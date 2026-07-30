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Momente grele pentru Rikito Watanabe. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a ajuns de urgență pe mâna medicilor

Rikito Watanabe i-a îngrijorat pe fani după ce a ajuns pe mâna medicilor și a publicat imagini din spital. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a transmis și un mesaj despre starea sa de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 13:08 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 13:18
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Momente grele pentru Rikito Watanabe. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a ajuns de urgență pe mâna medicilor | Antena 1
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Rikito Watanabe trece prin momente dificile. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite, care poate fi urmărit și în emisiunea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, a ajuns pe mâna medicilor și și-a îngrijorat fanii după ce a publicat imagini din spital.

Momente grele pentru Rikito Watanabe

Vedeta a postat în mediul online mai multe fotografii și filmări în care apare întins pe un pat de spital, cu o perfuzie montată la mână. Deși a încercat să își păstreze optimismul și nu și-a pierdut zâmbetul, imaginile au stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, care i-au transmis mesaje de încurajare și i-au urat însănătoșire grabnică.

În ultima perioadă, Rikito Watanabe a acceptat provocarea de a participa la emisiunea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, prezentată de Nea Mărin. Mai mult decât atât, acesta are și rolul de căpitan de echipă, coordonându-i pe ceilalți concurenți în misiunile pe care le au de îndeplinit în diferite locuri din țară.

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Cu toate acestea, starea sa de sănătate pare să îi fi dat bătăi de cap. În mesajul publicat pe rețelele sociale, Rikito le-a transmis urmăritorilor că se află pe drumul spre recuperare, însă procesul va dura și i-a îndemnat pe toți să fie atenți la propria sănătate.

„Aveți grijă de voi. Din nou cu perfuzia. Așa, încet, încet îmi revin. Eu nu mai beau. Te pup, la revedere”, a transmis Rikito Watanabe în mediul online.

Fostul concurent de la Chefi la Cuțite nu a dorit să ofere detalii despre motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici despre diagnosticul primit. Astfel, nu se știe dacă este vorba despre o problemă de sănătate mai veche sau despre un episod apărut recent. Cert este că mesajul său i-a liniștit parțial pe fani, după ce a dat de înțeles că starea lui se îmbunătățește treptat.

Cum a reușit Rikito Watanabe să slăbească 25 de kilograme

În ultimii ani, Rikito Watanabe a trecut și printr-o transformare fizică impresionantă. Acesta a povestit că a decis să își schimbe stilul de viață înainte de filmările pentru emisiunea lui Nea Mărin, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Motivat de colegii săi de platou, Rikito a început un regim alimentar și a mers constant la sală. La finalul filmărilor, acesta reușise să scape de nu mai puțin de 25 de kilograme.

„Mă uitam că am numai sportivi în jurul meu. Domnul Liviu a făcut box și arată bine, domnul Andrei joacă fotbal, domnul Sonny e circar, iar de Nea Mărin nici nu mai vorbesc. Eu eram singurul gras din echipă și m-am gândit că nu se mai poate așa ceva. Eu am fost așa și când eram mic, trebuie să depun eforturi ca să scap de kilograme. M-am apucat înainte să începem filmările de regim, am fost și la sală, iar după ce am terminat de filmat aveam cu 25 de kg mai puțin. Unele nu se vedeau așa bine, pentru că purtam tricouri largi”, a povestit Rikito Watanabe.

Transformarea sa a fost apreciată de fani, iar acum aceștia speră ca fostul concurent de la Chefi la Cuțite să se recupereze cât mai repede și să revină în formă.

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