Bujorul a fost declarat floarea națională a României. Domină vânzările de primăvară

Bujor, desemnat oficial floarea națională a României prin Legea nr. 285/2022, este vedeta sezonului de primăvară în magazinele online.

Bujor nu este doar una dintre cele mai iubite flori ale primăverii, ci și un adevărat fenomen în comerțul online. În fiecare an, odată cu apariția lor în florării și pe platformele de livrare, comenzile cresc vizibil, iar clienții sunt dispuși să cheltuie mai mult pentru buchete și aranjamente speciale care includ bujori.

Potrivit comercianților din domeniu, comenzile care conțin aceste flori au valori considerabil mai mari decât media obișnuită.

Practic, atunci când oamenii aleg bujori, nu cumpără doar un simplu buchet, ci optează de cele mai multe ori pentru variante premium sau combinații elegante cu alte flori de sezon. În plus, clienții care comandă bujori revin mai des și investesc mai mult în cadouri florale.

Succesul lor vine și din simbolistica aparte pe care o au în România. Bujorii sunt asociați cu momente importante, aniversări, nunți sau gesturi romantice, motiv pentru care mulți îi aleg spontan atunci când vor să ofere un cadou elegant.

Florile în nuanțe de roz, corai și roșu rămân cele mai populare, mai ales în aranjamente sofisticate sau buchete voluminoase.

Cererea mare pentru bujori îi determină pe producători să investească serios în cultivarea lor. Floris Co, de exemplu, cultivă în sera sa din zona Vitan mai multe soiuri de bujori, alături de alte flori decorative, iar o parte dintre acestea ajung și pe piețele externe din Europa.

Popularitatea florii este celebrată și prin evenimente dedicate. În fiecare an, pe 15 mai, este marcată Ziua Bujorului Românesc, iar în mai multe regiuni din țară sunt organizate festivaluri și expoziții care promovează atât frumusețea florii, cât și importanța protejării ei.

Din punct de vedere comercial, bujorii au toate ingredientele unui produs de succes: apar pentru o perioadă scurtă, atrag imediat atenția prin aspectul spectaculos și creează senzația de exclusivitate. Tocmai această combinație îi face atât de căutați în lunile de primăvară.

Pentru cei care își doresc să păstreze florile proaspete cât mai mult timp, specialiștii recomandă câteva trucuri simple. Tulpinile trebuie tăiate oblic înainte de a fi puse în apă, iar apa din vază ar trebui schimbată la una sau două zile. De asemenea, este important ca bujorii să fie ținuți departe de lumina directă a soarelui și de curenții de aer. Frunzele care ajung sub nivelul apei trebuie îndepărtate, pentru a evita deteriorarea rapidă a florilor.

Cu puțină grijă, bujorii își pot păstra aspectul spectaculos mai multe zile și pot transforma orice încăpere într-un spațiu elegant și plin de culoare.