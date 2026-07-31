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Ce diferență de vârstă este între Olga Verbițchi și soțul ei, Vladimir Cebotaru. Cu câți ani este mai mare artista

Olga Verbițchi, câștigătoarea sezonului 6 X Factor, s-a căsătorit recent cu alesul inimii ei. Vladimir Cebotaru și Olga au avut o nuntă de vis, însă în mediul online au existat critici referitoare la vârsta lui. Olga a oferit un răspuns, precizând care este diferența de vârstă dintre ea și soțul ei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 16:34 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 16:41
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Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit | TikTok
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Olga Verbițchi a intrat în atenția publicului încă din adolescență, când a fost desemnată câștigătoarea X Factor 2016. La 10 de ani de succesul muzical, Olga a bifat o reușită pe plan personal: căsătoria. După ce ea și Vlad Cebotaru și-au unit destinele într-un eveniment cu fast, au existat voci care au criticat diferența de vârstă. Olga a transmis un mesaj celor care au avut comentarii referitoare la vârstă, precizând că este cu doar 4 ani mai mare decât soțul ei.

Artista din Republica Moldova a precizat că ea are 25 de ani și că Vlad are 21 și s-au căsătorit pentru că simt că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Ce diferență de vârstă este între Olga Verbițchi și soțul ei, Vladimir Cebotaru. Câștigătoarea X Factor le-a răspuns celor care au comentat fotografiile de la nuntă spunând că sunt „mama și copilul”

„Eu nu știu cum este în familiile celor care comentează că soțul meu arată ca un copil și că este un copil. Bunicul meu s-a căsătorit la 18 ani cu bunica mea și la 19 deja o aveau pe mama. Părinții mei la fel. Mama mea s-a căsătorit la 19 ani. Eu am 25 de ani deja, iar soțul meu are 21. Eu nu înțeleg care este chestia asta cu vârsta, dacă întâlnești persoana potrivită și simți că este omul tău, e cel mai bun prieten într-o persoană, de ce trebuie să aștepți? Eu înțeleg că nu aveți de ce să vă luați că suntem perfecți, minunați și superbi. Dar e prea mult!”, a spus câștigătoarea sezonului 6 X Factor, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

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„Eu nu-i înțeleg pe oamenii care comentează de genul: „Asta e mama cu copilul”, ”E mama lui?”. În primul rând, diferența dintre noi este de doar 4 ani. Ca să știți. În al doilea rând, e major. În al treilea rând, ambii suntem foarte tinerei”, a mai spus Olga.

Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit religios în vara lui 2026.

Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru, în mire și mireasa

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