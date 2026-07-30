Cine este Andreea Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei. Bruneta activează în domeniul sportului și este mama unui băiețel

Florin Ristei trăiește începutul unei noi povești de dragoste. Andreea Ramona este noua iubită a artistului. Cei doi s-au afișat împreună pe rețelele sociale.

Andreea Ramona este un instructor de fitness cunoscut în domeniu. Bruneta promovează un stil de viață sănătos în mediul online și are un corp de invidiat.

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Cine este Andreea Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei. Bruneta este mama unui băiețel

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În 2016, Ramona a devenit mama unui băiețel, iar în prezent este o mamă mândră, care își iubește nespus copilul: „Ai apărut în viața mea, fix când aveam cea mai mare nevoie de tine. Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată și necondiționată, mi-ai luminat fiecare zi cu zâmbetul tău și mi-ai liniștit, seară de seară, privindu-mă cu ochii ăia mari și negri, cei mai frumoși din lumea întreagă. Ești toată inima mea, ești bărbățelul meu perfect și te iubesc de nu mai pot. Mândră și recunoscătoare”, este unul dintre mesajele pe care Ramona i le-a transmis fiului său în mediul online.

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În trecut, Andreea Ramona a mai apărut în lumea mondenă la brațul fostului iubit: Vincenzo Castellano. După despărțirea de fostul soț al Antoniei, Ramona și-a păstrat viața privată departe de lumina reflectoarelor, până de curând, când s-a simțit pregătită să-și expună noua poveste de iubire.

Florin Ristei, imagini de senzație alături de noua lui iubită. Ce surpriză i-a făcut Ramonei de ziua de naștere: „Sunt recunoscătoare”

Florin Ristei și Andreea Ramona au postat fotografii în care apar în ipostaze romantice, făcând astfel publică relația lor.

Andreea Ramona și-a sărbătorit ziua de naștere în vacanță, alături de o gașcă de prieteni și de iubitul ei. Florin Ristei i-a cântat „La mulți ani!” și i-a adus tortul aniversar. Ramona a postat pe Instagram fotografii de la petrecerea aniversară, precizând că este recunoscătoare pentru tot ce are în prezent.

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Ramona a mai publicat pe Instagram un scurt videoclip cu priveliștea ei de seară:iubitul la volan, luna plină în zare și pe fundal melodia „Cerșetori de iubire” a lui Florin Ristei.

Povestea de dragoste dintre Florin Ristei și Ramona este la început, cei doi afișându-se împreună în această vară.

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