

Verifică starea abajururilor, cablurile și elementele de prindere.

În cazul instalației electrice sau al unui corp de iluminat vechi, siguranța trebuie să aibă prioritate. Dacă există dubii asupra cablajului, acesta ar trebui verificat sau înlocuit de o persoană calificată înainte de utilizare.

7. Rafturi și soluții de depozitare

Garajul, balconul, cămara și magazia sunt spații în care funcționalitatea contează adesea mai mult decât aspectul perfect.

Rafturile metalice, dulapurile pentru scule, cutiile de depozitare sau sistemele modulare pot fi cumpărate second-hand dacă sunt în stare bună.

În cazul rafturilor, verifică:

stabilitatea;

sistemele de prindere;

urmele de rugină;

deformările;

greutatea pe care o pot susține.

Pentru un garaj sau o magazie, o zgârietură poate fi complet irelevantă dacă produsul este solid și funcțional.

8. Echipamente pentru întreținerea grădinii

O grădină presupune întreținere, iar lista de echipamente poate deveni rapid lungă.

Mașină de tuns iarba, trimmer, furtun, tambur, scarificator, tocător pentru resturi vegetale sau alte echipamente pot fi găsite și pe piața second-hand.

Întrebarea importantă este cât de des vei utiliza produsul.

Dacă ai nevoie de un anumit echipament doar de câteva ori pe an, poate fi dificil să justifici investiția într-un model nou și scump.

La produsele motorizate sau electrice, cere să le vezi funcționând înainte de cumpărare și verifică dacă există consumabile și piese compatibile disponibile.

9. Mobilier pentru balcon

Chiar și un balcon mic poate deveni un spațiu util dacă este amenajat inteligent.

O masă pliabilă, două scaune, câteva jardiniere și un corp mic de depozitare pot fi suficiente.

Produsele pentru balcon sunt interesante pe piața second-hand și pentru că proprietarii își schimbă frecvent amenajarea sau se mută într-o locuință în care dimensiunile nu mai sunt potrivite.

Înainte să cumperi, măsoară foarte atent balconul.

Nu te limita la lățime și lungime. Verifică deschiderea ușii, poziția ferestrelor și spațiul necesar pentru circulație.

10. Decorațiuni și obiecte pentru amenajare

Oglinzi, rame, tablouri, vaze, ceasuri, suporturi sau mici piese decorative sunt printre produsele pentru care merită să verifici anunțurile online.

În această categorie, second-hand poate însemna chiar avantajul de a găsi obiecte diferite de produsele disponibile în magazinele de masă.

O oglindă cu o ramă interesantă sau o piesă vintage poate deveni punctul central al unei camere.

Înainte să cumperi, verifică starea obiectului și costul transportului, mai ales în cazul produselor fragile.

Ce produse merită mai degrabă cumpărate noi

Faptul că vrei să amenajezi cu un buget redus nu înseamnă că orice produs trebuie cumpărat second-hand. Pentru anumite categorii, igiena, siguranța, eficiența energetică sau starea tehnică pot face varianta nouă mai potrivită.

În cazul produselor electrice, instalațiilor, echipamentelor care folosesc gaz sau al obiectelor cu rol important în siguranța locuinței, economia nu ar trebui să fie criteriul principal.

La fel, dacă diferența dintre prețul nou și cel second-hand este foarte mică, compară atent avantajele fiecărei variante înainte să alegi.

Pe Lajumate.ro poți descoperi anunțuri și oferte din categoria Casă și Grădină și poți compara produse pentru interior, exterior, bricolaj și amenajare.

Uneori vei decide că merită să cumperi nou. Alteori vei descoperi că produsul de care ai nevoie există deja, într-o stare bună și la un preț mai potrivit pentru bugetul tău.

Pentru că o casă frumoasă nu este cea în care toate lucrurile sunt noi. Este cea în care fiecare lucru cumpărat își justifică locul și prețul.