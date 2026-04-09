(P) Top 5 magazine cu echipamente și sisteme de irigare la prețuri avantajoase

Alegerea unui sistem de irigare nu se rezumă la a cumpăra un furtun și un pistol de stropit. Dacă ai o grădină cât de cât serioasă, ai nevoie de componente compatibile între ele, disponibile în stoc, și de preferință dintr-un singur loc.

Problema e că piața e fragmentată: unii vând doar accesorii mărunte, alții au sisteme complete dar la prețuri exagerate, iar alții au gamă bună pe hârtie, dar stocul e o loterie. Am trecut prin ofertele celor mai relevante magazine din România și am filtrat pe baza a câteva criterii concrete: varietatea gamei, accesibilitatea prețurilor, disponibilitatea în stoc și nivelul de detaliu tehnic oferit.

1. Leroy Merlin – Gamă completă, de la componente la sisteme integrate

Dacă există un singur magazin unde poți acoperi 90% dintr-un proiect de irigare într-o singură comandă, acela e Leroy Merlin. Categoria de sisteme de irigare depășește 850 de produse și acoperă absolut toate tipurile de instalații: irigare prin picurare, irigare subterană, aspersoare de suprafață, programatoare digitale, conectori rapizi, teava poroasă și kit-uri de răcire prin ceață.

Gama acoperă simultan segmentul accesibil și cel premium, fără goluri vizibile între ele. Brandul propriu Geolia asigură consistent segmentul mediu – adaptoare, furtunuri de gradină, suporturi, microaspersoare – cu recenzii solide de la utilizatori reali. La capătul tehnic al gamei găsești programatoare digitale cu alimentare pe baterie, electrovane și senzori de umiditate, suficiente pentru o automatizare completă a grădinii.

Articolul continuă după reclamă

Un avantaj pe care puțini retaileri îl pot replica: disponibilitate în 25 de magazine fizice din toată țara. Poți verifica fizic compatibilitatea conectorilor sau diametrul unui tub înainte de a cumpăra.

2. Dedeman – Accesibilitate, rețea natională și gamă solidă pentru irigare de bază

Rețeaua națională de magazine și prețurile competitive îl fac o alegere foarte rațională pentru instalații de irigare rezidențiale fără complexitate ridicată. Furtunuri, pistoale de stropit, tamburi echipați, conectori – găsești majoritatea produselor ce țin de irigarea clasică la prețuri de multe ori sub media pieței.

Nu vei găsi aici programatoare sofisticate sau sisteme complete de irigare subterană cu senzori de umiditate, dar pentru irigarea clasică a unui lot sau grădini de dimensiuni medii, oferta e suficientă.

Stocul variază între magazine, deci verificarea online înainte de deplasare rămâne un pas recomandat.

3. Depozitul de irigații – Specializare reală și profunzime de gamă

Depozitul de Irigații intră în această listă dintr-un motiv simplu: e singurul magazin din top care face exclusiv asta. Specializarea se vede în profunzimea gamei – nu găsești doar produse de larg consum, ci și componente tehnice pentru sisteme profesionale: electrovane, controlere pentru zone multiple, filtre de linie, racorduri de înaltă presiune și tuburi PE pentru instalații îngropate.

Dacă ai un proiect mai ambițios – o grădină mare, un sistem pe zone, automatizare completă cu programator central – Depozitul de Irigații oferă exact nivelul de detaliu tehnic de care ai nevoie. Asistența tehnică e un diferențiator real: spre deosebire de un retailer generalist, personalul știe să răspundă la întrebări despre debite, presiuni de lucru și compatibilitate între componente.

Dezavantajul față de primele două e că prezența fizică e limitată. Cea mai mare parte a comenzilor se fac online, cu tot ce presupune asta ca termen de livrare.

4. eMAG – Varietate mare, prețuri competitive, dar verificarea compatibilității e pe tine

eMAG nu vinde sisteme de irigare în sens propriu – vinde produse din zeci de branduri și furnizori, ceea ce e atât avantajul, cât și dezavantajul platformei. Varietatea e greu de egalat: găsești de la benzi de picurare până la stații de pompare și sisteme complete pentru sere, totul într-un singur coș de cumpărături.

Prețurile sunt adesea cele mai competitive de pe piață, mai ales în perioadele promoționale. Recenziile verificate de utilizatori sunt un instrument util real: îți spun dacă un conector cedează după două sezoane sau dacă un programator are interfața intuitivă.

Problema e că platforma nu filtrează compatibilitatea componentelor. Poți comanda un conector rapid și un furtun din branduri diferite care se dovedesc incompatibile la montaj. Dacă nu ești familiarizat cu sistemele de irigare, riști să ajungi cu un coș de piese care nu comunică între ele.

5. Accesorii de gradină – Nișă clară și produse pentru gradina ornamentală

Accesorii de Grădină se adresează unui segment specific: grădinari care pun accent pe plante ornamentale, jardiniere și grădini decorative unde irigarea prin picurare e soluția dominantă. Gama de irigare e construită în jurul acestei nișe – picurătoare reglabile, conectori pentru ghivece, mini-aspersoare, seturi de pornire pentru balcon sau terasă.

Nu vei găsi componente pentru sisteme mari sau instalații subterane, dar nu asta e misiunea magazinului. Dacă ai o grădină de flori, o terasă cu zeci de ghivece sau un sistem de irigare pentru răsadnițe, găsești componente specifice.