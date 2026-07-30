După retragerea din lumea artistică, Anemona Niculescu și-a schimbat complet direcția profesională.

Ce mai face și cum arată în prezent Anemona Niculescu, fosta membră a trupei A.S.I.A. Ce meserie spectaculoasă are | Hepta

La începutul anilor 2000, Anemona Niculescu făcea parte din trupa A.S.I.A., una dintre cele mai iubite formații din România.

După ce s-a retras din industria muzicală, fosta membră a trupei A.S.I.A. a devenit profesor universitar și, totodată, s-a specializat în nutriție și regenarare celulară, potrivit Cancan. Însă, în această primăvară, Anemona Niculescu a revenit pe scenă la concertul aniversar al formației.

Recent, artista a transmis un mesaj emoționant după moartea actorului Ioan Isaiu, alături de care a jucat în telenovela celebră „Secretul Mariei”.

Citește și: Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”

Articolul continuă după reclamă

Ce mesaj emoționant a transmis Anemona Niculescu după moartea actorului Ioan Isaiu

Anemona Niculescu și Ioan Isaiu au fost protagoniștii în telenovela românească „Secretul Mariei”. După vestea morții actorului, artista a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, care a emoționat admiratorii.

„Drum lin, Ioan... Am construit împreună un proiect mare, greu și frumos – <<Secretul Mariei>>. Timpul trece, dar anumite etape și oameni rămân parte din povestea noastră. Plouă astăzi. Odihnește-te în pace!”, a scris Anemona Niculescu pe Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu ce se ocupă Anemona Niculescu în prezent: „Fac naveta”

Anemona Niculescu a făcut parte din A.S.I.A. pentru o perioadă relativ scurtă, însă a contribuit la succesul formației într-o perioadă în care trupa domina topurile muzicale și scenele din România.

După ce a renunțat la cariera muzicală, Anemona Niculescu a ales un drum complet diferit. Potrivit Cancan, în prezent este profesor universitar și predă la trei instituții de învățământ superior. Conform declarațiilor sale, artista este și mamă.

„Predau la trei universități. Predau actorie la Facultatea de Arte a Universității Hyperion, predau engleză la Academia de Poliție din București și la Universitatea Maritimă din Constanța. Fac naveta. Patru-cinci zile pe săptămână sunt la Constanța și două zile sunt la București. Acolo locuiesc cu copilul. În aceste două zile, când eu sunt la București, el e îngrijit de părinții mei”, a dezvăluit Anemona Niculescu, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: O mai ții minte pe Elena Vasile, una dintre vocile care făcea furori la începutul anilor 2000 în trupa HO-RA? Cât de schimbată e

Totodată, Anemona Niculescu îmbină activitatea didactică cu cea din domeniul nutriției și al regenerării celulare. A urmat cursuri în Statele Unite, a scris cărți și articole de specialitate și și-a continuat permanent studiile.

De asemenea, este licențiată în Litere, precum și în Teatru și Film, este doctor în Studii Teatrale Aplicate și a predat, de-a lungul anilor, actorie, limba engleză și discipline de specialitate. A fost traducător în cadrul Agenției Naționale Antidoping și a participat la numeroase conferințe și simpozioane naționale și internaționale, mai notează Cancan.

Trupa A.S.I.A., revenire emoționantă pe scenă

Deși acum are o carieră solidă în cu totul alte domenii, Anemona Niculescu nu și-a uitat niciodată trecutul artistic.

În luna aprilie 2026, artista a urcat din nou pe scenă alături de Anca Neacșu, Sorana Darclee și Iana Novac în spectacolul „A.S.I.A. – Istoria unui fenomen pop”, găzduit de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Evenimentul le-a oferit ocazia fanilor de a le vedea din nou împreună pe cele patru artiste și a readus emoția hiturilor care au marcat începutul anilor 2000. Revenirea Anemonei Niculescu pe scenă a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările