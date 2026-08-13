Antena Căutare
Home News Economic (P) Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI

(P) Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI

Peste 5.000 de tranzacții imobiliare care ar fi trebuit finalizate prin credit ipotecar sunt blocate la nivel național, după indisponibilitatea sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 14:28 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 14:51
Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar, blocate după atacul cibernetic de la ANCPI | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Valoarea creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată depășește 437,5 milioane de euro, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro pe baza statisticilor oficiale și a datelor din sistemul bancar din România.

În total, valoarea tranzacțiilor rezidențiale afectate de blocajul ANCPI în ultimele trei săptămâni depășește un miliard de euro. Peste 437 de milioane de euro în credite ipotecare, amânate

Blocarea sistemelor informatice ale ANCPI a afectat direct procesul de vânzare și cumpărare a locuințelor prin credit ipotecar.

Indisponibilitatea sistemelor face imposibilă sau întârzie realizarea unor operațiuni esențiale pentru finalizarea unei tranzacții imobiliare, printre care:

Articolul continuă după reclamă
  • · obținerea extraselor de carte funciară;
  • · intabularea dreptului de proprietate;
  • · înscrierea ipotecilor în favoarea instituțiilor finanțatoare.

Aceste etape sunt esențiale atât pentru transferul dreptului de proprietate, cât și pentru aprobarea și acordarea creditului ipotecar.

Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată pe termen nedeterminat depășește 437 de milioane de euro. Sunt afectate nu doar tranzacțiile cu locuințe noi, ci și achizițiile de locuințe realizate prin credit ipotecar, indiferent de anul finalizării proprietății.

Tranzacții imobiliare de peste un miliard de euro, afectate

Potrivit calculelor Ipotecare.ro, valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate în ultimele trei săptămâni din cauza blocajului informatic de la ANCPI depășește un miliard de euro.

Efectele nu se limitează însă la contractele de vânzare-cumpărare. Sunt afectate și alte operațiuni din piața imobiliară, precum livrarea unor proiecte rezidențiale noi, pre-

apartamentările în cazul locuințelor aflate în construcție, succesiunile și diferitele forme de transfer al dreptului de proprietate.

Aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar sunt amânate în fiecare săptămână

Impactul asupra pieței creditării este semnificativ. Pentru fiecare săptămână în care sistemele ANCPI rămân indisponibile, aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar sunt amânate.

Valoarea cumulată a acestor credite depășește 131 de milioane de euro pe săptămână.

„Situația actuală este una fără precedent și este mult mai gravă, extinzându-se mai departe de tranzacțiile cu locuințe noi purtătoare de TVA 9%. Fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este sinonimă cu aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate, cu o valoare cumulată de peste 131 de milioane de euro. La fel de important, blocarea și amânarea unei tranzacții pe termen indefinit aduce cu sine o multitudine de riscuri și chiar costuri adiționale, un broker de credite având capacitatea de a identifica rapid cele mai optime soluții în funcție de fiecare caz în parte”, afirmă Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Ce riscuri există pentru cumpărătorii care așteaptă aprobarea creditului ipotecar

Amânarea unei tranzacții imobiliare finanțate prin credit ipotecar poate genera probleme suplimentare atât pentru cumpărător, cât și pentru proprietarul care vinde locuința.

Printre principalele riscuri se numără:

  • · expirarea perioadei de valabilitate a antecontractului sau a promisiunii de vânzare;
  • · expirarea perioadei de pre-aprobare a creditului ipotecar;
  • · pierderea accesului la anumite produse de creditare cu dobândă preferențială;
  • · apariția unor costuri suplimentare;
  • · renunțarea cumpărătorului sau a vânzătorului la tranzacție;
  • · apariția unor eventuale litigii între părți.

Într-un astfel de context, cumpărătorii care au deja un credit ipotecar pre-aprobat ar trebui să verifice perioada de valabilitate a aprobării și condițiile în care aceasta poate fi prelungită în cazul în care tranzacția nu poate fi finalizată la termen.

Piața imobiliară din România a început 2026 cu mai puține tranzacții

Blocajul ANCPI apare într-un context în care piața imobiliară din România înregistra deja o scădere a numărului de tranzacții.

În primele șase luni din 2026, numărul locuințelor vândute în București și Ilfov a fost cu 1,4% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

La nivel național, vânzările rezidențiale înregistrate în primul semestru al anului 2026 au scăzut cu aproape 9% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor ANCPI.

Blocarea temporară a unor tranzacții prin credit ipotecar poate pune presiune suplimentară asupra volumului de vânzări din piața rezidențială, mai ales dacă întârzierile se prelungesc.

Ce pot face cei care caută o locuință în această perioadă

Chiar dacă finalizarea anumitor tranzacții poate fi întârziată, perioada de așteptare poate fi folosită pentru compararea ofertelor imobiliare, verificarea bugetului disponibil și analiza opțiunilor de finanțare.

Pe HomeZZ.ro poți căuta și compara apartamente și case de vânzare din București și din principalele orașe din România, folosind filtre precum prețul, zona, numărul de camere sau suprafața.

Dacă intenționezi să cumperi o locuință prin credit, este util să analizezi în paralel atât proprietatea, cât și finanțarea necesară, pentru a avea o imagine cât mai realistă asupra bugetului total. Vezi proprietățile disponibile pe HomeZZ.ro și găsește locuința potrivită pentru bugetul tău.

(P) Electronice second-hand: 8 verificări pe care să le faci înainte să cumperi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Observatornews.ro "Strigoii" bântuie de două nopți un sat din Buzău. Oamenii nu mai dorm de frică: "Se sperie și câinii" "Strigoii" bântuie de două nopți un sat din Buzău. Oamenii nu mai dorm de frică: "Se sperie și câinii"
Antena 3 O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
SpyNews Mirela Retegan și fiica ei au dezvăluit cum le-a schimbat Asia Express! Au plecat mamă și fiică și s-au întors prietene Mirela Retegan și fiica ei au dezvăluit cum le-a schimbat Asia Express! Au plecat mamă și fiică și s-au întors prietene
Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Mads Mikkelsen într-un rol memorabil. Vezi filmul premiat la Oscar „Încă un rând" în AntenaPLAY. O poveste captivantă despre alegeri și sensul vieții!
Comentarii


Citește și
Când va începe să scadă inflația și să revină prețurile la normal! Anunțul oficial făcut de BNR
Când va începe să scadă inflația și să revină prețurile la normal! Anunțul oficial făcut de BNR
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Harta prețurilor imobiliare: cele 5 zone din București cu cea mai rapidă creștere din ultimii 5 ani
(P) Harta prețurilor imobiliare: cele 5 zone din București cu cea mai rapidă creștere din ultimii 5 ani
Natalia Oreiro și Facundo Arana, întâlnire de gradul 0 la premiera noului film al actriței din Uruguay
Natalia Oreiro și Facundo Arana, întâlnire de gradul 0 la premiera noului film al actriței din Uruguay Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Incendiu puternic lângă Năvodari. Fumul gros se vede de la distanță. Patru autospeciale ISU intervin
Incendiu puternic lângă Năvodari. Fumul gros se vede de la distanță. Patru autospeciale ISU intervin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Ciobaniada amenință Bucureștiul. Turme de animale, remorci cu bălegar și utilaje agricole vor lua cu asalt Piața Victoriei
Ciobaniada amenință Bucureștiul. Turme de animale, remorci cu bălegar și utilaje agricole vor lua cu asalt... Jurnalul
Cele mai ambițioase vedete s-au născut în zodia Berbec! Dacă ești femeie Berbec, ai și tu toate calitățile lor
Cele mai ambițioase vedete s-au născut în zodia Berbec! Dacă ești femeie Berbec, ai și tu toate calitățile lor Kudika
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci.. Redactia.ro
Români, revoltați că au dat 1.500 de euro la un hotel de patru stele în Bulgaria:
Români, revoltați că au dat 1.500 de euro la un hotel de patru stele în Bulgaria: "Am primit ventilatoare" Observator
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor
Plante care te pot ajuta să dormi. Pot asigura un somn mai odihnitor MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x