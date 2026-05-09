Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina Bujorul a fost declarat floarea națională a României. Domină vânzările de primăvară

Bujorul a fost declarat floarea națională a României. Domină vânzările de primăvară

Bujor, desemnat oficial floarea națională a României prin Legea nr. 285/2022, este vedeta sezonului de primăvară în magazinele online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 09 Mai 2026, 12:04 | Actualizat Sambata, 09 Mai 2026, 12:06
Bujorul a fost declarat floarea națională a României. Domină vânzările de primăvară | Shutterstock
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bujor nu este doar una dintre cele mai iubite flori ale primăverii, ci și un adevărat fenomen în comerțul online. În fiecare an, odată cu apariția lor în florării și pe platformele de livrare, comenzile cresc vizibil, iar clienții sunt dispuși să cheltuie mai mult pentru buchete și aranjamente speciale care includ bujori.

Bujorul a fost declarat floarea națională a României

Potrivit comercianților din domeniu, comenzile care conțin aceste flori au valori considerabil mai mari decât media obișnuită.

Practic, atunci când oamenii aleg bujori, nu cumpără doar un simplu buchet, ci optează de cele mai multe ori pentru variante premium sau combinații elegante cu alte flori de sezon. În plus, clienții care comandă bujori revin mai des și investesc mai mult în cadouri florale.

Articolul continuă după reclamă

Succesul lor vine și din simbolistica aparte pe care o au în România. Bujorii sunt asociați cu momente importante, aniversări, nunți sau gesturi romantice, motiv pentru care mulți îi aleg spontan atunci când vor să ofere un cadou elegant.

Citește și: De ce nu există mamifere albastre. Răspunsul la care mulți nu se gândesc

Florile în nuanțe de roz, corai și roșu rămân cele mai populare, mai ales în aranjamente sofisticate sau buchete voluminoase.

Bujorii, printre cele mai apreciate flori ale primăverii

Cererea mare pentru bujori îi determină pe producători să investească serios în cultivarea lor. Floris Co, de exemplu, cultivă în sera sa din zona Vitan mai multe soiuri de bujori, alături de alte flori decorative, iar o parte dintre acestea ajung și pe piețele externe din Europa.

Popularitatea florii este celebrată și prin evenimente dedicate. În fiecare an, pe 15 mai, este marcată Ziua Bujorului Românesc, iar în mai multe regiuni din țară sunt organizate festivaluri și expoziții care promovează atât frumusețea florii, cât și importanța protejării ei.

Din punct de vedere comercial, bujorii au toate ingredientele unui produs de succes: apar pentru o perioadă scurtă, atrag imediat atenția prin aspectul spectaculos și creează senzația de exclusivitate. Tocmai această combinație îi face atât de căutați în lunile de primăvară.

Citește și: Cel mai vechi ADN de câine a fost descoperit. De cât timp există „cel mai bun prieten al omului”

Pentru cei care își doresc să păstreze florile proaspete cât mai mult timp, specialiștii recomandă câteva trucuri simple. Tulpinile trebuie tăiate oblic înainte de a fi puse în apă, iar apa din vază ar trebui schimbată la una sau două zile. De asemenea, este important ca bujorii să fie ținuți departe de lumina directă a soarelui și de curenții de aer. Frunzele care ajung sub nivelul apei trebuie îndepărtate, pentru a evita deteriorarea rapidă a florilor.

Cu puțină grijă, bujorii își pot păstra aspectul spectaculos mai multe zile și pot transforma orice încăpere într-un spațiu elegant și plin de culoare.

(P) 11 sfaturi pentru organizarea culturilor într-un solar de grădină de la Meșterești...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Observatornews.ro Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Antena 3 A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
(P) 11 sfaturi pentru organizarea culturilor într-un solar de grădină de la Meșterești
(P) 11 sfaturi pentru organizarea culturilor într-un solar de grădină de la Meșterești
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Ce criterii contează în alegerea materialelor pentru casă și curte, alături de Leroy Merlin
(P) Ce criterii contează în alegerea materialelor pentru casă și curte, alături de Leroy Merlin
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x