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Bianca Drăgușanu, surpriză după despărțirea de Gabi Bădălău. Cu cine s-a afișat vedeta într-o ipostază neașteptată

Bianca Drăgușanu a fost surprinsă într-o ipostază apropiată alături de un bărbat misterios, după despărțirea de Gabi Bădălău. Cine este acesta?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 18:11 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 18:16
Bianca Drăgușanu, surpriză după despărțirea de Gabi Bădălău. Cu cine s-a afișat vedeta într-o ipostază neașteptată | Instagram
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Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit din nou. Relația lor, care a durat aproximativ șase ani, a fost marcată de numeroase împăcări și separări, iar cei doi au trecut de-a lungul timpului prin mai multe momente tensionate. De această dată, însă, pare că vedeta este decisă să își vadă de propria viață.

Bianca Drăgușanu, surpriză după despărțirea de Gabi Bădălău

La scurt timp după ce s-a aflat că relația cu Gabi Bădălău a ajuns din nou la final, Bianca Drăgușanu și-a surprins fanii cu o imagine în care apare în compania unui alt bărbat. Fotografia a atras imediat atenția urmăritorilor, mai ales datorită ipostazei apropiate în care cei doi au fost surprinși.

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Vedeta este foarte activă în mediul online, iar una dintre cele mai recente apariții ale sale a stârnit numeroase reacții. Bianca s-a fotografiat alături de un bărbat, într-o ipostază apropiată. Acesta a preferat să nu își arate chipul în fotografie, deși a fost menționat în postarea publicată de divă.

În imagine, bărbatul apare cu spatele și o ține pe Bianca în brațe. Detaliul a fost suficient pentru ca admiratorii vedetei să înceapă să speculeze în secțiunea de comentarii cu privire la o posibilă relație între cei doi.

Cu cine s-a afișat vedeta într-o ipostază neașteptată

Apariția vine într-un moment în care Bianca Drăgușanu se află din nou în atenția publicului după despărțirea de Gabi Bădălău. Relația celor doi a fost una intens mediatizată de-a lungul anilor, iar numeroasele împăcări și despărțiri au alimentat constant interesul publicului.

Totuși, în realitate, lucrurile ar fi mai puțin spectaculoase decât au presupus unii dintre urmăritorii vedetei. Bărbatul care apare în fotografia recentă nu este o prezență nouă în viața Biancăi. Acesta face parte de mai mulți ani din cercul apropiat al vedetei și a apărut în repetate rânduri în fotografii alături de ea.

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Prin urmare, imaginea publicată recent nu reprezintă neapărat dovada unei noi relații sentimentale. Ipostaza în care cei doi apar, însă, a fost suficient de apropiată pentru a stârni curiozitatea fanilor, mai ales în contextul proaspetei despărțiri de Gabi Bădălău.

Bianca Drăgușanu nu a oferit, cel puțin până acum, explicații suplimentare cu privire la fotografia care a generat speculații în mediul online. Vedeta continuă să fie activă pe rețelele sociale și pare să-și concentreze atenția asupra propriei vieți.

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