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Cum arată Adelina Chivu în costum de baie la 44 de ani. Imaginea fără precedent cu soția lui Cristi Chivu a făcut furori

Adelina Chivu a fost surprinsă pe o plajă din Mykonos într-o apariție rară, care a atras imediat atenția!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 09:11 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 09:36
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Cum arată Adelina Chivu în costum de baie la 44 de ani. Imaginea fără precedent cu soția lui Cristi Chivu a făcut furori | Hepta
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În luna iunie, Adelina și Cristi Chivu au profitat de câteva zile de relaxare în Grecia, unde au participat și la un eveniment special în calitate de nași, potrivit Libertatea.

Departe de agitația cotidiană, cuplul și-a făcut timp și pentru câteva ore de plajă, iar, cu această ocazie, soția antrenorului a surprins într-o apariție rară în costum de baie. Iată cât de bine arată!

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Adelina Chivu, apariție rară în costum de baie pe o plajă din Mykonos

În apariția rară din timpul concediului, Adelina Chivu a optat pentru un costum de baie întreg, negru, pe care l-a completat cu o rochie transparentă în aceeași nuanță. Soția lui Cristi Chivu apare rar în astfel de ipostaze, așa că, pe tot parcursul șederii pe plajă, a preferat să rămână, în mare parte, îmbrăcată și să petreacă timpul sub umbrelă, într-o atmosferă relaxată, alături de soțul ei, notează sursa citată mai sus.

IMAGINEA CU ADELINA CHIVU ÎN COSTUM DE BAIE AICI:

Ținuta aleasă a fost în acord cu stilul discret pe care Adelina Chivu îl adoptă de obicei și în aparițiile sale publice sau în mediul online. Cu toate acestea, vedeta preferă să împărtășească imagini din viața de familie, proiectele sale sau călătorii.

Libertatea notează că ultima imagine în care soția lui Cristi Chivu a apărut în costum de baie a fost postată în urmă cu aproximativ șase ani.

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Ce intervenții estetice are Adelina Chivu

Adelina Chivu are 44 de ani și se menține într-o formă fizică impecabilă. Pentru a arăta atât de bine, vedeta și-a schimbat alimentația și face sport, astfel că rezultatele siunt vizibile.

De asemenea, soția lui Cristi Chivu ar fi apelat, în urmă cu ceva timp, la medicul estetician, care i-a făcut câteva modificări la nivelul feței. Este vorba despre o augmentare a buzelor și o definire a pomeților. Ea a ales să facă asta pentru a-și îmbunătăți trăsăturile, mai notează sursa citată mai sus.

Adelina și Cristi Chivu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 17 ani. Au împreună două fete adolescente și formează una dintre cele mai admirate căsnicii din showbizul românesc.

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