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Motivul pentru care Vierme a lipsit de la reuniunea Animal X. Fanii au primit explicații de la Șerban Copoț

Formația Animal X a concertat în fața a mii de fani, însă odată ce artiștii au intrat pe scenă fanii au observat imediat lipsa unui membru al trupei. Ce s-a întâmplat cu Vierme?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 16:43 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 07:53
Motivul pentru care Vierme a lipsit de la reuniunea Animal X. Fanii au primit explicații de la Șerban Copoț | facebook
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Reuniunea Animal X, fără unul dintre membrii emblematici. De ce nu a putut ajunge Laurențiu „Vierme” Penca.

Motivul pentru care Vierme a lipsit de la reuniunea Animal X

Revenirea trupei Animal X pe scenă a fost un moment plin de nostalgie pentru fanii care au crescut cu piesele formației în anii 2000. Publicul a retrăit atmosfera de odinioară, însă unul dintre membrii cunoscuți ai grupului a lipsit. Este vorba despre Laurențiu „Vierme” Penca, a cărui absență a fost remarcată imediat.

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După spectacol, mulți dintre cei prezenți și-au exprimat curiozitatea pe rețelele sociale și au vrut să afle motivul pentru care artistul nu a participat la reuniune.

Înainte de eveniment, Șerban Copoț, cunoscut sub numele de Hienă, a oferit câteva explicații despre lipsa fostului său coleg. Potrivit acestuia, Laurențiu Penca și-ar fi dorit să participe și a încercat să rezolve anumite situații personale pentru a putea fi prezent.

În cele din urmă, problemele respective nu i-au permis să ajungă. Șerban Copoț nu a oferit însă detalii despre natura acestora, iar Vierme nu a făcut, până acum, declarații publice suplimentare pe acest subiect.

După ce artistul nu a apărut alături de foștii săi colegi, au apărut și speculații privind o posibilă ceartă în interiorul trupei.

Declarațiile lui Șerban Copoț au exclus însă această variantă. Din informațiile făcute publice, între membrii formației nu există un conflict care să fi determinat absența lui Vierme. Motivul invocat a fost unul strict personal.

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Pentru fanii Animal X, lipsa lui Laurențiu Penca a fost cu atât mai vizibilă cu cât formula Hienă, Vierme și Șopârlă a rămas una dintre cele mai recognoscibile din muzica românească a anilor 2000.

Piesele Animal X au readus nostalgia anilor 2000

Chiar dacă formația nu a fost prezentă în formula completă, momentul a avut un impact puternic asupra publicului. Melodii precum „N-am crezut”, „Pentru ea”, „Balada” și „Mai mult ca oricând” au fost primite cu entuziasm, iar spectatorii au cântat alături de artiști.

Reuniunea a demonstrat că, la mai bine de două decenii de la perioada de glorie a formației, piesele Animal X încă reușesc să trezească amintiri și emoții puternice.

În ceea ce îl privește pe Laurențiu „Vierme” Penca, rămâne de văzut dacă acesta va putea fi prezent la o viitoare reuniune. Deocamdată, singura explicație oferită este că anumite probleme personale l-au împiedicat să participe, fără ca situația să aibă legătură cu o eventuală neînțelegere între foștii membri ai trupei.

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