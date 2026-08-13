(P) Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI

Peste 5.000 de tranzacții imobiliare care ar fi trebuit finalizate prin credit ipotecar sunt blocate la nivel național, după indisponibilitatea sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI | Shutterstock

Valoarea creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată depășește 437,5 milioane de euro, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro pe baza statisticilor oficiale și a datelor din sistemul bancar din România.

În total, valoarea tranzacțiilor rezidențiale afectate de blocajul ANCPI în ultimele trei săptămâni depășește un miliard de euro. Peste 437 de milioane de euro în credite ipotecare, amânate

Blocarea sistemelor informatice ale ANCPI a afectat direct procesul de vânzare și cumpărare a locuințelor prin credit ipotecar.

Indisponibilitatea sistemelor face imposibilă sau întârzie realizarea unor operațiuni esențiale pentru finalizarea unei tranzacții imobiliare, printre care:

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· obținerea extraselor de carte funciară;

· intabularea dreptului de proprietate;

· înscrierea ipotecilor în favoarea instituțiilor finanțatoare.

Aceste etape sunt esențiale atât pentru transferul dreptului de proprietate, cât și pentru aprobarea și acordarea creditului ipotecar.

Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată pe termen nedeterminat depășește 437 de milioane de euro. Sunt afectate nu doar tranzacțiile cu locuințe noi, ci și achizițiile de locuințe realizate prin credit ipotecar, indiferent de anul finalizării proprietății.

Tranzacții imobiliare de peste un miliard de euro, afectate

Potrivit calculelor Ipotecare.ro, valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate în ultimele trei săptămâni din cauza blocajului informatic de la ANCPI depășește un miliard de euro.

Efectele nu se limitează însă la contractele de vânzare-cumpărare. Sunt afectate și alte operațiuni din piața imobiliară, precum livrarea unor proiecte rezidențiale noi, pre-

apartamentările în cazul locuințelor aflate în construcție, succesiunile și diferitele forme de transfer al dreptului de proprietate.

Aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar sunt amânate în fiecare săptămână

Impactul asupra pieței creditării este semnificativ. Pentru fiecare săptămână în care sistemele ANCPI rămân indisponibile, aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar sunt amânate.

Valoarea cumulată a acestor credite depășește 131 de milioane de euro pe săptămână.

„Situația actuală este una fără precedent și este mult mai gravă, extinzându-se mai departe de tranzacțiile cu locuințe noi purtătoare de TVA 9%. Fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este sinonimă cu aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate, cu o valoare cumulată de peste 131 de milioane de euro. La fel de important, blocarea și amânarea unei tranzacții pe termen indefinit aduce cu sine o multitudine de riscuri și chiar costuri adiționale, un broker de credite având capacitatea de a identifica rapid cele mai optime soluții în funcție de fiecare caz în parte”, afirmă Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Ce riscuri există pentru cumpărătorii care așteaptă aprobarea creditului ipotecar

Amânarea unei tranzacții imobiliare finanțate prin credit ipotecar poate genera probleme suplimentare atât pentru cumpărător, cât și pentru proprietarul care vinde locuința.

Printre principalele riscuri se numără:

· expirarea perioadei de valabilitate a antecontractului sau a promisiunii de vânzare;

· expirarea perioadei de pre-aprobare a creditului ipotecar;

· pierderea accesului la anumite produse de creditare cu dobândă preferențială;

· apariția unor costuri suplimentare;

· renunțarea cumpărătorului sau a vânzătorului la tranzacție;

· apariția unor eventuale litigii între părți.

Într-un astfel de context, cumpărătorii care au deja un credit ipotecar pre-aprobat ar trebui să verifice perioada de valabilitate a aprobării și condițiile în care aceasta poate fi prelungită în cazul în care tranzacția nu poate fi finalizată la termen.

Piața imobiliară din România a început 2026 cu mai puține tranzacții

Blocajul ANCPI apare într-un context în care piața imobiliară din România înregistra deja o scădere a numărului de tranzacții.

În primele șase luni din 2026, numărul locuințelor vândute în București și Ilfov a fost cu 1,4% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

La nivel național, vânzările rezidențiale înregistrate în primul semestru al anului 2026 au scăzut cu aproape 9% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor ANCPI.

Blocarea temporară a unor tranzacții prin credit ipotecar poate pune presiune suplimentară asupra volumului de vânzări din piața rezidențială, mai ales dacă întârzierile se prelungesc.

Ce pot face cei care caută o locuință în această perioadă

Chiar dacă finalizarea anumitor tranzacții poate fi întârziată, perioada de așteptare poate fi folosită pentru compararea ofertelor imobiliare, verificarea bugetului disponibil și analiza opțiunilor de finanțare.

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