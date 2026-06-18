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(P) Damian Drăghici a transformat oalele și tigăile în instrumente muzicale. Spectacolul inedit ce a surprins călătorii din metrou

Călătorii care au trecut prin stația de metrou Piața Unirii pe 7 iunie au avut parte de o surpriză neașteptată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 11:24 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 11:37
Disponibil acum și în Kaufland - brandul Silvercrest îți face viața ușoară. | Kaufland România
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La initiațiva Kaufland România peronul s-a transformat pentru câteva zeci de minute într-o adevărată scenă de spectacol unde muzica, improvizația și buna dispoziție au fost ingredientele principale.

În centrul evenimentului s-a aflat Damian Drăghici, unul dintre cei mai apreciați artiști români, care a demonstrat că ritmul poate fi creat din cele mai neașteptate obiecte. Alături de echipa sa, artistul a folosit ustensile de bucătărie Silvercrest pe post de instrumente muzicale, oferind publicului două reprezentații pline de energie și originalitate.

Evenimentul a avut rolul de a marca prezența produselor Silvercrest și în magazinele Kaufland România, însă organizatorii au ales o abordare complet diferită față de promovarea clasică. În locul unei prezentări convenționale, s-a mizat pe creativitate, improvizație și interacțiune directă cu oamenii.

Totul s-a desfășurat spontan, într-o atmosferă relaxată. Ritmurile simple dar captivante au atras rapid atenția celor aflați în tranzit. Mulți s-au oprit din drum, au filmat momentele spectaculoase și au intrat în jocul propus de artiști, transformând o zi obișnuită într-o experiență memorabilă.

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În spatele acestei activări se află filosofia Silvercrest, un brand care dezvoltă produse gândite pentru a simplifica activitățile de zi cu zi și pentru a aduce mai mult confort în viața oamenilor. De la electrocasnice și echipamente pentru bucătărie până la soluții practice pentru casă, produsele Silvercrest sunt create pentru a economisi timp și pentru a transforma sarcinile obișnuite în experiențe mai simple și mai plăcute.

Brandul se bazează pe trei valori esențiale: conectare, inspirație și accesibilitate. Ideea este simplă: tehnologia și inovația trebuie să lucreze în favoarea oamenilor, fără complicații inutile. Tocmai de aceea, produsele Silvercrest sunt apreciate pentru combinația dintre performanță, fiabilitate și design intuitiv.

Acestea pot fi găsite acum și în magazinele Kaufland, ceea ce înseamnă că vor fi și mai accesibile pentru consumatori. Evenimentul organizat la metrou a fost o modalitate originală de a transmite un mesaj care să rămână.

Dacă nu ai fost prezent la Piața Unirii și vrei să vezi cum au reușit Damian Drăghici și colegii săi să transforme simple ustensile de bucătărie într-un adevărat show muzical, merită să urmărești imaginile surprinse la eveniment. Este genul de moment care demonstrează că inspirația poate apărea oriunde, iar obiectele folosite zilnic pot deveni, pentru câteva minute, vedetele unui spectacol pe care nimeni nu îl aștepta.

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